بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات

مكتب القيروان - الشروق اون لاين – ايمن المحرزي

تمكنت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني ببوحجلة من ولاية القيروان خلال حملة امنية بمنطقتي الشوامخ و بريكات العرقوب من ايقاف 6 اشخاص احدهم صادر في حقه 12 منشور تفتيش و3 مضامين احكام من اجل السرقة والبراكاجات والاعتداء على املاك الغير .و قد تم الاحتفاظ بهم في انتظار احالتهم على القضاء.