ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري

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جاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية ، اليوم الأربعاء ،إن إرهابيين سلما نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست.
وحسب البيان، فإنه يتعلق الأمر بكل من الإرهابي المسمى"ش. أكلي" المدعو أبو سعيد، الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009، والإرهابي "ف. الطاهر" المدعو أبو موسى، الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015 .
وأوضح ذات البيان، أنه تم استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينيكوف وكميات من الذخيرة .
جاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية ، اليوم الأربعاء ،إن إرهابيين سلما نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست.
وحسب البيان، فإنه يتعلق الأمر بكل من الإرهابي المسمى"ش. أكلي" المدعو أبو سعيد، الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009، والإرهابي "ف. الطاهر" المدعو أبو موسى، الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015 .
وأوضح ذات البيان، أنه تم استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينيكوف وكميات من الذخيرة .
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018
-
15:19العاصمة: الإطاحة بشبكة دوليّة مختصّة في تجارة المخدّرات
16 ماي 2018
-
14:58المتهم باغتيال الزواري يمثل اليوم أمام محكمة في البوسنة
16 ماي 2018
-
14:33كرة اليد: الرابطة ترفض احتراز الترجي ضد مكارم المهدية
16 ماي 2018
-
13:42كرة اليد: اتحاد منزل تميم يعلق مشاركته في البطولة
16 ماي 2018
-
13:30البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير
16 ماي 2018
-
13:16الجهيناوي يطمئن على صحة نوفل الزيادي في باريس
16 ماي 2018