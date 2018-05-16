بداية من سبتمبر القادم ابرام الصفقات العمومية عبر منظومة الشراء على الخط "تونابس"

قررت رئاسة الحكومة إلزام الوزارات والمؤسسات العموميّة التّي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية بابرام صفقاتها العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تونابس" بداية من غرة سبتمبر 2018 على ان تدخل المؤسسات العمومية والجماعات المحلية هذه الخدمة بحلول سبتمبر 2019.

وأوضحت رئاسة الحكومة، وفق ما ورد في أمر حكومي صدر بالرائد الرسمي عدد 34 بتاريخ 11 ماي 2018 ، "أنّ إعلان الدّعوة إلى المنافسة يجب ان يتم في غضون 30 يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض عبر "تونابس" وكذلك بواسطة الصحافة وعلى موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب العمومي.

وأتاحت رئاسة الحكومة فرضية التخفيض في هذا الأجل إلى خمسة عشرة (15) يوما في صورة التأكد المبرر لابرام صفقات عموميّة.

واستثنت رئاسة الحكومة "حالات التعذر الفني الطارئة وغير المتوقعة والتي تعلن عنها وحدة الشراء على الخط عبر المنظومة أو بأي طريقة أخرى مادية وغير مادية "من المرور الالزامي بمنظومة "تونابس".

وات