ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري

جاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية ، اليوم الأربعاء ،إن إرهابيين سلما نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست.

وحسب البيان، فإنه يتعلق الأمر بكل من الإرهابي المسمى"ش. أكلي" المدعو أبو سعيد، الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009، والإرهابي "ف. الطاهر" المدعو أبو موسى، الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015 .

وأوضح ذات البيان، أنه تم استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينيكوف وكميات من الذخيرة .

وكالات