وزارة الفلاحة تؤكد على اهمية احترام المواصفات الصحية لشراء الحليب والبيض و منتجات الصيد البحري

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دعت المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة المستهلكين الى ضرورة شراء البيض المعلب مع التثبت من تاريخ الإنتاج وآخر أجل للاستهلاك وشراء الحليب المراقب وتجنب استهلاك الحليب الطازج غير المعالج حراريا لتجنب حالات التسمم.
واكدت الوزارة، في بلاغ لها، الاربعاء، على ضرورة " اقتناء منتجات الصيد البحري المبردة والتي تكون مغطاة بالثلج عند عرضها والتي تستجيب لمعايير الطراوة المعمول بها والحاملة لرائحة بحرية عذبة وتجنب المنتجات غير المحمية والمعرضة لأشعة الشمس عند عرضها.
وشددت على ضرورة شراء " معلبات التن المصنعة من قبل المؤسسات المتحصلة على المصادقة صحيا والتثبت من تأشير وعنونة هذه المعلبات وخاصة في ما يتعلق بالتاريخ الأقصى للاستهلاك ورقم الدفعة واسم وعنوان المصنع المذكور بالقائمة المصاحبة.
ودعت وزارة الفلاحة المستهلكين الى عدم " شراء اللحوم المتأتية من الذبح العشوائي واقتناء اللحوم الحمراء الحاملة للختم الصحي واللحوم البيضاء المتأتية من مذابح مصادق عليها من طرف المصالح البيطرية .
دعت المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة المستهلكين الى ضرورة شراء البيض المعلب مع التثبت من تاريخ الإنتاج وآخر أجل للاستهلاك وشراء الحليب المراقب وتجنب استهلاك الحليب الطازج غير المعالج حراريا لتجنب حالات التسمم.
واكدت الوزارة، في بلاغ لها، الاربعاء، على ضرورة " اقتناء منتجات الصيد البحري المبردة والتي تكون مغطاة بالثلج عند عرضها والتي تستجيب لمعايير الطراوة المعمول بها والحاملة لرائحة بحرية عذبة وتجنب المنتجات غير المحمية والمعرضة لأشعة الشمس عند عرضها.
وشددت على ضرورة شراء " معلبات التن المصنعة من قبل المؤسسات المتحصلة على المصادقة صحيا والتثبت من تأشير وعنونة هذه المعلبات وخاصة في ما يتعلق بالتاريخ الأقصى للاستهلاك ورقم الدفعة واسم وعنوان المصنع المذكور بالقائمة المصاحبة.
ودعت وزارة الفلاحة المستهلكين الى عدم " شراء اللحوم المتأتية من الذبح العشوائي واقتناء اللحوم الحمراء الحاملة للختم الصحي واللحوم البيضاء المتأتية من مذابح مصادق عليها من طرف المصالح البيطرية .
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018