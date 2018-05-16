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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
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الأولى
رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018 | 19:16

رد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن الذين يشككون دائما في إنجازات ناديه، مشيرا بشكل مبطن، إلى الغريم ريال مدريد.

ونجح برشلونة هذا الموسم، في التتويج بالثنائية المحلية، الليجا وكأس الملك، في أول موسم للمدرب إرنستو فالفيردي، مع الفريق الكتالوني.

وعن ذلك، قال بارتوميو، في خطابه السنوي أمام قدامى أعضاء برشلونة، فيما أبرزته صحيفة ماركا "عندما نفوز بشيء ما، فإنهم يحاولون التقليل من إنجازاتنا وتحقيرها".

وأضاف "يحاولون دائما الحديث عن أشياء، مثل أخطاء الحكام والممرات الشرفية، والأمور التي تثير الجدل، في محاولة لتشتيت الانتباه، ومع ذلك نجحنا في البقاء بعيدا عن هذه الأمور التي تقلل من شأننا، وركزنا على القيام بعملنا بالشكل الصحيح".

وعن المدرب فالفيردي، أوضح "يمكننا أن نقول له، بأنه لم يخيب توقعاتنا، لقد اكتسب احترام العالم كله، وثقتنا الكاملة به، كما أنه فاق التوقعات".

وتابع "على يقين بأن أندريس إنييستا سيعود إلى برشلونة يومًا ما، سننتظره بأذرع مفتوحة، لأن دور الرسام في الفريق، لم ينته بعد، هو جزء من تاريخنا، وسيكون ضمن خططنا للمستقبل".

وعن وداع برشلونة، لدوري الأبطال، هذا الموسم، على يد روما الإيطالي، علق "كانت صدمة كبيرة لنا، لكن فريقنا يعرف جيدا، كيفية التعافي من تلك الهزيمة، وتعلم الدرس في المستقبل".

على جانب آخر، تطرق بارتوميو، للوضع السياسي الحالي في إقليم كتالونيا ذاتي الحكم، وطالب مجددا بالاحترام والحوار، من أجل حل الوضع، الذي يرى أنه تسبب في خضوع أشخاص للحبس الاحتياطي، للدفاع عن أفكارهم السياسية.

وفي هذا السياق، أعرب عن حزنه، إزاء مصادرة القمصان الصفراء من مشجعي الفريق في نهائي كأس ملك إسبانيا، علما بأن الانفصاليين في كتالونيا، يتخذون هذا اللون، رمزا لحركتهم الاستقلالية.

وندد بارتوميو بأنه "من المؤسف أن يجري مصادرة قمصان صفراء قبل مباراة، هذا ليس أمرا طبيعيا"، مشددا على أن النادي، الذي يرأسه، يدافع عن الحق في تحديد المصير وحرية التعبير.

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المصدر: كووورة
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الأولى
رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018 | 19:16

رد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن الذين يشككون دائما في إنجازات ناديه، مشيرا بشكل مبطن، إلى الغريم ريال مدريد.

ونجح برشلونة هذا الموسم، في التتويج بالثنائية المحلية، الليجا وكأس الملك، في أول موسم للمدرب إرنستو فالفيردي، مع الفريق الكتالوني.

وعن ذلك، قال بارتوميو، في خطابه السنوي أمام قدامى أعضاء برشلونة، فيما أبرزته صحيفة ماركا "عندما نفوز بشيء ما، فإنهم يحاولون التقليل من إنجازاتنا وتحقيرها".

وأضاف "يحاولون دائما الحديث عن أشياء، مثل أخطاء الحكام والممرات الشرفية، والأمور التي تثير الجدل، في محاولة لتشتيت الانتباه، ومع ذلك نجحنا في البقاء بعيدا عن هذه الأمور التي تقلل من شأننا، وركزنا على القيام بعملنا بالشكل الصحيح".

وعن المدرب فالفيردي، أوضح "يمكننا أن نقول له، بأنه لم يخيب توقعاتنا، لقد اكتسب احترام العالم كله، وثقتنا الكاملة به، كما أنه فاق التوقعات".

وتابع "على يقين بأن أندريس إنييستا سيعود إلى برشلونة يومًا ما، سننتظره بأذرع مفتوحة، لأن دور الرسام في الفريق، لم ينته بعد، هو جزء من تاريخنا، وسيكون ضمن خططنا للمستقبل".

وعن وداع برشلونة، لدوري الأبطال، هذا الموسم، على يد روما الإيطالي، علق "كانت صدمة كبيرة لنا، لكن فريقنا يعرف جيدا، كيفية التعافي من تلك الهزيمة، وتعلم الدرس في المستقبل".

على جانب آخر، تطرق بارتوميو، للوضع السياسي الحالي في إقليم كتالونيا ذاتي الحكم، وطالب مجددا بالاحترام والحوار، من أجل حل الوضع، الذي يرى أنه تسبب في خضوع أشخاص للحبس الاحتياطي، للدفاع عن أفكارهم السياسية.

وفي هذا السياق، أعرب عن حزنه، إزاء مصادرة القمصان الصفراء من مشجعي الفريق في نهائي كأس ملك إسبانيا، علما بأن الانفصاليين في كتالونيا، يتخذون هذا اللون، رمزا لحركتهم الاستقلالية.

وندد بارتوميو بأنه "من المؤسف أن يجري مصادرة قمصان صفراء قبل مباراة، هذا ليس أمرا طبيعيا"، مشددا على أن النادي، الذي يرأسه، يدافع عن الحق في تحديد المصير وحرية التعبير.

شاهد أيضًا: هلا مونديال.. مؤامرة تاريخية تحبط أسود الأطلس.. ومشوار هولندا ينقذ حلم 2018

 

المصدر: كووورة
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