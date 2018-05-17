تجليات مع سيدي إبراهيم الرياحي.. علاّمة... جمع فأوعى (1)

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تتلوى دروب المدينة العتيقة... تنبعث من الجدران القديمة رائحة الزمان والمكان، كل شيء هنا يتكلم وكل شيء يروي قصصا وحكايات لا تنتهي... يكفي أن تغوص فيها وتسلم روحك تسبح في ثنايا زواريبها الضيقة لتطل على عبق التاريخ وتلامس عبقرية المكان وتغوص في ثنايا كتاب مفتوح يأخذك إلى عالم سحري كل شيء فيه ينطق...
الجدران وحجارة الأرصفة تعطرت هنا بعطر التاريخ وبروائح دكاكين العطارين المكتظة في الأنهج الضيقة... يطلّ عليك جامع الزيتونة المعمور فيحكي لك بشموخه قصة زيتونة مباركة طلعت منها مشكاة أضاء زيتها في كل أرجاء المعمورة... وانتشر نورا ينقل قيم وتعاليم رسالة خالدة طوت الآفاق وجابت الربوع الإفريقية لتقفز منها إلى إسبانيا وتدق أبواب ـ بواتيي ـ على تخوم العاصمة الفرنسية باريس مبشّرة بأنوار الرسالة المحمدية...
تتلوى مع الأنهج الضيقة والدروب لتدخل متحفا تاريخيا بحجم مدينة هنا جامع سيدي محرز هناك دار الجلد هناك مقاه ومطاعم عتيقة توزّع عبق التاريخ وعطور المدينة مع مشاريب القهوة والشاي ومع أكلات تقبل عليها بشراهة... أكلات منا وإلينا وكأنها طبخت بأنامل جداتنا وأمهاتنا...
تترك صخبها وراءك وتتدحرج باتجاه قاع المدينة... بئر الأحجار دار الأصرم نهج الباشا والمكتبة العاشورية نهج عاشور دون أن تشعر تدخل منعرج نهج سيدي ابراهيم الرياحي...
انتبه إنك قرب مقام أحد السادة الكرام الأشراف.. إنك قرب زاوية سيدي إبراهيم الرياحي التي تنتصب شامخة تروي قصة قامة من قامات تونس وعلامة من علاماتها في دنيا العلم والتقوى والتصوف والسياسة والكياسة... علامة جمع فأوعى وأصبحت زاويته مزارا للمريدين من داخل البلاد ومن خارجها بعد أن طوت سيرته الآفاق وحملته رياح الورع والعلم والتقوى إلى المغرب الأقصى وإلى عمق إفريقيا حيث تحظى الطريقة التيجانية التي أصبح أحد أبرز إن لم نقل أبرز رموزها بصيت واسع وخبر ذائع وتحشد لها ملايين المريدين في قلب القارة السوداء.
مع هذه القامة ومع هذا العلامة ستكون لنا وقفات رمضانية لننهل من السيرة العطرة لسيدي إبراهيم الرياحي الذي طلب دوام رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا تلبيس ضمن مطالب مقيّدة بخطّه ستكون لنا معه ومعها وقفات وتجلّيات في هذا الشهر الكريم.
تتلوى دروب المدينة العتيقة... تنبعث من الجدران القديمة رائحة الزمان والمكان، كل شيء هنا يتكلم وكل شيء يروي قصصا وحكايات لا تنتهي... يكفي أن تغوص فيها وتسلم روحك تسبح في ثنايا زواريبها الضيقة لتطل على عبق التاريخ وتلامس عبقرية المكان وتغوص في ثنايا كتاب مفتوح يأخذك إلى عالم سحري كل شيء فيه ينطق...
الجدران وحجارة الأرصفة تعطرت هنا بعطر التاريخ وبروائح دكاكين العطارين المكتظة في الأنهج الضيقة... يطلّ عليك جامع الزيتونة المعمور فيحكي لك بشموخه قصة زيتونة مباركة طلعت منها مشكاة أضاء زيتها في كل أرجاء المعمورة... وانتشر نورا ينقل قيم وتعاليم رسالة خالدة طوت الآفاق وجابت الربوع الإفريقية لتقفز منها إلى إسبانيا وتدق أبواب ـ بواتيي ـ على تخوم العاصمة الفرنسية باريس مبشّرة بأنوار الرسالة المحمدية...
تتلوى مع الأنهج الضيقة والدروب لتدخل متحفا تاريخيا بحجم مدينة هنا جامع سيدي محرز هناك دار الجلد هناك مقاه ومطاعم عتيقة توزّع عبق التاريخ وعطور المدينة مع مشاريب القهوة والشاي ومع أكلات تقبل عليها بشراهة... أكلات منا وإلينا وكأنها طبخت بأنامل جداتنا وأمهاتنا...
تترك صخبها وراءك وتتدحرج باتجاه قاع المدينة... بئر الأحجار دار الأصرم نهج الباشا والمكتبة العاشورية نهج عاشور دون أن تشعر تدخل منعرج نهج سيدي ابراهيم الرياحي...
انتبه إنك قرب مقام أحد السادة الكرام الأشراف.. إنك قرب زاوية سيدي إبراهيم الرياحي التي تنتصب شامخة تروي قصة قامة من قامات تونس وعلامة من علاماتها في دنيا العلم والتقوى والتصوف والسياسة والكياسة... علامة جمع فأوعى وأصبحت زاويته مزارا للمريدين من داخل البلاد ومن خارجها بعد أن طوت سيرته الآفاق وحملته رياح الورع والعلم والتقوى إلى المغرب الأقصى وإلى عمق إفريقيا حيث تحظى الطريقة التيجانية التي أصبح أحد أبرز إن لم نقل أبرز رموزها بصيت واسع وخبر ذائع وتحشد لها ملايين المريدين في قلب القارة السوداء.
مع هذه القامة ومع هذا العلامة ستكون لنا وقفات رمضانية لننهل من السيرة العطرة لسيدي إبراهيم الرياحي الذي طلب دوام رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا تلبيس ضمن مطالب مقيّدة بخطّه ستكون لنا معه ومعها وقفات وتجلّيات في هذا الشهر الكريم.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018