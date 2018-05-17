ما أعلن عنه وزير التربية غير قانوني

قال وزير الصحة عماد الحمامي، امس إنّ اعتزام وزارة التربية إصدار قائمة سوداء في الأطباء المتورطين في اسناد شهادات مرضية لغير مستحقيها من منظوريها هو إجراء غير قانوني، لافتا إلى أنّ هذا الإجراء من صلاحيات التفقدية الطبية وعمادة الأطباء حسب تعبيره.