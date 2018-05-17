بينهم امرأة: الإطاحة بشبكة دوليّة مختصّة في تجارة المخدّرات بالعاصمة

أفادت وزارة الداخلية امس أنه إثر توفر معلومات مفادها اندماج شخص عمره 31 سنة قاطن تونس العاصمة له سوابق في مجال ترويج المخدّرات ضمن شبكة دوليّة مختصّة في تجارة الأقراص المخدّرة من نوع « إكستازي » تنشط بين أوروبا وتونس.واضافت أنه بإيلاء الموضوع الأهميّة اللازمة، تمكّنت يوم 15 ماي 2018 الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة من إماطة اللثام عن الشبكة المذكورة وإلقاء القبض على رجل وإمرأة يحملان جنسيّة إحدى الدّول الأوروبيّة أعمارهما 27 و28 سنة قادمين من أوروبا عبر مطار تونس قرطاج الدّولي حيث كان المعني بانتظارهما.