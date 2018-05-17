الدفاع عن المستهلك تدعو الى الابلاغ عن كل من يبيع اللحوم البيضاء بهذا السعر
-
08:375 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان
17 ماي 2018
-
-
07:27من القاهرة إلى طوكيو.. "انفجار مستمر" بأكبر مدن العالم
17 ماي 2018
-
07:05الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق
17 ماي 2018
-
00:24ما علاقة طول أرجل الرجال بمقدار جاذبيتهم؟
17 ماي 2018
-
00:04هند صبري تدشن حملة "شارك إفطارك" من خلال تطبيق برنامج الأغذية العالمي
17 ماي 2018
-
23:47الصيام 18 ساعة.. كلمة السر للوقاية من أمراض خطيرة
16 ماي 2018
-
23:39اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
23:28خاتم الزواج... من أغلى ذهب في العالم
16 ماي 2018
-
23:14أتلتيكو مدريد يحرز لقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة في تاريخه
16 ماي 2018
-
22:36بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي
16 ماي 2018
-
22:08رئيس البرلمان الأوروبي: مؤسس فيسبوك سيتحدث أمام البرلمان الأسبوع المقبل
16 ماي 2018
-
21:47رئيس الجمهورية يأمل في بلوغ نسبة نمو بـ 3 بالمائة مع نهاية السنة
16 ماي 2018
-
21:26ايقاف شخص يبيع تجهيزات أمنية على شبكة التواصل الاجتماعي
16 ماي 2018
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
فاطمة بن عبد اللّه الكرّايبعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الدفاع عن المستهلك تدعو الى الابلاغ عن كل من يبيع اللحوم البيضاء بهذا السعر
دعا رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله المواطنين إلى إبلاغ المنظمة وفرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة في حال وجود أسعار للحوم البيضاء تتجاوز السعر الأقصى المتفق عليه وهو 7 دنانير للكغ الواحد.
وطمأن سعد الله في تصريح اذاعي بأن أسعار لحوم الدواجن ستتجه نحو الانخفاض بعد 4 أو 5 أيام من انطلاق شهر رمضان المعظم.
5 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان
17 ماي 2018 السّاعة 08:37
عاادة ما تمتلئ طاولات الطعام بكل ما لذ وطاب على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان، مما يراكم الكيلوغرامات في...المزيد >>
الدفاع عن المستهلك تدعو الى الابلاغ عن كل من يبيع اللحوم البيضاء بهذا السعر
17 ماي 2018 السّاعة 08:07
دعا رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله المواطنين إلى إبلاغ المنظمة وفرق المراقبة التابعة لوزارة...المزيد >>
من القاهرة إلى طوكيو.. "انفجار مستمر" بأكبر مدن العالم
17 ماي 2018 السّاعة 07:27
كشفت تقديرات حديثة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن أكثر من ثلثي سكان العالم سيعيش بالمدن بحلول عام 2050، فيما...المزيد >>
الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق
17 ماي 2018 السّاعة 07:05
داهمت الشرطة الماليزية منزل رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، اليوم الخميس، وفتشته في إطار التحقيق في...المزيد >>
الدفاع عن المستهلك تدعو الى الابلاغ عن كل من يبيع اللحوم البيضاء بهذا السعر
دعا رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله المواطنين إلى إبلاغ المنظمة وفرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة في حال وجود أسعار للحوم البيضاء تتجاوز السعر الأقصى المتفق عليه وهو 7 دنانير للكغ الواحد.
وطمأن سعد الله في تصريح اذاعي بأن أسعار لحوم الدواجن ستتجه نحو الانخفاض بعد 4 أو 5 أيام من انطلاق شهر رمضان المعظم.
5 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان
17 ماي 2018 السّاعة 08:37
عاادة ما تمتلئ طاولات الطعام بكل ما لذ وطاب على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان، مما يراكم الكيلوغرامات في...المزيد >>
الدفاع عن المستهلك تدعو الى الابلاغ عن كل من يبيع اللحوم البيضاء بهذا السعر
17 ماي 2018 السّاعة 08:07
دعا رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله المواطنين إلى إبلاغ المنظمة وفرق المراقبة التابعة لوزارة...المزيد >>
من القاهرة إلى طوكيو.. "انفجار مستمر" بأكبر مدن العالم
17 ماي 2018 السّاعة 07:27
كشفت تقديرات حديثة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن أكثر من ثلثي سكان العالم سيعيش بالمدن بحلول عام 2050، فيما...المزيد >>
الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق
17 ماي 2018 السّاعة 07:05
داهمت الشرطة الماليزية منزل رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، اليوم الخميس، وفتشته في إطار التحقيق في...المزيد >>
-
08:375 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان
17 ماي 2018
-
-
07:27من القاهرة إلى طوكيو.. "انفجار مستمر" بأكبر مدن العالم
17 ماي 2018
-
07:05الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق
17 ماي 2018
-
00:24ما علاقة طول أرجل الرجال بمقدار جاذبيتهم؟
17 ماي 2018
-
00:04هند صبري تدشن حملة "شارك إفطارك" من خلال تطبيق برنامج الأغذية العالمي
17 ماي 2018
-
23:47الصيام 18 ساعة.. كلمة السر للوقاية من أمراض خطيرة
16 ماي 2018
-
23:39اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
23:28خاتم الزواج... من أغلى ذهب في العالم
16 ماي 2018
-
23:14أتلتيكو مدريد يحرز لقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة في تاريخه
16 ماي 2018
-
22:36بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي
16 ماي 2018
-
22:08رئيس البرلمان الأوروبي: مؤسس فيسبوك سيتحدث أمام البرلمان الأسبوع المقبل
16 ماي 2018
-
21:47رئيس الجمهورية يأمل في بلوغ نسبة نمو بـ 3 بالمائة مع نهاية السنة
16 ماي 2018
-
21:26ايقاف شخص يبيع تجهيزات أمنية على شبكة التواصل الاجتماعي
16 ماي 2018
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
فاطمة بن عبد اللّه الكرّايبعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة