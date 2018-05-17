ما علاقة طول أرجل الرجال بمقدار جاذبيتهم؟

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توصل باحثون إلى أن الأرجل الأطول قليلا من المتوسط تجعل الرجال أكثر جاذبية بالنسبة للنساء. واختبر الباحثون من جامعة كامبريدج جاذبية النسب المختلفة لأرجل الرجال، حيث تم قياس طول الساق من الفخذ إلى الجزء العلوي من الكاحل.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الرجال المصنفين من قبل 241 امرأة أمريكية، على أنهم الأكثر جاذبية، كانت أرجلهم أطول قليلا من المتوسط.
وقال الباحثون إن الأرجل متوسطة الطول أو الأطول قليلا من المتوسط، ترتبط بالصحة الجيدة. وعلى النقيض من ذلك، كانت الأرجل القصيرة أو الطويلة جدا مرتبطة بصحة ضعيفة.
وارتبطت الأرجل شديدة الطول "بالظروف الوراثية الضارة في كثير من الأحيان"، كما ارتبطت الأرجل القصيرة بالسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والخرف.
وقال الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة Royal Society Open Science، والتي يرأسها الدكتور وليام سكايلارك، إن نسب طول الأرجل إلى الجسم، التي تزيد قليلا عن المتوسط، ترتبط بالحالة الاجتماعية والاقتصادية العالية والتغذية الجيدة والاستقرار.
توصل باحثون إلى أن الأرجل الأطول قليلا من المتوسط تجعل الرجال أكثر جاذبية بالنسبة للنساء. واختبر الباحثون من جامعة كامبريدج جاذبية النسب المختلفة لأرجل الرجال، حيث تم قياس طول الساق من الفخذ إلى الجزء العلوي من الكاحل.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الرجال المصنفين من قبل 241 امرأة أمريكية، على أنهم الأكثر جاذبية، كانت أرجلهم أطول قليلا من المتوسط.
وقال الباحثون إن الأرجل متوسطة الطول أو الأطول قليلا من المتوسط، ترتبط بالصحة الجيدة. وعلى النقيض من ذلك، كانت الأرجل القصيرة أو الطويلة جدا مرتبطة بصحة ضعيفة.
وارتبطت الأرجل شديدة الطول "بالظروف الوراثية الضارة في كثير من الأحيان"، كما ارتبطت الأرجل القصيرة بالسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والخرف.
وقال الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة Royal Society Open Science، والتي يرأسها الدكتور وليام سكايلارك، إن نسب طول الأرجل إلى الجسم، التي تزيد قليلا عن المتوسط، ترتبط بالحالة الاجتماعية والاقتصادية العالية والتغذية الجيدة والاستقرار.
-
00:24ما علاقة طول أرجل الرجال بمقدار جاذبيتهم؟
17 ماي 2018
-
00:04هند صبري تدشن حملة "شارك إفطارك" من خلال تطبيق برنامج الأغذية العالمي
17 ماي 2018
-
23:47الصيام 18 ساعة.. كلمة السر للوقاية من أمراض خطيرة
16 ماي 2018
-
23:39اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
23:28خاتم الزواج... من أغلى ذهب في العالم
16 ماي 2018
-
23:14أتلتيكو مدريد يحرز لقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة في تاريخه
16 ماي 2018
-
22:36بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي
16 ماي 2018
-
22:08رئيس البرلمان الأوروبي: مؤسس فيسبوك سيتحدث أمام البرلمان الأسبوع المقبل
16 ماي 2018
-
21:47رئيس الجمهورية يأمل في بلوغ نسبة نمو بـ 3 بالمائة مع نهاية السنة
16 ماي 2018
-
21:26ايقاف شخص يبيع تجهيزات أمنية على شبكة التواصل الاجتماعي
16 ماي 2018
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-