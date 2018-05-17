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يوم الخميس 17 ماي 2018
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ما علاقة طول أرجل الرجال بمقدار جاذبيتهم؟
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الأولى
ما علاقة طول أرجل الرجال بمقدار جاذبيتهم؟
17 ماي 2018 | 00:24

توصل باحثون إلى أن الأرجل الأطول قليلا من المتوسط تجعل الرجال أكثر جاذبية بالنسبة للنساء. واختبر الباحثون من جامعة كامبريدج جاذبية النسب المختلفة لأرجل الرجال، حيث تم قياس طول الساق من الفخذ إلى الجزء العلوي من الكاحل.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الرجال المصنفين من قبل 241 امرأة أمريكية، على أنهم الأكثر جاذبية، كانت أرجلهم أطول قليلا من المتوسط.

وقال الباحثون إن الأرجل متوسطة الطول أو الأطول قليلا من المتوسط، ترتبط بالصحة الجيدة. وعلى النقيض من ذلك، كانت الأرجل القصيرة أو الطويلة جدا مرتبطة بصحة ضعيفة.

وارتبطت الأرجل شديدة الطول "بالظروف الوراثية الضارة في كثير من الأحيان"، كما ارتبطت الأرجل القصيرة بالسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والخرف.

وقال الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة Royal Society Open Science، والتي يرأسها الدكتور وليام سكايلارك، إن نسب طول الأرجل إلى الجسم، التي تزيد قليلا عن المتوسط، ترتبط بالحالة الاجتماعية والاقتصادية العالية والتغذية الجيدة والاستقرار.

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الأولى
ما علاقة طول أرجل الرجال بمقدار جاذبيتهم؟
17 ماي 2018 | 00:24

توصل باحثون إلى أن الأرجل الأطول قليلا من المتوسط تجعل الرجال أكثر جاذبية بالنسبة للنساء. واختبر الباحثون من جامعة كامبريدج جاذبية النسب المختلفة لأرجل الرجال، حيث تم قياس طول الساق من الفخذ إلى الجزء العلوي من الكاحل.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الرجال المصنفين من قبل 241 امرأة أمريكية، على أنهم الأكثر جاذبية، كانت أرجلهم أطول قليلا من المتوسط.

وقال الباحثون إن الأرجل متوسطة الطول أو الأطول قليلا من المتوسط، ترتبط بالصحة الجيدة. وعلى النقيض من ذلك، كانت الأرجل القصيرة أو الطويلة جدا مرتبطة بصحة ضعيفة.

وارتبطت الأرجل شديدة الطول "بالظروف الوراثية الضارة في كثير من الأحيان"، كما ارتبطت الأرجل القصيرة بالسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والخرف.

وقال الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة Royal Society Open Science، والتي يرأسها الدكتور وليام سكايلارك، إن نسب طول الأرجل إلى الجسم، التي تزيد قليلا عن المتوسط، ترتبط بالحالة الاجتماعية والاقتصادية العالية والتغذية الجيدة والاستقرار.

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