شهر الرحمة... وجنون الأسعار !

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يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت الأسعار بشكل جنوني وانتشرت ظاهرة الاحتكار وبيع المواد منتهية الصلاحية والتهريب وتم تفقير الطبقة الوسطى التي أصبحت في الحضيض بعد ان كانت عماد الاقتصاد والمجتمع!
ففي شهر رمضان ستواصل الأسعار ارتفاعها الجنوني بسبب غياب الدولة وضعف أجهزة الرقابة التي كانت صارمة قبل 14 جانفي في مواجهة المحتكرين وتعديل الأسعار وتحديد سقفها ومقاومة لوبيات الاحتكار التي أصبحت تتحكم في مفاصل شبكات التوزيع في تونس تحت حماية نافذين في الدولة وهي ظواهر غريبة عن المجتمع التونسي قبل الثورة التي أنتجت للأسف حالة من هشاشة الدولة وغياب شبه تام للأجهزة الرقابية .
ففي شهر الرحمة سيحرم العديد من التونسيين من مواد أساسية كانت حاضرة على طاولة رمضان مثل الغلال واللحوم والأسماك والخضر التي فاقت السقف المعتاد للأسعار باعتبارها منتوجات وطنية وليست موردة بالعملة الصعبة حتى نبرر ارتفاع ثمنها . فعام بعد آخر منذ سبع سنوات يقف المواطن التونسي المغلوب على أمره على حقيقة الوضع الاقتصادي وتراجع قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم وتراجع المقدرة الشرائية ، فشهر الرحمة يذكر التونسيين بهذا النفق الطويل من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي طالت أكثر مما يجب ومع ذلك سيبقى الأمل يضيء حياة التونسيين... كل عام وتونس وشعبها بألف خير.
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت الأسعار بشكل جنوني وانتشرت ظاهرة الاحتكار وبيع المواد منتهية الصلاحية والتهريب وتم تفقير الطبقة الوسطى التي أصبحت في الحضيض بعد ان كانت عماد الاقتصاد والمجتمع!
ففي شهر رمضان ستواصل الأسعار ارتفاعها الجنوني بسبب غياب الدولة وضعف أجهزة الرقابة التي كانت صارمة قبل 14 جانفي في مواجهة المحتكرين وتعديل الأسعار وتحديد سقفها ومقاومة لوبيات الاحتكار التي أصبحت تتحكم في مفاصل شبكات التوزيع في تونس تحت حماية نافذين في الدولة وهي ظواهر غريبة عن المجتمع التونسي قبل الثورة التي أنتجت للأسف حالة من هشاشة الدولة وغياب شبه تام للأجهزة الرقابية .
ففي شهر الرحمة سيحرم العديد من التونسيين من مواد أساسية كانت حاضرة على طاولة رمضان مثل الغلال واللحوم والأسماك والخضر التي فاقت السقف المعتاد للأسعار باعتبارها منتوجات وطنية وليست موردة بالعملة الصعبة حتى نبرر ارتفاع ثمنها . فعام بعد آخر منذ سبع سنوات يقف المواطن التونسي المغلوب على أمره على حقيقة الوضع الاقتصادي وتراجع قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم وتراجع المقدرة الشرائية ، فشهر الرحمة يذكر التونسيين بهذا النفق الطويل من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي طالت أكثر مما يجب ومع ذلك سيبقى الأمل يضيء حياة التونسيين... كل عام وتونس وشعبها بألف خير.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018