إعدام 5 آلاف من أمّهات الدجاج

أعلنت والية نابل، سلوى الخياري امس أنّ المصالح البيطرية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، رفعت يومي الاثنين والثلاثاء، قرابة 5 آلاف من أمّهات الدجاج لدى أحد المربين بالحمامات ليتمّ إعدامها بإحدى المؤسسات المختصة بعد أن تبيّن أنها حاملة لجرثومة « السالمونيلا »، منذ أن كانت فراخا عند استيرادها في أفريل 2017.