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يوم الخميس 17 ماي 2018
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الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق
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الأولى
الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق
17 ماي 2018 | 07:05

 داهمت الشرطة الماليزية منزل رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، اليوم الخميس، وفتشته في إطار التحقيق في قضية غسل أموال.

وقال هاربال سينغ جريوال، محامي رئيس وزراء ماليزيا السابق، إنه لم يكن هناك ما يدل على أن الشرطة ستعتقله، مضيفا للصحفيين من أمام منزل عائلة عبد الرزاق: "يفترض أن يكون التفتيش بموجب قانون غسل الأموال.. لم يجدوا شيئا يدل على ارتكاب جرم".

وداهم ما لا يقل عن 12 فردا من الشرطة المسلحة منزل عائلة نجيب في وقت متأخر من يوم الأربعاء بحثا عن أدلة ومستندات تتعلق بالتحقيق الراهن.

وكانت إدارة الهجرة الماليزية قد أصدرت قرارا في وقت سابق، بمنع عبد الرزاق وزوجته من السفر بعد لحظات من إعلان رئيس الوزراء السابق أنه وأفراد أسرته سيقضون عطلتهم في الخارج.

المصدر: رويترز
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داهمت الشرطة الماليزية منزل رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، اليوم الخميس، وفتشته في إطار التحقيق في...
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الأولى
الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق
17 ماي 2018 | 07:05

 داهمت الشرطة الماليزية منزل رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، اليوم الخميس، وفتشته في إطار التحقيق في قضية غسل أموال.

وقال هاربال سينغ جريوال، محامي رئيس وزراء ماليزيا السابق، إنه لم يكن هناك ما يدل على أن الشرطة ستعتقله، مضيفا للصحفيين من أمام منزل عائلة عبد الرزاق: "يفترض أن يكون التفتيش بموجب قانون غسل الأموال.. لم يجدوا شيئا يدل على ارتكاب جرم".

وداهم ما لا يقل عن 12 فردا من الشرطة المسلحة منزل عائلة نجيب في وقت متأخر من يوم الأربعاء بحثا عن أدلة ومستندات تتعلق بالتحقيق الراهن.

وكانت إدارة الهجرة الماليزية قد أصدرت قرارا في وقت سابق، بمنع عبد الرزاق وزوجته من السفر بعد لحظات من إعلان رئيس الوزراء السابق أنه وأفراد أسرته سيقضون عطلتهم في الخارج.

المصدر: رويترز
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الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق
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