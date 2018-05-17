شهر الرحمة... وجنون الأسعار !

يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت الأسعار بشكل جنوني وانتشرت ظاهرة الاحتكار وبيع المواد منتهية الصلاحية والتهريب وتم تفقير الطبقة الوسطى التي أصبحت في الحضيض بعد ان كانت عماد الاقتصاد والمجتمع!

ففي شهر رمضان ستواصل الأسعار ارتفاعها الجنوني بسبب غياب الدولة وضعف أجهزة الرقابة التي كانت صارمة قبل 14 جانفي في مواجهة المحتكرين وتعديل الأسعار وتحديد سقفها ومقاومة لوبيات الاحتكار التي أصبحت تتحكم في مفاصل شبكات التوزيع في تونس تحت حماية نافذين في الدولة وهي ظواهر غريبة عن المجتمع التونسي قبل الثورة التي أنتجت للأسف حالة من هشاشة الدولة وغياب شبه تام للأجهزة الرقابية .

ففي شهر الرحمة سيحرم العديد من التونسيين من مواد أساسية كانت حاضرة على طاولة رمضان مثل الغلال واللحوم والأسماك والخضر التي فاقت السقف المعتاد للأسعار باعتبارها منتوجات وطنية وليست موردة بالعملة الصعبة حتى نبرر ارتفاع ثمنها . فعام بعد آخر منذ سبع سنوات يقف المواطن التونسي المغلوب على أمره على حقيقة الوضع الاقتصادي وتراجع قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم وتراجع المقدرة الشرائية ، فشهر الرحمة يذكر التونسيين بهذا النفق الطويل من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي طالت أكثر مما يجب ومع ذلك سيبقى الأمل يضيء حياة التونسيين... كل عام وتونس وشعبها بألف خير.





نورالدين بالطيب