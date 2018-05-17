جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018

فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي

إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.