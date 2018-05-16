ايقاف شخص يبيع تجهيزات أمنية على شبكة التواصل الاجتماعي

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قال بلاغ لوزارة الداخلية نشر منذ قليل انه بناء على معلومات مفادها تعمّد شخص بيع تجهيزات أمنيّة دون ترخيص على موقع التّواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، تمكّنت الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشّرطة العدليّة بالقرجاني من القبض عليه وقد تبيّن أنّه من ذوي السّوابق العدليّة وسبق ايداعه بالسّجن إثر تورّطه في قضيّة انتحال صفة عون أمن.
واوضح البلاغ انه بتفتيش منزله بعد مراجعة النّيابة العموميّة، عثر بداخله على صاعق كهربائي وكميّة من الملابس والتّجهيزات الأمنيّة وجهاز حاسوب محمول وهاتفين جوّالين.
كما اشار البلاغ انه باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به وبإحالته على العدالة تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسّجن في حقّه.
قال بلاغ لوزارة الداخلية نشر منذ قليل انه بناء على معلومات مفادها تعمّد شخص بيع تجهيزات أمنيّة دون ترخيص على موقع التّواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، تمكّنت الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشّرطة العدليّة بالقرجاني من القبض عليه وقد تبيّن أنّه من ذوي السّوابق العدليّة وسبق ايداعه بالسّجن إثر تورّطه في قضيّة انتحال صفة عون أمن.
واوضح البلاغ انه بتفتيش منزله بعد مراجعة النّيابة العموميّة، عثر بداخله على صاعق كهربائي وكميّة من الملابس والتّجهيزات الأمنيّة وجهاز حاسوب محمول وهاتفين جوّالين.
كما اشار البلاغ انه باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به وبإحالته على العدالة تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسّجن في حقّه.
-
22:36بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي
16 ماي 2018
-
22:08رئيس البرلمان الأوروبي: مؤسس فيسبوك سيتحدث أمام البرلمان الأسبوع المقبل
16 ماي 2018
-
21:47رئيس الجمهورية يأمل في بلوغ نسبة نمو بـ 3 بالمائة مع نهاية السنة
16 ماي 2018
-
21:26ايقاف شخص يبيع تجهيزات أمنية على شبكة التواصل الاجتماعي
16 ماي 2018
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018