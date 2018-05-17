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يوم الخميس 17 ماي 2018
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جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018
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النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
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الأولى
جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018

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17 ماي 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018

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ما علاقة طول أرجل الرجال بمقدار جاذبيتهم؟
17 ماي 2018 السّاعة 00:24
توصل باحثون إلى أن الأرجل الأطول قليلا من المتوسط تجعل الرجال أكثر جاذبية بالنسبة للنساء. واختبر الباحثون...
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هند صبري تدشن حملة "شارك إفطارك" من خلال تطبيق برنامج الأغذية العالمي
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جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018
17 ماي 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
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