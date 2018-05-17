مدرسة رمضان ..فضل شهر الصيام

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كان النّبيّ صلى الله عليه وسلّم: يدعو ويقول اللّهمّ بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
وروى الترمذي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلّم كان إذا رأى الهلال قال: اللّهمّ أهلّه علينا بالأمن والإيمان والسّلامة والإسلام ربّي وربّك الله هلال رشد وخير. (حديث حسن) .
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمّ عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين. ( متفق عليه) فيه تتنزّل الرحمات والمغفرة واستجابة الدعاء عن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفّرات لما بينهنّ إذا اجتنبت الكبائر. (رواه مسلم) ومن فضل شهر رمضان أنّه كفّارة لما مضى لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفّظ ممّا كان ينبغي أن يتحفّظ منه كفر ما قبله. (رواه أحمد والبيهقي بسند حسن) وفي رمضان تغفر الذنوب، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه. (متفق عليه).
فهو أكثر شهر تعتق فيه الرّقاب من النّار، ففيه تفتح أبواب الجنّة وتغلّق أبواب النّار وتصفّد الشياطين، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم قال لما حضر رمضان : قد جاءكم شهر مبارك افترض عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنّة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغلّ فيه الشّياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. (أحمد والنسائي والبيهقي).
ومن أعظم النّعم التي أنعم الله علينا في شهر رمضان هي ليلة القدر خير من ألف شهر ما يعادل 84 سنة، فإذا تقرّبت إلى الله عزّ وجلّ في هذه الليلة بركعتين كأنّك أديت هاتين الركعتين على مدى 84 سنة، كما هو الشأن لبقية العبادات كالذكر والبكاء من خشية الله عزّ وجلّ والدعاء والصدقة وغيرها من العبادات وأفعال الخير. وإنّ ثواب شهر رمضان الجنّة، لحديث سلمان المرفوع الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في فضل شهر رمضان وهو شهر الصبر ثوابه الجنّة.
كان النّبيّ صلى الله عليه وسلّم: يدعو ويقول اللّهمّ بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
وروى الترمذي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلّم كان إذا رأى الهلال قال: اللّهمّ أهلّه علينا بالأمن والإيمان والسّلامة والإسلام ربّي وربّك الله هلال رشد وخير. (حديث حسن) .
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمّ عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين. ( متفق عليه) فيه تتنزّل الرحمات والمغفرة واستجابة الدعاء عن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفّرات لما بينهنّ إذا اجتنبت الكبائر. (رواه مسلم) ومن فضل شهر رمضان أنّه كفّارة لما مضى لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفّظ ممّا كان ينبغي أن يتحفّظ منه كفر ما قبله. (رواه أحمد والبيهقي بسند حسن) وفي رمضان تغفر الذنوب، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه. (متفق عليه).
فهو أكثر شهر تعتق فيه الرّقاب من النّار، ففيه تفتح أبواب الجنّة وتغلّق أبواب النّار وتصفّد الشياطين، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم قال لما حضر رمضان : قد جاءكم شهر مبارك افترض عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنّة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغلّ فيه الشّياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. (أحمد والنسائي والبيهقي).
ومن أعظم النّعم التي أنعم الله علينا في شهر رمضان هي ليلة القدر خير من ألف شهر ما يعادل 84 سنة، فإذا تقرّبت إلى الله عزّ وجلّ في هذه الليلة بركعتين كأنّك أديت هاتين الركعتين على مدى 84 سنة، كما هو الشأن لبقية العبادات كالذكر والبكاء من خشية الله عزّ وجلّ والدعاء والصدقة وغيرها من العبادات وأفعال الخير. وإنّ ثواب شهر رمضان الجنّة، لحديث سلمان المرفوع الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في فضل شهر رمضان وهو شهر الصبر ثوابه الجنّة.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018