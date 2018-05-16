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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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ايقاف شخص يبيع تجهيزات أمنية على شبكة التواصل الاجتماعي
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الأولى
ايقاف شخص يبيع تجهيزات أمنية على شبكة التواصل الاجتماعي
16 ماي 2018 | 21:26

قال بلاغ لوزارة الداخلية نشر منذ قليل انه بناء على معلومات مفادها تعمّد شخص بيع تجهيزات أمنيّة دون ترخيص على موقع التّواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، تمكّنت الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشّرطة العدليّة بالقرجاني من القبض عليه وقد تبيّن أنّه من ذوي السّوابق العدليّة وسبق ايداعه بالسّجن إثر تورّطه في قضيّة انتحال صفة عون أمن.

واوضح البلاغ انه بتفتيش منزله بعد مراجعة النّيابة العموميّة، عثر بداخله على صاعق كهربائي وكميّة من الملابس والتّجهيزات الأمنيّة وجهاز حاسوب محمول وهاتفين جوّالين.

كما اشار البلاغ انه باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به وبإحالته على العدالة تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسّجن في حقّه.

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الأولى
ايقاف شخص يبيع تجهيزات أمنية على شبكة التواصل الاجتماعي
16 ماي 2018 | 21:26

قال بلاغ لوزارة الداخلية نشر منذ قليل انه بناء على معلومات مفادها تعمّد شخص بيع تجهيزات أمنيّة دون ترخيص على موقع التّواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، تمكّنت الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشّرطة العدليّة بالقرجاني من القبض عليه وقد تبيّن أنّه من ذوي السّوابق العدليّة وسبق ايداعه بالسّجن إثر تورّطه في قضيّة انتحال صفة عون أمن.

واوضح البلاغ انه بتفتيش منزله بعد مراجعة النّيابة العموميّة، عثر بداخله على صاعق كهربائي وكميّة من الملابس والتّجهيزات الأمنيّة وجهاز حاسوب محمول وهاتفين جوّالين.

كما اشار البلاغ انه باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به وبإحالته على العدالة تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسّجن في حقّه.

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