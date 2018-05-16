رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد

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رد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن الذين يشككون دائما في إنجازات ناديه، مشيرا بشكل مبطن، إلى الغريم ريال مدريد.
ونجح برشلونة هذا الموسم، في التتويج بالثنائية المحلية، الليجا وكأس الملك، في أول موسم للمدرب إرنستو فالفيردي، مع الفريق الكتالوني.
وعن ذلك، قال بارتوميو، في خطابه السنوي أمام قدامى أعضاء برشلونة، فيما أبرزته صحيفة ماركا "عندما نفوز بشيء ما، فإنهم يحاولون التقليل من إنجازاتنا وتحقيرها".
وأضاف "يحاولون دائما الحديث عن أشياء، مثل أخطاء الحكام والممرات الشرفية، والأمور التي تثير الجدل، في محاولة لتشتيت الانتباه، ومع ذلك نجحنا في البقاء بعيدا عن هذه الأمور التي تقلل من شأننا، وركزنا على القيام بعملنا بالشكل الصحيح".
وعن المدرب فالفيردي، أوضح "يمكننا أن نقول له، بأنه لم يخيب توقعاتنا، لقد اكتسب احترام العالم كله، وثقتنا الكاملة به، كما أنه فاق التوقعات".
وتابع "على يقين بأن أندريس إنييستا سيعود إلى برشلونة يومًا ما، سننتظره بأذرع مفتوحة، لأن دور الرسام في الفريق، لم ينته بعد، هو جزء من تاريخنا، وسيكون ضمن خططنا للمستقبل".
وعن وداع برشلونة، لدوري الأبطال، هذا الموسم، على يد روما الإيطالي، علق "كانت صدمة كبيرة لنا، لكن فريقنا يعرف جيدا، كيفية التعافي من تلك الهزيمة، وتعلم الدرس في المستقبل".
على جانب آخر، تطرق بارتوميو، للوضع السياسي الحالي في إقليم كتالونيا ذاتي الحكم، وطالب مجددا بالاحترام والحوار، من أجل حل الوضع، الذي يرى أنه تسبب في خضوع أشخاص للحبس الاحتياطي، للدفاع عن أفكارهم السياسية.
وفي هذا السياق، أعرب عن حزنه، إزاء مصادرة القمصان الصفراء من مشجعي الفريق في نهائي كأس ملك إسبانيا، علما بأن الانفصاليين في كتالونيا، يتخذون هذا اللون، رمزا لحركتهم الاستقلالية.
وندد بارتوميو بأنه "من المؤسف أن يجري مصادرة قمصان صفراء قبل مباراة، هذا ليس أمرا طبيعيا"، مشددا على أن النادي، الذي يرأسه، يدافع عن الحق في تحديد المصير وحرية التعبير.
شاهد أيضًا: هلا مونديال.. مؤامرة تاريخية تحبط أسود الأطلس.. ومشوار هولندا ينقذ حلم 2018
رد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن الذين يشككون دائما في إنجازات ناديه، مشيرا بشكل مبطن، إلى الغريم ريال مدريد.
ونجح برشلونة هذا الموسم، في التتويج بالثنائية المحلية، الليجا وكأس الملك، في أول موسم للمدرب إرنستو فالفيردي، مع الفريق الكتالوني.
وعن ذلك، قال بارتوميو، في خطابه السنوي أمام قدامى أعضاء برشلونة، فيما أبرزته صحيفة ماركا "عندما نفوز بشيء ما، فإنهم يحاولون التقليل من إنجازاتنا وتحقيرها".
وأضاف "يحاولون دائما الحديث عن أشياء، مثل أخطاء الحكام والممرات الشرفية، والأمور التي تثير الجدل، في محاولة لتشتيت الانتباه، ومع ذلك نجحنا في البقاء بعيدا عن هذه الأمور التي تقلل من شأننا، وركزنا على القيام بعملنا بالشكل الصحيح".
وعن المدرب فالفيردي، أوضح "يمكننا أن نقول له، بأنه لم يخيب توقعاتنا، لقد اكتسب احترام العالم كله، وثقتنا الكاملة به، كما أنه فاق التوقعات".
وتابع "على يقين بأن أندريس إنييستا سيعود إلى برشلونة يومًا ما، سننتظره بأذرع مفتوحة، لأن دور الرسام في الفريق، لم ينته بعد، هو جزء من تاريخنا، وسيكون ضمن خططنا للمستقبل".
وعن وداع برشلونة، لدوري الأبطال، هذا الموسم، على يد روما الإيطالي، علق "كانت صدمة كبيرة لنا، لكن فريقنا يعرف جيدا، كيفية التعافي من تلك الهزيمة، وتعلم الدرس في المستقبل".
على جانب آخر، تطرق بارتوميو، للوضع السياسي الحالي في إقليم كتالونيا ذاتي الحكم، وطالب مجددا بالاحترام والحوار، من أجل حل الوضع، الذي يرى أنه تسبب في خضوع أشخاص للحبس الاحتياطي، للدفاع عن أفكارهم السياسية.
وفي هذا السياق، أعرب عن حزنه، إزاء مصادرة القمصان الصفراء من مشجعي الفريق في نهائي كأس ملك إسبانيا، علما بأن الانفصاليين في كتالونيا، يتخذون هذا اللون، رمزا لحركتهم الاستقلالية.
وندد بارتوميو بأنه "من المؤسف أن يجري مصادرة قمصان صفراء قبل مباراة، هذا ليس أمرا طبيعيا"، مشددا على أن النادي، الذي يرأسه، يدافع عن الحق في تحديد المصير وحرية التعبير.
شاهد أيضًا: هلا مونديال.. مؤامرة تاريخية تحبط أسود الأطلس.. ومشوار هولندا ينقذ حلم 2018
-
-
20:49بعد خلاف دام 3 سنوات: سيتكوم "فاميليا " على الوطنية الاولى
16 ماي 2018
-
20:33كرة قدم: النتائج والترتيب للجولة 2 من مجموعة التدارك للمحترفة 2
16 ماي 2018
-
20:18بوحجلة: 6 ايقافات من أجل السرقة و العنف و البراكاجات
16 ماي 2018
-
19:58بالفيديو: تفتيش السفير الإسرائيلي عند مغادرته تركيا
16 ماي 2018
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018