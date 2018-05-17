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إعدام 5 آلاف من أمّهات الدجاج
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
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أعلنت والية نابل، سلوى الخياري امس أنّ المصالح البيطرية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، رفعت يومي الاثنين والثلاثاء، قرابة 5 آلاف من أمّهات الدجاج لدى أحد المربين بالحمامات ليتمّ إعدامها بإحدى المؤسسات المختصة بعد أن تبيّن أنها حاملة لجرثومة « السالمونيلا »، منذ أن كانت فراخا عند استيرادها في أفريل 2017.
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إعدام 5 آلاف من أمّهات الدجاج
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعلنت والية نابل، سلوى الخياري امس أنّ المصالح البيطرية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، رفعت يومي...المزيد >>
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إعدام 5 آلاف من أمّهات الدجاج
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018
أعلنت والية نابل، سلوى الخياري امس أنّ المصالح البيطرية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، رفعت يومي الاثنين والثلاثاء، قرابة 5 آلاف من أمّهات الدجاج لدى أحد المربين بالحمامات ليتمّ إعدامها بإحدى المؤسسات المختصة بعد أن تبيّن أنها حاملة لجرثومة « السالمونيلا »، منذ أن كانت فراخا عند استيرادها في أفريل 2017.
ما أعلن عنه وزير التربية غير قانوني
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال وزير الصحة عماد الحمامي، امس إنّ اعتزام وزارة التربية إصدار قائمة سوداء في الأطباء المتورطين في اسناد...المزيد >>
إعدام 5 آلاف من أمّهات الدجاج
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعلنت والية نابل، سلوى الخياري امس أنّ المصالح البيطرية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، رفعت يومي...المزيد >>
«بطاطا» في قبضة الأمن
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية مساء أمس الاول بجهة حي التضامن من ضبط المنحرف المصنف خطير جدا شهر...المزيد >>
تقلّص عجز الميزانية
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
تقلّص عجز الميزانية بشكل ملحوظ بنسبة 41.7 بالمائة ليصل إلى 1079،4 مليون دينار (م د)، موفى مارس 2018، مقابل 1852،3 م د...المزيد >>
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
نورالدين بالطيبشهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة