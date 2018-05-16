بداية من سبتمبر القادم ابرام الصفقات العمومية عبر منظومة الشراء على الخط "تونابس"

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قررت رئاسة الحكومة إلزام الوزارات والمؤسسات العموميّة التّي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية بابرام صفقاتها العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تونابس" بداية من غرة سبتمبر 2018 على ان تدخل المؤسسات العمومية والجماعات المحلية هذه الخدمة بحلول سبتمبر 2019.
وأوضحت رئاسة الحكومة، وفق ما ورد في أمر حكومي صدر بالرائد الرسمي عدد 34 بتاريخ 11 ماي 2018 ، "أنّ إعلان الدّعوة إلى المنافسة يجب ان يتم في غضون 30 يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض عبر "تونابس" وكذلك بواسطة الصحافة وعلى موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب العمومي.
وأتاحت رئاسة الحكومة فرضية التخفيض في هذا الأجل إلى خمسة عشرة (15) يوما في صورة التأكد المبرر لابرام صفقات عموميّة.
واستثنت رئاسة الحكومة "حالات التعذر الفني الطارئة وغير المتوقعة والتي تعلن عنها وحدة الشراء على الخط عبر المنظومة أو بأي طريقة أخرى مادية وغير مادية "من المرور الالزامي بمنظومة "تونابس".
قررت رئاسة الحكومة إلزام الوزارات والمؤسسات العموميّة التّي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية بابرام صفقاتها العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تونابس" بداية من غرة سبتمبر 2018 على ان تدخل المؤسسات العمومية والجماعات المحلية هذه الخدمة بحلول سبتمبر 2019.
وأوضحت رئاسة الحكومة، وفق ما ورد في أمر حكومي صدر بالرائد الرسمي عدد 34 بتاريخ 11 ماي 2018 ، "أنّ إعلان الدّعوة إلى المنافسة يجب ان يتم في غضون 30 يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض عبر "تونابس" وكذلك بواسطة الصحافة وعلى موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب العمومي.
وأتاحت رئاسة الحكومة فرضية التخفيض في هذا الأجل إلى خمسة عشرة (15) يوما في صورة التأكد المبرر لابرام صفقات عموميّة.
واستثنت رئاسة الحكومة "حالات التعذر الفني الطارئة وغير المتوقعة والتي تعلن عنها وحدة الشراء على الخط عبر المنظومة أو بأي طريقة أخرى مادية وغير مادية "من المرور الالزامي بمنظومة "تونابس".
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018
-
15:19العاصمة: الإطاحة بشبكة دوليّة مختصّة في تجارة المخدّرات
16 ماي 2018
-
14:58المتهم باغتيال الزواري يمثل اليوم أمام محكمة في البوسنة
16 ماي 2018
-
14:33كرة اليد: الرابطة ترفض احتراز الترجي ضد مكارم المهدية
16 ماي 2018
-
13:42كرة اليد: اتحاد منزل تميم يعلق مشاركته في البطولة
16 ماي 2018
-
13:30البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير
16 ماي 2018
-
13:16الجهيناوي يطمئن على صحة نوفل الزيادي في باريس
16 ماي 2018