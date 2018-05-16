بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى

الشروق اون لاين – سهام السعيدي:

بعد خلاف دام ثلاث سنوات بين المنتج المنفذ والتلفزة الوطنية تم التوصل الى اتفاق سيتم بموجبه بث سيتكوم "فاميليا لول" على القناة الوطنية الاولى طيلة شهر رمضان .

ابطال هذه السلسلة الكوميدية هم:

مريم بن مامي، رياض النهدي، رشا بن معاوية، مراد بن نافلة ،طارق بعلوش، امير التليلي خديجة بن عرفة ومراد كروت.