رئيس الجمهورية يأمل في بلوغ نسبة نمو بـ 3 بالمائة مع نهاية السنة

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أعرب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، عن الأمل في بلوغ نسبة نمو تقدر ب 3 بالمائة مع موفى السنة الحالية.
وأكد قائد السبسي، في كلمة بثتها مساء اليوم الإربعاء القناة الوطنية الأولى، أنه تم تحقيق نسبة نمو ب2 فاصل 5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد، وذلك بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 1 فاصل 9 بالمائة.
وأفاد بأن تونس تستقبل الشهر المعظم هذه السنة، بعد حدث سياسي هام يتمثل في إجراء الإنتخابات البلدية، قائلا "نعتبر هذه الانتخابات، كسبا كبيرا لتونس ودعما لمسارها الديمقراطي". وتابع قوله "إن العالم أجمع يحيينا على هذا الإنجاز الهام، ونأمل أن يجد فيه الشعب التونسي ما يستجيب لطلباته من حيث مقومات العيش الكريم وتحسين المقدرة الشرائية"، مشيرا إلى أن "الحكومة قد إتخذت كل الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك".
وفي علاقة بالمستجدات على الساحة الفلسطينية، أكد رئيس الجمهورية، أن إطلالة شهر رمضان تزامنت هذه السنة مع الذكرى السبعين للنكبة، والتي تزامنت بدورها مع نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وما إنجر عنه من سقوط لعشرات الشهداء ومئات الجرحى الفلسطينيين برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي.
وجدد بالمناسبة، التأكيد على موقف تونس الثابت إزاء القضية الفلسطينية العادلة، ودعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته وعاصمتها القدس، مبرزا ضرورة وقوف الأمم وقفة حازمة إلى جانب الشعب الفلسطيني أمام الصلف الاسرائيلي الذي لا حدود له، والذي تدعمه دول عظمى في العالم.
وتوجه رئيس الجمهورية في كلمته بأحر التهاني للشعب التونسي وللأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.
أعرب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، عن الأمل في بلوغ نسبة نمو تقدر ب 3 بالمائة مع موفى السنة الحالية.
وأكد قائد السبسي، في كلمة بثتها مساء اليوم الإربعاء القناة الوطنية الأولى، أنه تم تحقيق نسبة نمو ب2 فاصل 5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد، وذلك بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 1 فاصل 9 بالمائة.
وأفاد بأن تونس تستقبل الشهر المعظم هذه السنة، بعد حدث سياسي هام يتمثل في إجراء الإنتخابات البلدية، قائلا "نعتبر هذه الانتخابات، كسبا كبيرا لتونس ودعما لمسارها الديمقراطي". وتابع قوله "إن العالم أجمع يحيينا على هذا الإنجاز الهام، ونأمل أن يجد فيه الشعب التونسي ما يستجيب لطلباته من حيث مقومات العيش الكريم وتحسين المقدرة الشرائية"، مشيرا إلى أن "الحكومة قد إتخذت كل الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك".
وفي علاقة بالمستجدات على الساحة الفلسطينية، أكد رئيس الجمهورية، أن إطلالة شهر رمضان تزامنت هذه السنة مع الذكرى السبعين للنكبة، والتي تزامنت بدورها مع نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وما إنجر عنه من سقوط لعشرات الشهداء ومئات الجرحى الفلسطينيين برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي.
وجدد بالمناسبة، التأكيد على موقف تونس الثابت إزاء القضية الفلسطينية العادلة، ودعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته وعاصمتها القدس، مبرزا ضرورة وقوف الأمم وقفة حازمة إلى جانب الشعب الفلسطيني أمام الصلف الاسرائيلي الذي لا حدود له، والذي تدعمه دول عظمى في العالم.
وتوجه رئيس الجمهورية في كلمته بأحر التهاني للشعب التونسي وللأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.
-
22:36بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي
16 ماي 2018
-
22:08رئيس البرلمان الأوروبي: مؤسس فيسبوك سيتحدث أمام البرلمان الأسبوع المقبل
16 ماي 2018
-
21:47رئيس الجمهورية يأمل في بلوغ نسبة نمو بـ 3 بالمائة مع نهاية السنة
16 ماي 2018
-
21:26ايقاف شخص يبيع تجهيزات أمنية على شبكة التواصل الاجتماعي
16 ماي 2018
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018