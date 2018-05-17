تقلّص عجز الميزانية

تقلّص عجز الميزانية بشكل ملحوظ بنسبة 41.7 بالمائة ليصل إلى 1079،4 مليون دينار (م د)، موفى مارس 2018، مقابل 1852،3 م د خلال الفترة ذاتها من سنة 2017، وفق تقرير حول ‹النتائج الأوّليّة لتنفيذ ميزانيّة الدولة، مارس 2018› الصادر عن وزارة المالية، امس.