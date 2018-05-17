معارضـــــــــات في المدائح النبوية

على امتداد شهر رمضان الكريم تنشر جريدة الشروق معارضات في المدائح النبوية ، التي كانت على منوال بانت سعاد ، التي أنشدها الصحابي كعب بن زهير رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، علما بأن هذه القصيدة ، لقيت وافر الإهتمام من كثير من الشعراء على مر العصور. وقد أورد الإمام المقري أن بعض العلماء كان لا يستفتح مجلسه إلا بقصيدة كعب .لذلك سننشر قبل المعارضات القصيدة الاصلية.

كعب بن زهير بين أبي سلمى

كعب بن زهير بن أبي سلمى من بني مزينة، كان من فحول الشعراء هو وأبوه، وكان عمر رضي الله عنه لا يقدم على أبيه أحدا، ويقول: أشعر الناس. فكعب بن زهير رضي الله عنه صحابي جليل وشاعر مخضرم، عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام. رويت عنه قصائد شعرية امتاز فيها بفخامة أسلوبه ورصانة لغته، لكنه اشتهر بقصيدة البردة. ولها قصة معروفة . فحين ذاع في الآفاق أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح الناس يتحدثون بالإسلام؛ الدين الجديد، وكعب بن زهير آنذاك في اكتمال شبابه، أرسل أخاه بجيرا إلى المدينة يستطلع خبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما التقى بجيرا برسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به وبقي في المدينة ولم يعد. فغضب كعب لذلك ونظم شعرا أساء فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ووبخ أخاه فيه . وصار يهجو المسلمين في كل المناسبات حتى اذى كثيرا منهم واشتكوه الى الرسول فأهدر دمه .

وأخبره أخوه بجيرا بالأمر، ونصحه أن يأتي إلى رسول الله معتذرا، فهو يقبل العذر ومن شيمه العفو. لكنه حاول أن يحتمي بقبيلته، فرفضت ذلك وتبرأت منه. فحمل نفسه وجاء المدينة، ودخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع كفه في كفه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه وقال: إن كعب بن زهير أتاك تائبا مسلما فهل أنت قابل منه؟ أجابه: نعم. قال: فأنا كعب. فوثب رجل من الأنصار قائلا: دعني يا نبي الله أضرب عنقه، فكفه النبي صلى الله عليه وسلم عنه وفي رواية اخرى انه استجار بابي بكر الصديق فحمله الى المسجد وطلب منه ان يعتذر للرسول . فقام كعب بن زهير رضي الله عنه وأنشد قصيدته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتذر فيها له عما بدر منه، وطلب فيها العفو عنه، وختمها بمدحه صلى الله عليه وسلم وبمدح المهاجرين رضي الله عنهم.

وسميت هذه القصيدة بالبردة،. وسبب تسميتها بذلك هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه القصيدة من كعب بن زهير رضي الله عنه، وخاصة عندما تلا عليه هذا البيت النوراني:

إن الرسول لسيف يستضاء به ***مهند من سيوف الله مسلول

فقام صلى الله عليه وسلم ورمى عليه بردته الشريفة. وقد ظل كعب محتفظا بها طوال حياته، وامتنع أن يعطيها معاوية رضي الله عنه مقابل مال أرسله إليه، وأجابه قائلا: ما كنت لأوثر بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا . ولم يحصل عليها إلا بعد وفاته، حيث أخذها من أبنائه مقابل مال أعطاه إياهم.