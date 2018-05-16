رئيس البرلمان الأوروبي: مؤسس فيسبوك سيتحدث أمام البرلمان الأسبوع المقبل

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قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني اليوم الأربعاء إن مارك زوكربرج مؤسس فيسبوك سيرد أمام البرلمان على الأسئلة المتعلقة بسوء استخدام بيانات 87 مليون مستخدم للموقع من جانب إحدى شركات الاستشارات السياسية.

وقال تاجاني في بيان "المؤسس والرئيس التنفيذي لفيسبوك قبل دعوتنا وسيكون في بروكسل في أقرب وقت ممكن. نأمل أن يكون الأسبوع المقبل".

ومن المقرر أن يشمل جدول أعمال زوكربرج خلال الزيارة الاجتماع مع زعماء أحزاب وأعضاء في لجنة الحريات المدنية.

وتعرضت فيسبوك لانتقادات شديدة بعد الكشف عن أن شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية للاستشارات تمكنت من الدخول على البيانات الشخصية لنحو 87 مليون شخص من مستخدمي فيسبوك.