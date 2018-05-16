إرجاع الفصول المعدلة من مشروع قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية إلى لجنة التشريع العام

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لم تتوصل الجلسة العامة المنعقدة عشية اليوم الإربعاء بمجلس نواب الشعب بباردو، إلى المصادقة على الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.
وقرر نائب رئيس المجلس عبد الفتاح مورو الذي ترأس الجلسة، الاستجابة لطلب لجنة التشريع العام وإرجاع مشروع القانون إليها للبت في فصوله الخلافية وهي الفصول 11 و24 و33.
وقد اختلف النواب بين من رأى ضرورة التقيد بما أقرته اللجنة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وبين من طلب الرجوع إلى لجنة التوافقات ومزيد النقاش بخصوص تلك الفصول.
فقد دعا النائبان نذير بن عمو وسامية عبو، إلى ضرورة التقيد بما قررته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، حيث اعتبرت عبو أن قرار الهيئة واضح ويكرس مبدأ مراقبة أعمال المجلس، مشيرة إلى أن بعض الفصول في مشروع القانون المذكور تمسّ من إستقلالية الهيئات الدستورية المستقلة.
أما النائب نذير بن عمو فقد ذهب إلى حد المطالبة بالاستغناء عن مشروع القانون برمته، نظرا إلى أنه قانون عام والهيئات الدستورية سيكون لها قوانين خاصة، والخاص يلغي العام، على حد قوله.
يذكر أنّ مجلس نواب الشعب، كان صادق في 5 جويلية 2017 على القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة بـأغلبية 133 صوتا، في حين تحفظت المعارضة على 5 فصول من القانون وهي الفصول 2 و10 و11 و24 و33، وتقدمت لاحقا بطعن فيها لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وأقرت الهيئة الوقتية بقبول هذا الطعن شكلا وأصلا، وبعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 من هذا القانون الأساسي، والمتعلقة أساسا بالاستقلالية الكاملة لأعضاء الهيئات الدستورية وآليات مراقبة هذه الهيئات.
لم تتوصل الجلسة العامة المنعقدة عشية اليوم الإربعاء بمجلس نواب الشعب بباردو، إلى المصادقة على الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.
وقرر نائب رئيس المجلس عبد الفتاح مورو الذي ترأس الجلسة، الاستجابة لطلب لجنة التشريع العام وإرجاع مشروع القانون إليها للبت في فصوله الخلافية وهي الفصول 11 و24 و33.
وقد اختلف النواب بين من رأى ضرورة التقيد بما أقرته اللجنة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وبين من طلب الرجوع إلى لجنة التوافقات ومزيد النقاش بخصوص تلك الفصول.
فقد دعا النائبان نذير بن عمو وسامية عبو، إلى ضرورة التقيد بما قررته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، حيث اعتبرت عبو أن قرار الهيئة واضح ويكرس مبدأ مراقبة أعمال المجلس، مشيرة إلى أن بعض الفصول في مشروع القانون المذكور تمسّ من إستقلالية الهيئات الدستورية المستقلة.
أما النائب نذير بن عمو فقد ذهب إلى حد المطالبة بالاستغناء عن مشروع القانون برمته، نظرا إلى أنه قانون عام والهيئات الدستورية سيكون لها قوانين خاصة، والخاص يلغي العام، على حد قوله.
يذكر أنّ مجلس نواب الشعب، كان صادق في 5 جويلية 2017 على القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة بـأغلبية 133 صوتا، في حين تحفظت المعارضة على 5 فصول من القانون وهي الفصول 2 و10 و11 و24 و33، وتقدمت لاحقا بطعن فيها لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وأقرت الهيئة الوقتية بقبول هذا الطعن شكلا وأصلا، وبعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 من هذا القانون الأساسي، والمتعلقة أساسا بالاستقلالية الكاملة لأعضاء الهيئات الدستورية وآليات مراقبة هذه الهيئات.
-
22:36بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي
16 ماي 2018
-
22:08رئيس البرلمان الأوروبي: مؤسس فيسبوك سيتحدث أمام البرلمان الأسبوع المقبل
16 ماي 2018
-
21:47رئيس الجمهورية يأمل في بلوغ نسبة نمو بـ 3 بالمائة مع نهاية السنة
16 ماي 2018
-
21:26ايقاف شخص يبيع تجهيزات أمنية على شبكة التواصل الاجتماعي
16 ماي 2018
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018