الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 16 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
رئيس البرلمان الأوروبي: مؤسس فيسبوك سيتحدث أمام البرلمان الأسبوع المقبل
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم (إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
الأولى
رئيس البرلمان الأوروبي: مؤسس فيسبوك سيتحدث أمام البرلمان الأسبوع المقبل
16 ماي 2018 | 22:08

قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني اليوم الأربعاء إن مارك زوكربرج مؤسس فيسبوك سيرد أمام البرلمان على الأسئلة المتعلقة بسوء استخدام بيانات 87 مليون مستخدم للموقع من جانب إحدى شركات الاستشارات السياسية.

وقال تاجاني في بيان "المؤسس والرئيس التنفيذي لفيسبوك قبل دعوتنا وسيكون في بروكسل في أقرب وقت ممكن. نأمل أن يكون الأسبوع المقبل".

ومن المقرر أن يشمل جدول أعمال زوكربرج خلال الزيارة الاجتماع مع زعماء أحزاب وأعضاء في لجنة الحريات المدنية.

وتعرضت فيسبوك لانتقادات شديدة بعد الكشف عن أن شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية للاستشارات تمكنت من الدخول على البيانات الشخصية لنحو 87 مليون شخص من مستخدمي فيسبوك.

تقرؤون أيضا
كاريكاتور اليوم
17 ماي 2018 السّاعة 00:00
كاريكاتور اليوم
المزيد >>
جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018
17 ماي 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018
المزيد >>
بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي
16 ماي 2018 السّاعة 22:36
مسح النجم الساحلي احزانه المحلية بعد خسارته في الدور النهائي لكاس تونس امام النادي الافريقي برباعية الاحد...
المزيد >>
رئيس البرلمان الأوروبي: مؤسس فيسبوك سيتحدث أمام البرلمان الأسبوع المقبل
16 ماي 2018 السّاعة 22:08
قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني اليوم الأربعاء إن مارك زوكربرج مؤسس فيسبوك سيرد أمام البرلمان...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
رئيس البرلمان الأوروبي: مؤسس فيسبوك سيتحدث أمام البرلمان الأسبوع المقبل
16 ماي 2018 | 22:08

قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني اليوم الأربعاء إن مارك زوكربرج مؤسس فيسبوك سيرد أمام البرلمان على الأسئلة المتعلقة بسوء استخدام بيانات 87 مليون مستخدم للموقع من جانب إحدى شركات الاستشارات السياسية.

وقال تاجاني في بيان "المؤسس والرئيس التنفيذي لفيسبوك قبل دعوتنا وسيكون في بروكسل في أقرب وقت ممكن. نأمل أن يكون الأسبوع المقبل".

ومن المقرر أن يشمل جدول أعمال زوكربرج خلال الزيارة الاجتماع مع زعماء أحزاب وأعضاء في لجنة الحريات المدنية.

وتعرضت فيسبوك لانتقادات شديدة بعد الكشف عن أن شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية للاستشارات تمكنت من الدخول على البيانات الشخصية لنحو 87 مليون شخص من مستخدمي فيسبوك.

تقرؤون أيضا
كاريكاتور اليوم
17 ماي 2018 السّاعة 00:00
كاريكاتور اليوم
المزيد >>
جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018
17 ماي 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018
المزيد >>
بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي
16 ماي 2018 السّاعة 22:36
مسح النجم الساحلي احزانه المحلية بعد خسارته في الدور النهائي لكاس تونس امام النادي الافريقي برباعية الاحد...
المزيد >>
رئيس البرلمان الأوروبي: مؤسس فيسبوك سيتحدث أمام البرلمان الأسبوع المقبل
16 ماي 2018 السّاعة 22:08
قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني اليوم الأربعاء إن مارك زوكربرج مؤسس فيسبوك سيرد أمام البرلمان...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم (إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
﻿