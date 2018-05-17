بينهم امرأة: الإطاحة بشبكة دوليّة مختصّة في تجارة المخدّرات بالعاصمة

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أفادت وزارة الداخلية امس أنه إثر توفر معلومات مفادها اندماج شخص عمره 31 سنة قاطن تونس العاصمة له سوابق في مجال ترويج المخدّرات ضمن شبكة دوليّة مختصّة في تجارة الأقراص المخدّرة من نوع « إكستازي » تنشط بين أوروبا وتونس.واضافت أنه بإيلاء الموضوع الأهميّة اللازمة، تمكّنت يوم 15 ماي 2018 الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة من إماطة اللثام عن الشبكة المذكورة وإلقاء القبض على رجل وإمرأة يحملان جنسيّة إحدى الدّول الأوروبيّة أعمارهما 27 و28 سنة قادمين من أوروبا عبر مطار تونس قرطاج الدّولي حيث كان المعني بانتظارهما.
أفادت وزارة الداخلية امس أنه إثر توفر معلومات مفادها اندماج شخص عمره 31 سنة قاطن تونس العاصمة له سوابق في مجال ترويج المخدّرات ضمن شبكة دوليّة مختصّة في تجارة الأقراص المخدّرة من نوع « إكستازي » تنشط بين أوروبا وتونس.واضافت أنه بإيلاء الموضوع الأهميّة اللازمة، تمكّنت يوم 15 ماي 2018 الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة من إماطة اللثام عن الشبكة المذكورة وإلقاء القبض على رجل وإمرأة يحملان جنسيّة إحدى الدّول الأوروبيّة أعمارهما 27 و28 سنة قادمين من أوروبا عبر مطار تونس قرطاج الدّولي حيث كان المعني بانتظارهما.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018