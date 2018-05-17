هند صبري تدشن حملة "شارك إفطارك" من خلال تطبيق برنامج الأغذية العالمي

يدشن برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع الفنانة التونسية هند صبري اليوم حملة رقمية مبتكرة لجمع التبرعات خلال شهر رمضان تشجع مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم على التبرع، من خلال نقرة زر، لدعم الفئات المحتاجة من ضحايا النزاعات في منطقة الشرق الوسط أثناء الشهر الفضيل. ومن خلال تطبيق"ShareTheMeal" (أو شارك بوجبة) الذي طوره البرنامج لجمع التبرعات، يستطيع مستخدمو الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم مساعدة الأسر المحتاجة في سوريا واليمن عن طريق مشاركة إفطارهم في شهر رمضان والتبرع لمساعدة المحتاجين.

وقالت هند صبري، سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي: "لحظة الإفطار من أجمل اللحظات التي تتكرر كل يوم طوال شهر رمضان عندما تجتمع الأسر والأصدقاء ليتشاركون الطعام." وأضافت: "وللأسف، لا يتمتع الجميع بميزة تناول الطعام وقت المغرب؛ فكثير من الأطفال يعانون من الجوع ليلاً ونهاراً في مختلف أنحاء العالم. واليوم يشرفني أن أطلق هذه الحملة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لأنني حقاً أؤمن بأن تطبيق ShareTheMeal يوفر للجميع فرصة لمساعدة هؤلاء الناس."

أثناء شهر رمضان، لا تعلم ملايين الأسر في اليمن وسوريا من أين سيحصلون على وجبتهم التالية؛ فقد أجبر الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط الملايين على النزوح من بلادهم، وهجر منازلهم وأعمالهم – مما يعرضهم لخطر الجوع أو يدفع بهم إلى هاوية المجاعة.

وأضافت هند صبري: "سألتزم باستخدام تطبيق SharetheMeal لأشارك إفطاري كل يوم خلال شهر رمضان من هذا العام وسأطلب من أصدقائي وأسرتي وجمهوري أن يحذوا حذوي طوال الشهر الفضيل وحتى بعد انتهاء رمضان، فالأمر في غاية السهولة ولا يتعدى نقرة على زر."

من خلال تنزيل التطبيق والانضمام إلى "السفرة"، وهي الميزة الجديدة في تطبيق ShareTheMeal التي تتيح فرصة العطاء الشهري، يستطيع المتبرعون مواصلة تقديم تبرعاتهم بعد انقضاء شهر رمضان، وبذلك يدعمون الأسر المحتاجة طوال العام. فمبلغ ضئيل مثل 15 دولاراً كفيل بأن يغطي الاحتياجات الأساسية لطفل جائع لمدة شهر كامل ويقدم الدعم العاجل لعدد من أشد الأسر احتياجاً في العالم.

وقال ماسيميليانو كوستا، مدير تطبيق ShareTheMeal: "ندعو المستخدمين من جميع أنحاء العالم للبدء في عمل الخير من خلال التطبيق المبتكر طوال شهر رمضان. وسواء كنت تحتفل بهذا الشهر الفضيل في الخارج أو في بلدك، فإن تطبيق ShareTheMeal لا يتيح لك فقط أن تتبرع بسهولة، وإنما يتيح لك أيضاً أن تتواصل مع المجتمع الذي يكافح الجوع حول العالم."

وتمكن ميزة "السفرة" في تطبيق ShareTheMeal المستخدمين الذين يتبرعون شهرياً من متابعة مساهماتهم وأن يشاهدوا مباشرة كيف تساعد في دعم الأسر المحتاجة. فأعضاء التطبيق يتواصلون افتراضياً بمن يقدمون لهم المساعدة من خلال التحديثات الشخصية والقصص الحصرية، وذلك إلى جانب تعرفهم على الأغذية التي تشتريها تلك الأسر بفضل تبرعاتهم.

تطبيق ShareTheMeal الذي طوره برنامج الأغذية العالمي هو أول أداة لجمع التبرعات على الهاتف المحمول تسمح للمستخدمين بإطعام الأطفال بنقرة واحدة فقط على أجهزتهم وبأقل من نصف دولار أمريكي. ومنذ إطلاقه قبل عامين، انضم أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء العالم إلى مجتمع المتبرعين من خلال التطبيق. وقد شارك المستخدمون بأكثر من 22 مليون وجبة مع الآلاف من الأطفال الجياع في بعض من عمليات برنامج الأغذية العالمي الأكثر تعقيداً، بما في ذلك اليمن وسوريا وجنوب السودان. وحصل التطبيق على جائزة جوجل بلاي لعام 2017 لأفضل تطبيق له أثر اجتماعي.

برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة – مهمته إنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ وتغيير حياة الملايين من خلال التنمية المستدامة. ويعمل البرنامج في أكثر من 80 بلداً في مختلف أنحاء العالم على توفير الغذاء للناس الذين يعانون من النزاعات والكوارث، بالإضافة إلى إرساء الأسس لمستقبل أفضل. منذ عام 2010، انضمت الممثلة التونسية هند صبري إلى برنامج الأغذية العالمي كسفيرة للنوايا الحسنة للبرنامج وشاركت في عدة بعثات لتسليط الضوء على محنة الناس الأشد احتياجاً في الشرق الأوسط، وتقديم الدعم لعمليات البرنامج التي توفر الغذاء لملايين الناس في جميع أنحاء العالم.