«بطاطا» في قبضة الأمن

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية مساء أمس الاول بجهة حي التضامن من ضبط المنحرف المصنف خطير جدا شهر «بطاطا» وهومن مواليد 1986 وقاطن بتونس.ويذكر أنّ المنحرف محل 23 منشور تفتيش من أجل قضايا سلب والسرقة تحت طائلة التهديد بواسطة أسلحة بيضاء وتكوين وفاق إجرامي والاعتداء بالعنف الشديد..

«بطاطا» في قبضة الأمن تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية مساء أمس الاول بجهة حي التضامن من ضبط المنحرف المصنف خطير جدا شهر... المزيد >>