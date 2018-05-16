حالة الطقس ليوم الخميس 17 ماي 2018

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طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبأقصى الجنوب.
الريح شمالية شرقية قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.
البحر متموّج بالشمال وشديد الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 26 و 31 درجة ببقية المناطق.
طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبأقصى الجنوب.
الريح شمالية شرقية قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.
البحر متموّج بالشمال وشديد الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 26 و 31 درجة ببقية المناطق.
-
22:36بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي
16 ماي 2018
-
22:08رئيس البرلمان الأوروبي: مؤسس فيسبوك سيتحدث أمام البرلمان الأسبوع المقبل
16 ماي 2018
-
21:47رئيس الجمهورية يأمل في بلوغ نسبة نمو بـ 3 بالمائة مع نهاية السنة
16 ماي 2018
-
21:26ايقاف شخص يبيع تجهيزات أمنية على شبكة التواصل الاجتماعي
16 ماي 2018
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018