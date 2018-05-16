أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!

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توفي شاب أمريكي في ولاية فلوريدا، نتيجة انفجار سيجارة إلكترونية، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ بدء الاستخدام العالمي لهذه السجائر، في عام 2009.
وعثر على الشاب، تالماد ديليا (38 عاما)، ميتا في غرفة نومه، في 5 مايو الجاري، وذلك نتيجة لانفجار سيجارة إلكترونية كان يستخدمها قبل حدوث الوفاة، حسب تعبير الأطباء الشرعيين، في مدينة سانت بطرسبورغ الأمريكية.
كما أضاف الأطباء أن الوفاة حدثت بعد دخول قطع من السيجارة المنفجرة إلى داخل رأس الضحية، واحتراق 80% من جسده في ذات الوقت.
وكشف مؤخرا عن نوع السيجارة المسببة للوفاة، وهي من نوع "Smok-E Mountain" المصنعة في دول الفيليبين، حسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز" الأمريكية.
وأشارت مديرية الإطفاء الأمريكية إلى وجود أكثر من 195 حالة انفجار مشابهة، حدثت بين عامي 2009 و2016، نجم عنها قرابة 133 إصابة، منها 38 خطيرة جدا. ولكن لم تسفر أي منها عن الوفاة من قبل.
كما نوهت المديرية الفدرالية إلى أن السبب يعود بشكل أساسي إلى بطاريات الليثيوم، المستخدمة في السجائر الإلكترونية. حيث أن المدخن يضطر لوضع البطارية على مسافة قريبة جدا من وجهه عند التدخين، ما يؤدي إلى إصابات خطيرة للغاية، في حال احتراق الليثيوم.
وجب التنويه إلى أن احتمال انفجار بطارية الليثيوم قليل جدا، ولكن حال حدوثه في السجائر الإلكترونية، تكون العواقب أخطر منها في باقي الأجهزة.
توفي شاب أمريكي في ولاية فلوريدا، نتيجة انفجار سيجارة إلكترونية، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ بدء الاستخدام العالمي لهذه السجائر، في عام 2009.
وعثر على الشاب، تالماد ديليا (38 عاما)، ميتا في غرفة نومه، في 5 مايو الجاري، وذلك نتيجة لانفجار سيجارة إلكترونية كان يستخدمها قبل حدوث الوفاة، حسب تعبير الأطباء الشرعيين، في مدينة سانت بطرسبورغ الأمريكية.
كما أضاف الأطباء أن الوفاة حدثت بعد دخول قطع من السيجارة المنفجرة إلى داخل رأس الضحية، واحتراق 80% من جسده في ذات الوقت.
وكشف مؤخرا عن نوع السيجارة المسببة للوفاة، وهي من نوع "Smok-E Mountain" المصنعة في دول الفيليبين، حسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز" الأمريكية.
وأشارت مديرية الإطفاء الأمريكية إلى وجود أكثر من 195 حالة انفجار مشابهة، حدثت بين عامي 2009 و2016، نجم عنها قرابة 133 إصابة، منها 38 خطيرة جدا. ولكن لم تسفر أي منها عن الوفاة من قبل.
كما نوهت المديرية الفدرالية إلى أن السبب يعود بشكل أساسي إلى بطاريات الليثيوم، المستخدمة في السجائر الإلكترونية. حيث أن المدخن يضطر لوضع البطارية على مسافة قريبة جدا من وجهه عند التدخين، ما يؤدي إلى إصابات خطيرة للغاية، في حال احتراق الليثيوم.
وجب التنويه إلى أن احتمال انفجار بطارية الليثيوم قليل جدا، ولكن حال حدوثه في السجائر الإلكترونية، تكون العواقب أخطر منها في باقي الأجهزة.
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018
-
15:19العاصمة: الإطاحة بشبكة دوليّة مختصّة في تجارة المخدّرات
16 ماي 2018
-
14:58المتهم باغتيال الزواري يمثل اليوم أمام محكمة في البوسنة
16 ماي 2018
-
14:33كرة اليد: الرابطة ترفض احتراز الترجي ضد مكارم المهدية
16 ماي 2018
-
13:42كرة اليد: اتحاد منزل تميم يعلق مشاركته في البطولة
16 ماي 2018
-
13:30البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير
16 ماي 2018
-
13:16الجهيناوي يطمئن على صحة نوفل الزيادي في باريس
16 ماي 2018