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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
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الأولى
ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018 | 18:01

جاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية ، اليوم الأربعاء ،إن إرهابيين سلما نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست.

وحسب البيان، فإنه يتعلق الأمر بكل من الإرهابي المسمى"ش. أكلي" المدعو أبو سعيد، الذي  إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009، والإرهابي  "ف. الطاهر" المدعو أبو موسى، الذي  إلتحق بالجماعات  الإرهابية سنة 2015 .

وأوضح ذات البيان، أنه تم استرجاع  مسدسين رشاشين من نوع كلاشينيكوف وكميات من الذخيرة .

 

وكالات
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ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018 | 18:01

جاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية ، اليوم الأربعاء ،إن إرهابيين سلما نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست.

وحسب البيان، فإنه يتعلق الأمر بكل من الإرهابي المسمى"ش. أكلي" المدعو أبو سعيد، الذي  إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009، والإرهابي  "ف. الطاهر" المدعو أبو موسى، الذي  إلتحق بالجماعات  الإرهابية سنة 2015 .

وأوضح ذات البيان، أنه تم استرجاع  مسدسين رشاشين من نوع كلاشينيكوف وكميات من الذخيرة .

 

وكالات
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عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
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