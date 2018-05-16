بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا

غادر السفير الإسرائيلي ايتان نائيه الأربعاء الأراضي التركية متوجها إلى بلاده، تنفيذا لطلب تركيا منه المغادرة لفترة مؤقتة على خلفية أحداث غزة التي أدت إلى مقتل 60 فلسطينيا.

وعقب وصوله إلى مطار أتاتورك في إسطنبول قادما من أنقرة، انتظر نائيه موعد الطائرة، ولم يسمح له باستخدام صالة الـ "VIP" المخصصة للشخصيات الرسمية، واضطر إلى قطع تذكرة المغادرة مع عامة المسافرين.

ولدى ركوبه الطائرة، اصطف السفير الإسرائيلي مع الركاب وخضع للتفتيش الروتيني، حيث تضمن خلع الحذاء وإجراء تفتيش شخصي.

وغادر نائيه مطار أتاتورك في إسطنبول على متن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية التركية.