اتحاد "إجابة" يدعو المجالس العلمية بالمؤسسات الجامعية المضربة إلى رفض اللجان البيداغوجية

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دعا اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" اليوم الأربعاء المجالس العلمية بجميع المؤسسات الجامعية المضربة إلى الانعقاد بصفة عاجلة وإصدار بيانات "ترفض بصفة واضحة" اللجان البيداغوجية التي تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكوينها.
ووصف الاتحاد في بيان أصدره اليوم، هذه اللجان بكونها "غير قانونية وغير أخلاقية وتضرب مصداقية الشهادات العلمية" من خلال ما أسماه "تخريب عملية التقييم ومبدأ المساواة في الحظوظ بين الطلبة".
وكان رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين السالمي، كشف يوم الثلاثاء في تصريح لـ"وات"، أن مجلس الجامعات قرر تكليف لجنة مكونة من مجموعة من الأساتذة الجامعيين، لمتابعة سير الامتحانات بمختلف المؤسسات الجامعية، مشددا على أنه لا مجال لإقرار سنة بيضاء.
ويأتي قرار تشكيل هذه اللجنة لضمان سير الامتحانات على خلفية مواصلة الأساتذة الجامعيين من منظوري اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "اجابة"، تنفيذ الإضراب الإداري المفتوح، الذي شرعوا فيه منذ جانفي 2018 والامتناع عن تقديم مواضيع الامتحانات في الآجال المحددة بكل جامعة مع مواصلة التدريس بشكل عادي.
وأوضح السالمي أنه ستتم مراعاة الخصوصية البيداغوجية وطريقة الطرح المعتمدة في كل مادة لدى تقديم هذه الامتحانات، منبها إلى أنه لا مجال للتلاعب بمستقبل الطلبة.
وحمل اتحاد "إجابة" المسؤولية "الأخلاقية والقانونية والتاريخية" إلى رؤساء مراكز الامتحان بالمؤسسات الجامعية في حال قبولهم طباعة وإجراء وإصلاح الامتحانات مكان الأساتذة المضربين وجاء في البيان أن هؤلاء "سيكونون في مواجهة مفتوحة مع زملائهم قد تنجر عنها عواقب وخيمة".
دعا اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" اليوم الأربعاء المجالس العلمية بجميع المؤسسات الجامعية المضربة إلى الانعقاد بصفة عاجلة وإصدار بيانات "ترفض بصفة واضحة" اللجان البيداغوجية التي تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكوينها.
ووصف الاتحاد في بيان أصدره اليوم، هذه اللجان بكونها "غير قانونية وغير أخلاقية وتضرب مصداقية الشهادات العلمية" من خلال ما أسماه "تخريب عملية التقييم ومبدأ المساواة في الحظوظ بين الطلبة".
وكان رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين السالمي، كشف يوم الثلاثاء في تصريح لـ"وات"، أن مجلس الجامعات قرر تكليف لجنة مكونة من مجموعة من الأساتذة الجامعيين، لمتابعة سير الامتحانات بمختلف المؤسسات الجامعية، مشددا على أنه لا مجال لإقرار سنة بيضاء.
ويأتي قرار تشكيل هذه اللجنة لضمان سير الامتحانات على خلفية مواصلة الأساتذة الجامعيين من منظوري اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "اجابة"، تنفيذ الإضراب الإداري المفتوح، الذي شرعوا فيه منذ جانفي 2018 والامتناع عن تقديم مواضيع الامتحانات في الآجال المحددة بكل جامعة مع مواصلة التدريس بشكل عادي.
وأوضح السالمي أنه ستتم مراعاة الخصوصية البيداغوجية وطريقة الطرح المعتمدة في كل مادة لدى تقديم هذه الامتحانات، منبها إلى أنه لا مجال للتلاعب بمستقبل الطلبة.
وحمل اتحاد "إجابة" المسؤولية "الأخلاقية والقانونية والتاريخية" إلى رؤساء مراكز الامتحان بالمؤسسات الجامعية في حال قبولهم طباعة وإجراء وإصلاح الامتحانات مكان الأساتذة المضربين وجاء في البيان أن هؤلاء "سيكونون في مواجهة مفتوحة مع زملائهم قد تنجر عنها عواقب وخيمة".
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018
-
15:19العاصمة: الإطاحة بشبكة دوليّة مختصّة في تجارة المخدّرات
16 ماي 2018
-
14:58المتهم باغتيال الزواري يمثل اليوم أمام محكمة في البوسنة
16 ماي 2018
-
14:33كرة اليد: الرابطة ترفض احتراز الترجي ضد مكارم المهدية
16 ماي 2018
-
13:42كرة اليد: اتحاد منزل تميم يعلق مشاركته في البطولة
16 ماي 2018
-
13:30البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير
16 ماي 2018
-
13:16الجهيناوي يطمئن على صحة نوفل الزيادي في باريس
16 ماي 2018