الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق

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داهمت الشرطة الماليزية منزل رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، اليوم الخميس، وفتشته في إطار التحقيق في قضية غسل أموال.
وقال هاربال سينغ جريوال، محامي رئيس وزراء ماليزيا السابق، إنه لم يكن هناك ما يدل على أن الشرطة ستعتقله، مضيفا للصحفيين من أمام منزل عائلة عبد الرزاق: "يفترض أن يكون التفتيش بموجب قانون غسل الأموال.. لم يجدوا شيئا يدل على ارتكاب جرم".
وداهم ما لا يقل عن 12 فردا من الشرطة المسلحة منزل عائلة نجيب في وقت متأخر من يوم الأربعاء بحثا عن أدلة ومستندات تتعلق بالتحقيق الراهن.
وكانت إدارة الهجرة الماليزية قد أصدرت قرارا في وقت سابق، بمنع عبد الرزاق وزوجته من السفر بعد لحظات من إعلان رئيس الوزراء السابق أنه وأفراد أسرته سيقضون عطلتهم في الخارج.
داهمت الشرطة الماليزية منزل رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، اليوم الخميس، وفتشته في إطار التحقيق في قضية غسل أموال.
وقال هاربال سينغ جريوال، محامي رئيس وزراء ماليزيا السابق، إنه لم يكن هناك ما يدل على أن الشرطة ستعتقله، مضيفا للصحفيين من أمام منزل عائلة عبد الرزاق: "يفترض أن يكون التفتيش بموجب قانون غسل الأموال.. لم يجدوا شيئا يدل على ارتكاب جرم".
وداهم ما لا يقل عن 12 فردا من الشرطة المسلحة منزل عائلة نجيب في وقت متأخر من يوم الأربعاء بحثا عن أدلة ومستندات تتعلق بالتحقيق الراهن.
وكانت إدارة الهجرة الماليزية قد أصدرت قرارا في وقت سابق، بمنع عبد الرزاق وزوجته من السفر بعد لحظات من إعلان رئيس الوزراء السابق أنه وأفراد أسرته سيقضون عطلتهم في الخارج.
-
08:375 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان
17 ماي 2018
-
-
07:27من القاهرة إلى طوكيو.. "انفجار مستمر" بأكبر مدن العالم
17 ماي 2018
-
07:05الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق
17 ماي 2018
-
00:24ما علاقة طول أرجل الرجال بمقدار جاذبيتهم؟
17 ماي 2018
-
00:04هند صبري تدشن حملة "شارك إفطارك" من خلال تطبيق برنامج الأغذية العالمي
17 ماي 2018
-
23:47الصيام 18 ساعة.. كلمة السر للوقاية من أمراض خطيرة
16 ماي 2018
-
23:39اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
23:28خاتم الزواج... من أغلى ذهب في العالم
16 ماي 2018
-
23:14أتلتيكو مدريد يحرز لقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة في تاريخه
16 ماي 2018
-
22:36بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي
16 ماي 2018
-
22:08رئيس البرلمان الأوروبي: مؤسس فيسبوك سيتحدث أمام البرلمان الأسبوع المقبل
16 ماي 2018
-
21:47رئيس الجمهورية يأمل في بلوغ نسبة نمو بـ 3 بالمائة مع نهاية السنة
16 ماي 2018
-
21:26ايقاف شخص يبيع تجهيزات أمنية على شبكة التواصل الاجتماعي
16 ماي 2018
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-