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يوم الخميس 17 ماي 2018
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ما أعلن عنه وزير التربية غير قانوني
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الأخبار السياسية
ما أعلن عنه وزير التربية غير قانوني
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

قال وزير الصحة عماد الحمامي، امس إنّ اعتزام وزارة التربية إصدار قائمة سوداء في الأطباء المتورطين في اسناد شهادات مرضية لغير مستحقيها من منظوريها هو إجراء غير قانوني، لافتا إلى أنّ هذا الإجراء من صلاحيات التفقدية الطبية وعمادة الأطباء حسب تعبيره.

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الأخبار السياسية
ما أعلن عنه وزير التربية غير قانوني
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

قال وزير الصحة عماد الحمامي، امس إنّ اعتزام وزارة التربية إصدار قائمة سوداء في الأطباء المتورطين في اسناد شهادات مرضية لغير مستحقيها من منظوريها هو إجراء غير قانوني، لافتا إلى أنّ هذا الإجراء من صلاحيات التفقدية الطبية وعمادة الأطباء حسب تعبيره.

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ما أعلن عنه وزير التربية غير قانوني
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال وزير الصحة عماد الحمامي، امس إنّ اعتزام وزارة التربية إصدار قائمة سوداء في الأطباء المتورطين في اسناد...
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إعدام 5 آلاف من أمّهات الدجاج
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعلنت والية نابل، سلوى الخياري امس أنّ المصالح البيطرية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، رفعت يومي...
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«بطاطا» في قبضة الأمن
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية مساء أمس الاول بجهة حي التضامن من ضبط المنحرف المصنف خطير جدا شهر...
المزيد >>
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17 ماي 2018 السّاعة 21:00
تقلّص عجز الميزانية بشكل ملحوظ بنسبة 41.7 بالمائة ليصل إلى 1079،4 مليون دينار (م د)، موفى مارس 2018، مقابل 1852،3 م د...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...
المزيد >>
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