إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.

فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي

الدفاع عن المستهلك تدعو الى الابلاغ عن كل من يبيع اللحوم البيضاء بهذا السعر

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق Tweet