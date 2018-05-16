كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2

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الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني:
دارت عشية اليوم مقابلات الجولة الثانية لمرحلة تفادي النزول من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وقد اسفرت عن النتائج التالية:
الاولمبي الباجي - النجم الرادسي 0 - 0
جمعية اريانة - سبورتينغ المكنين 1 - 1
جمعية جربة - ستير جرزونة 2 - 0
الترتيب
1- جمعية جربة 6
2- جمعية اريانة 2
ـ- سبورتينغ المكنين 2
ـ- الاولمبي الباجي 2
5- النجم الرادسي 1
- ستير جرزونة 1
الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني:
دارت عشية اليوم مقابلات الجولة الثانية لمرحلة تفادي النزول من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وقد اسفرت عن النتائج التالية:
الاولمبي الباجي - النجم الرادسي 0 - 0
جمعية اريانة - سبورتينغ المكنين 1 - 1
جمعية جربة - ستير جرزونة 2 - 0
الترتيب
1- جمعية جربة 6
2- جمعية اريانة 2
ـ- سبورتينغ المكنين 2
ـ- الاولمبي الباجي 2
5- النجم الرادسي 1
- ستير جرزونة 1
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018