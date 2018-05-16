الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 16 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
رئيس الجمهورية يأمل في بلوغ نسبة نمو بـ 3 بالمائة مع نهاية السنة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم (إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
الأولى
في كلمة بمناسبة بحلول شهر رمضان:
رئيس الجمهورية يأمل في بلوغ نسبة نمو بـ 3 بالمائة مع نهاية السنة
16 ماي 2018 | 21:47

أعرب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، عن الأمل في بلوغ نسبة نمو تقدر ب 3 بالمائة مع موفى السنة الحالية.

وأكد قائد السبسي، في كلمة بثتها مساء اليوم الإربعاء القناة الوطنية الأولى، أنه تم تحقيق نسبة نمو ب2 فاصل 5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد، وذلك بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 1 فاصل 9 بالمائة.

وأفاد بأن تونس تستقبل الشهر المعظم هذه السنة، بعد حدث سياسي هام يتمثل في إجراء الإنتخابات البلدية، قائلا "نعتبر هذه الانتخابات، كسبا كبيرا لتونس ودعما لمسارها الديمقراطي". وتابع قوله "إن العالم أجمع يحيينا على هذا الإنجاز الهام، ونأمل أن يجد فيه الشعب التونسي ما يستجيب لطلباته من حيث مقومات العيش الكريم وتحسين المقدرة الشرائية"، مشيرا إلى أن "الحكومة قد إتخذت كل الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك".

وفي علاقة بالمستجدات على الساحة الفلسطينية، أكد رئيس الجمهورية، أن إطلالة شهر رمضان تزامنت هذه السنة مع الذكرى السبعين للنكبة، والتي تزامنت بدورها مع نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وما إنجر عنه من سقوط لعشرات الشهداء ومئات الجرحى الفلسطينيين برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي.

وجدد بالمناسبة، التأكيد على موقف تونس الثابت إزاء القضية الفلسطينية العادلة، ودعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته وعاصمتها القدس، مبرزا ضرورة وقوف الأمم وقفة حازمة إلى جانب الشعب الفلسطيني أمام الصلف الاسرائيلي الذي لا حدود له، والذي تدعمه دول عظمى في العالم.

وتوجه رئيس الجمهورية في كلمته بأحر التهاني للشعب التونسي وللأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

تقرؤون أيضا
كاريكاتور اليوم
17 ماي 2018 السّاعة 00:00
كاريكاتور اليوم
المزيد >>
جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018
17 ماي 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018
المزيد >>
بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي
16 ماي 2018 السّاعة 22:36
مسح النجم الساحلي احزانه المحلية بعد خسارته في الدور النهائي لكاس تونس امام النادي الافريقي برباعية الاحد...
المزيد >>
رئيس البرلمان الأوروبي: مؤسس فيسبوك سيتحدث أمام البرلمان الأسبوع المقبل
16 ماي 2018 السّاعة 22:08
قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني اليوم الأربعاء إن مارك زوكربرج مؤسس فيسبوك سيرد أمام البرلمان...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
في كلمة بمناسبة بحلول شهر رمضان:
رئيس الجمهورية يأمل في بلوغ نسبة نمو بـ 3 بالمائة مع نهاية السنة
16 ماي 2018 | 21:47

أعرب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، عن الأمل في بلوغ نسبة نمو تقدر ب 3 بالمائة مع موفى السنة الحالية.

وأكد قائد السبسي، في كلمة بثتها مساء اليوم الإربعاء القناة الوطنية الأولى، أنه تم تحقيق نسبة نمو ب2 فاصل 5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد، وذلك بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 1 فاصل 9 بالمائة.

وأفاد بأن تونس تستقبل الشهر المعظم هذه السنة، بعد حدث سياسي هام يتمثل في إجراء الإنتخابات البلدية، قائلا "نعتبر هذه الانتخابات، كسبا كبيرا لتونس ودعما لمسارها الديمقراطي". وتابع قوله "إن العالم أجمع يحيينا على هذا الإنجاز الهام، ونأمل أن يجد فيه الشعب التونسي ما يستجيب لطلباته من حيث مقومات العيش الكريم وتحسين المقدرة الشرائية"، مشيرا إلى أن "الحكومة قد إتخذت كل الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك".

وفي علاقة بالمستجدات على الساحة الفلسطينية، أكد رئيس الجمهورية، أن إطلالة شهر رمضان تزامنت هذه السنة مع الذكرى السبعين للنكبة، والتي تزامنت بدورها مع نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وما إنجر عنه من سقوط لعشرات الشهداء ومئات الجرحى الفلسطينيين برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي.

وجدد بالمناسبة، التأكيد على موقف تونس الثابت إزاء القضية الفلسطينية العادلة، ودعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته وعاصمتها القدس، مبرزا ضرورة وقوف الأمم وقفة حازمة إلى جانب الشعب الفلسطيني أمام الصلف الاسرائيلي الذي لا حدود له، والذي تدعمه دول عظمى في العالم.

وتوجه رئيس الجمهورية في كلمته بأحر التهاني للشعب التونسي وللأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

تقرؤون أيضا
كاريكاتور اليوم
17 ماي 2018 السّاعة 00:00
كاريكاتور اليوم
المزيد >>
جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018
17 ماي 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018
المزيد >>
بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي
16 ماي 2018 السّاعة 22:36
مسح النجم الساحلي احزانه المحلية بعد خسارته في الدور النهائي لكاس تونس امام النادي الافريقي برباعية الاحد...
المزيد >>
رئيس البرلمان الأوروبي: مؤسس فيسبوك سيتحدث أمام البرلمان الأسبوع المقبل
16 ماي 2018 السّاعة 22:08
قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني اليوم الأربعاء إن مارك زوكربرج مؤسس فيسبوك سيرد أمام البرلمان...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم (إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
﻿