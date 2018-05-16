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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
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الأولى
كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018 | 20:33

الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني:

دارت عشية اليوم مقابلات الجولة الثانية لمرحلة تفادي النزول من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وقد اسفرت عن النتائج التالية:

الاولمبي الباجي - النجم الرادسي 0 - 0

جمعية اريانة - سبورتينغ المكنين 1 - 1

جمعية جربة - ستير جرزونة 2 - 0

الترتيب

1- جمعية جربة 6

2- جمعية اريانة 2

ـ- سبورتينغ المكنين 2

ـ- الاولمبي الباجي 2

5- النجم الرادسي 1

- ستير جرزونة 1

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كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
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الأولى
كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018 | 20:33

الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني:

دارت عشية اليوم مقابلات الجولة الثانية لمرحلة تفادي النزول من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وقد اسفرت عن النتائج التالية:

الاولمبي الباجي - النجم الرادسي 0 - 0

جمعية اريانة - سبورتينغ المكنين 1 - 1

جمعية جربة - ستير جرزونة 2 - 0

الترتيب

1- جمعية جربة 6

2- جمعية اريانة 2

ـ- سبورتينغ المكنين 2

ـ- الاولمبي الباجي 2

5- النجم الرادسي 1

- ستير جرزونة 1

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16 ماي 2018 السّاعة 21:06
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بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018 السّاعة 20:49
الشروق اون لاين – سهام السعيدي: بعد خلاف دام ثلاث سنوات بين المنتج المنفذ والتلفزة الوطنية تم التوصل الى...
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كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018 السّاعة 20:33
الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني: دارت عشية اليوم مقابلات الجولة الثانية لمرحلة تفادي النزول من بطولة...
المزيد >>
بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018 السّاعة 20:18
مكتب القيروان - الشروق اون لاين – ايمن المحرزي تمكنت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني ببوحجلة من ولاية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
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