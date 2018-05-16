رئيس البرلمان الأوروبي: مؤسس فيسبوك سيتحدث أمام البرلمان الأسبوع المقبل

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قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني اليوم الأربعاء إن مارك زوكربرج مؤسس فيسبوك سيرد أمام البرلمان على الأسئلة المتعلقة بسوء استخدام بيانات 87 مليون مستخدم للموقع من جانب إحدى شركات الاستشارات السياسية.
وقال تاجاني في بيان "المؤسس والرئيس التنفيذي لفيسبوك قبل دعوتنا وسيكون في بروكسل في أقرب وقت ممكن. نأمل أن يكون الأسبوع المقبل".
ومن المقرر أن يشمل جدول أعمال زوكربرج خلال الزيارة الاجتماع مع زعماء أحزاب وأعضاء في لجنة الحريات المدنية.
وتعرضت فيسبوك لانتقادات شديدة بعد الكشف عن أن شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية للاستشارات تمكنت من الدخول على البيانات الشخصية لنحو 87 مليون شخص من مستخدمي فيسبوك.
قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني اليوم الأربعاء إن مارك زوكربرج مؤسس فيسبوك سيرد أمام البرلمان على الأسئلة المتعلقة بسوء استخدام بيانات 87 مليون مستخدم للموقع من جانب إحدى شركات الاستشارات السياسية.
وقال تاجاني في بيان "المؤسس والرئيس التنفيذي لفيسبوك قبل دعوتنا وسيكون في بروكسل في أقرب وقت ممكن. نأمل أن يكون الأسبوع المقبل".
ومن المقرر أن يشمل جدول أعمال زوكربرج خلال الزيارة الاجتماع مع زعماء أحزاب وأعضاء في لجنة الحريات المدنية.
وتعرضت فيسبوك لانتقادات شديدة بعد الكشف عن أن شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية للاستشارات تمكنت من الدخول على البيانات الشخصية لنحو 87 مليون شخص من مستخدمي فيسبوك.
-
22:36بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي
16 ماي 2018
-
22:08رئيس البرلمان الأوروبي: مؤسس فيسبوك سيتحدث أمام البرلمان الأسبوع المقبل
16 ماي 2018
-
21:47رئيس الجمهورية يأمل في بلوغ نسبة نمو بـ 3 بالمائة مع نهاية السنة
16 ماي 2018
-
21:26ايقاف شخص يبيع تجهيزات أمنية على شبكة التواصل الاجتماعي
16 ماي 2018
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018