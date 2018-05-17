مدرسة رمضان ..فضل شهر الصيام

كان النّبيّ صلى الله عليه وسلّم: يدعو ويقول اللّهمّ بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.

وروى الترمذي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلّم كان إذا رأى الهلال قال: اللّهمّ أهلّه علينا بالأمن والإيمان والسّلامة والإسلام ربّي وربّك الله هلال رشد وخير. (حديث حسن) .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمّ عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين. ( متفق عليه) فيه تتنزّل الرحمات والمغفرة واستجابة الدعاء عن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفّرات لما بينهنّ إذا اجتنبت الكبائر. (رواه مسلم) ومن فضل شهر رمضان أنّه كفّارة لما مضى لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفّظ ممّا كان ينبغي أن يتحفّظ منه كفر ما قبله. (رواه أحمد والبيهقي بسند حسن) وفي رمضان تغفر الذنوب، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه. (متفق عليه).

فهو أكثر شهر تعتق فيه الرّقاب من النّار، ففيه تفتح أبواب الجنّة وتغلّق أبواب النّار وتصفّد الشياطين، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم قال لما حضر رمضان : قد جاءكم شهر مبارك افترض عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنّة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغلّ فيه الشّياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. (أحمد والنسائي والبيهقي).

ومن أعظم النّعم التي أنعم الله علينا في شهر رمضان هي ليلة القدر خير من ألف شهر ما يعادل 84 سنة، فإذا تقرّبت إلى الله عزّ وجلّ في هذه الليلة بركعتين كأنّك أديت هاتين الركعتين على مدى 84 سنة، كما هو الشأن لبقية العبادات كالذكر والبكاء من خشية الله عزّ وجلّ والدعاء والصدقة وغيرها من العبادات وأفعال الخير. وإنّ ثواب شهر رمضان الجنّة، لحديث سلمان المرفوع الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في فضل شهر رمضان وهو شهر الصبر ثوابه الجنّة.

الشيخ عبد الناصر الخنيسي