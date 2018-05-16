حالة الطقس ليوم الخميس 17 ماي 2018

طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبأقصى الجنوب.

الريح شمالية شرقية قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.

البحر متموّج بالشمال وشديد الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 26 و 31 درجة ببقية المناطق.