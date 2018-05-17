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يوم الخميس 17 ماي 2018
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تجليات مع سيدي إبراهيم الرياحي.. علاّمة... جمع فأوعى (1)
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رمضان الشروق
تجليات مع سيدي إبراهيم الرياحي.. علاّمة... جمع فأوعى (1)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

تتلوى دروب المدينة العتيقة... تنبعث من الجدران القديمة رائحة الزمان والمكان، كل شيء هنا يتكلم وكل شيء يروي قصصا وحكايات لا تنتهي... يكفي أن تغوص فيها وتسلم روحك تسبح في ثنايا زواريبها الضيقة لتطل على عبق التاريخ وتلامس عبقرية المكان وتغوص في ثنايا كتاب مفتوح يأخذك إلى عالم سحري كل شيء فيه ينطق...

الجدران وحجارة الأرصفة تعطرت هنا بعطر التاريخ وبروائح دكاكين العطارين المكتظة في الأنهج الضيقة... يطلّ عليك جامع الزيتونة المعمور فيحكي لك بشموخه قصة زيتونة مباركة طلعت منها مشكاة أضاء زيتها في كل أرجاء المعمورة... وانتشر نورا ينقل قيم وتعاليم رسالة خالدة طوت الآفاق وجابت الربوع الإفريقية لتقفز منها إلى إسبانيا وتدق أبواب ـ بواتيي ـ على تخوم العاصمة الفرنسية باريس مبشّرة بأنوار الرسالة المحمدية...
تتلوى مع الأنهج الضيقة والدروب لتدخل متحفا تاريخيا بحجم مدينة هنا جامع سيدي محرز هناك دار الجلد هناك مقاه ومطاعم عتيقة توزّع عبق التاريخ وعطور المدينة مع مشاريب القهوة والشاي ومع أكلات تقبل عليها بشراهة... أكلات منا وإلينا وكأنها طبخت بأنامل جداتنا وأمهاتنا...
تترك صخبها وراءك وتتدحرج باتجاه قاع المدينة... بئر الأحجار دار الأصرم نهج الباشا والمكتبة العاشورية نهج عاشور دون أن تشعر تدخل منعرج نهج سيدي ابراهيم الرياحي...
انتبه إنك قرب مقام أحد السادة الكرام الأشراف.. إنك قرب زاوية سيدي إبراهيم الرياحي التي تنتصب شامخة تروي قصة قامة من قامات تونس وعلامة من علاماتها في دنيا العلم والتقوى والتصوف والسياسة والكياسة... علامة جمع فأوعى وأصبحت زاويته مزارا للمريدين من داخل البلاد ومن خارجها بعد أن طوت سيرته الآفاق وحملته رياح الورع والعلم والتقوى إلى المغرب الأقصى وإلى عمق إفريقيا حيث تحظى الطريقة التيجانية التي أصبح أحد أبرز إن لم نقل أبرز رموزها بصيت واسع وخبر ذائع وتحشد لها ملايين المريدين في قلب القارة السوداء.
مع هذه القامة ومع هذا العلامة ستكون لنا وقفات رمضانية لننهل من السيرة العطرة لسيدي إبراهيم الرياحي الذي طلب دوام رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا تلبيس ضمن مطالب مقيّدة بخطّه ستكون لنا معه ومعها وقفات وتجلّيات في هذا الشهر الكريم.

يكتبها: عبد الحميد الرياحي
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رمضان الشروق
تجليات مع سيدي إبراهيم الرياحي.. علاّمة... جمع فأوعى (1)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

تتلوى دروب المدينة العتيقة... تنبعث من الجدران القديمة رائحة الزمان والمكان، كل شيء هنا يتكلم وكل شيء يروي قصصا وحكايات لا تنتهي... يكفي أن تغوص فيها وتسلم روحك تسبح في ثنايا زواريبها الضيقة لتطل على عبق التاريخ وتلامس عبقرية المكان وتغوص في ثنايا كتاب مفتوح يأخذك إلى عالم سحري كل شيء فيه ينطق...

الجدران وحجارة الأرصفة تعطرت هنا بعطر التاريخ وبروائح دكاكين العطارين المكتظة في الأنهج الضيقة... يطلّ عليك جامع الزيتونة المعمور فيحكي لك بشموخه قصة زيتونة مباركة طلعت منها مشكاة أضاء زيتها في كل أرجاء المعمورة... وانتشر نورا ينقل قيم وتعاليم رسالة خالدة طوت الآفاق وجابت الربوع الإفريقية لتقفز منها إلى إسبانيا وتدق أبواب ـ بواتيي ـ على تخوم العاصمة الفرنسية باريس مبشّرة بأنوار الرسالة المحمدية...
تتلوى مع الأنهج الضيقة والدروب لتدخل متحفا تاريخيا بحجم مدينة هنا جامع سيدي محرز هناك دار الجلد هناك مقاه ومطاعم عتيقة توزّع عبق التاريخ وعطور المدينة مع مشاريب القهوة والشاي ومع أكلات تقبل عليها بشراهة... أكلات منا وإلينا وكأنها طبخت بأنامل جداتنا وأمهاتنا...
تترك صخبها وراءك وتتدحرج باتجاه قاع المدينة... بئر الأحجار دار الأصرم نهج الباشا والمكتبة العاشورية نهج عاشور دون أن تشعر تدخل منعرج نهج سيدي ابراهيم الرياحي...
انتبه إنك قرب مقام أحد السادة الكرام الأشراف.. إنك قرب زاوية سيدي إبراهيم الرياحي التي تنتصب شامخة تروي قصة قامة من قامات تونس وعلامة من علاماتها في دنيا العلم والتقوى والتصوف والسياسة والكياسة... علامة جمع فأوعى وأصبحت زاويته مزارا للمريدين من داخل البلاد ومن خارجها بعد أن طوت سيرته الآفاق وحملته رياح الورع والعلم والتقوى إلى المغرب الأقصى وإلى عمق إفريقيا حيث تحظى الطريقة التيجانية التي أصبح أحد أبرز إن لم نقل أبرز رموزها بصيت واسع وخبر ذائع وتحشد لها ملايين المريدين في قلب القارة السوداء.
مع هذه القامة ومع هذا العلامة ستكون لنا وقفات رمضانية لننهل من السيرة العطرة لسيدي إبراهيم الرياحي الذي طلب دوام رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا تلبيس ضمن مطالب مقيّدة بخطّه ستكون لنا معه ومعها وقفات وتجلّيات في هذا الشهر الكريم.

يكتبها: عبد الحميد الرياحي
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من مقاصد الصيام .. زكــــــــــاة النفــــس
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نورالدين بالطيب
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