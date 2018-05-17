الحماية المدنية تنفذ 338 تدخلا

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

نفذت وحدات الحماية المدنية 338 تدخلا مختلفا كامل يوم أمس الاول الثلاثاء بكامل تراب الجمهورية، وفق بلاغ وزارة الداخلية امس الأربعاء. ونفذت الحماية المدنية 43 عملية إطفاء، و106 عملية نجدة بالطرقات و189 تدخلا بالإسعاف في حوادث أخرى.

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