تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس

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تقلّص عجز الميزانية بشكل ملحوظ بنسبة 41.7 بالمائة ليصل إلى 1079،4 مليون دينار (م د)، موفى مارس 2018، مقابل 1852،3 م د خلال الفترة ذاتها من سنة 2017، وفق تقرير حول 'النتائج الأوّليّة لتنفيذ ميزانيّة الدولة، مارس 2018' الصادر عن وزارة المالية، الأربعاء 16 ماي 2018.
وتبين المعطيات ذاتها أنّ عجز الميزانية لن يتجاوز، مع هذا النّسق، قيمة 5216 م د ، المتوقعة في قانون المالية 2018، أي ما يعادل 4،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وفسّر التّقرير ذاته تحسن العجز بالتحسن الجملي في العائدات غير الجبائية الى حدود 901،1 م د، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 مقابل 279،3 م د، محققة خلال الثلاثيّة الأولى من 2017، وذلك نتيجة العائدات المسجلة، أساسا، في مجال مداخيل مساهمات المؤسسات العموميّة (396 م د في مارس 2018 مقابل 5،9 م د في 2017) علاوة على انتعاش تسويق المحروقات (150 م د في 2018 مقابل غياب أي مبيعات في نفس التاريخ من سنة 2017).
وصاحب تطور العائدات غير الجبائية تقلص طفيف في موارد الاقتراض (2111،7 م د) مقارنة بالتقديرات المضمنة بقانون الماليّة لسنة 2018 وخاصّة منها القروض الخارجيّة (677،4 م د خلال الثلاثية الأولى من 2018 مقابل 879،2 م د في الثلاثية ذاتها من 2017)
وأرجعت وزارة المالية عجز الميزانية الى تزايد أعباء تسديد الدين الخارجي (الى 458،4 م د في مارس 2018 مقابل 285،7 م د في 2017) والدين الداخلي 460( م د مقابل 382،3 م د) وفوائد الدين (919 م د مقابل 668 م د)
في المقابل، تراجعت نفقات التصرف من 5504،2 م د في مارس 2017، الى 4964،7 م د في مارس 2018.
وكشفت الوزارة ضمن الوثيقة ذاتها انه تم الاعتماد، حتى الان، في تغطية العجز على التمويلات الصافية الداخلية.
ولاحظت الوزارة في ما يهم الدين الخارجي لتونس ان نسبة 47،8 بالمائة من قائم الدين تحتسب بالأورو و27،3 بالمائة بالدولار و11،4 بالمائة باليان و13،5 بعملات أخرى.
تقلّص عجز الميزانية بشكل ملحوظ بنسبة 41.7 بالمائة ليصل إلى 1079،4 مليون دينار (م د)، موفى مارس 2018، مقابل 1852،3 م د خلال الفترة ذاتها من سنة 2017، وفق تقرير حول 'النتائج الأوّليّة لتنفيذ ميزانيّة الدولة، مارس 2018' الصادر عن وزارة المالية، الأربعاء 16 ماي 2018.
وتبين المعطيات ذاتها أنّ عجز الميزانية لن يتجاوز، مع هذا النّسق، قيمة 5216 م د ، المتوقعة في قانون المالية 2018، أي ما يعادل 4،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وفسّر التّقرير ذاته تحسن العجز بالتحسن الجملي في العائدات غير الجبائية الى حدود 901،1 م د، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 مقابل 279،3 م د، محققة خلال الثلاثيّة الأولى من 2017، وذلك نتيجة العائدات المسجلة، أساسا، في مجال مداخيل مساهمات المؤسسات العموميّة (396 م د في مارس 2018 مقابل 5،9 م د في 2017) علاوة على انتعاش تسويق المحروقات (150 م د في 2018 مقابل غياب أي مبيعات في نفس التاريخ من سنة 2017).
وصاحب تطور العائدات غير الجبائية تقلص طفيف في موارد الاقتراض (2111،7 م د) مقارنة بالتقديرات المضمنة بقانون الماليّة لسنة 2018 وخاصّة منها القروض الخارجيّة (677،4 م د خلال الثلاثية الأولى من 2018 مقابل 879،2 م د في الثلاثية ذاتها من 2017)
وأرجعت وزارة المالية عجز الميزانية الى تزايد أعباء تسديد الدين الخارجي (الى 458،4 م د في مارس 2018 مقابل 285،7 م د في 2017) والدين الداخلي 460( م د مقابل 382،3 م د) وفوائد الدين (919 م د مقابل 668 م د)
في المقابل، تراجعت نفقات التصرف من 5504،2 م د في مارس 2017، الى 4964،7 م د في مارس 2018.
وكشفت الوزارة ضمن الوثيقة ذاتها انه تم الاعتماد، حتى الان، في تغطية العجز على التمويلات الصافية الداخلية.
ولاحظت الوزارة في ما يهم الدين الخارجي لتونس ان نسبة 47،8 بالمائة من قائم الدين تحتسب بالأورو و27،3 بالمائة بالدولار و11،4 بالمائة باليان و13،5 بعملات أخرى.
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
19:16رئيس برشلونة يوجه رسالة مبطنة لريال مدريد
16 ماي 2018
-
18:5638 الف تونسي تمكنوا من الوصول الى السواحل الايطالية الى حدود اكتوبر 2017
16 ماي 2018
-
-
18:28أول وفاة ناتجة عن انفجار السيجارة إلكترونية!
16 ماي 2018
-
18:17ثلاث جلسات عامة بالبرلمان الأسبوع لمناقشة مشاريع قوانين اقتصادية
16 ماي 2018
-
18:01ارهابيان مسلحان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري
16 ماي 2018
-
-
17:25تقلّص عجز الميزانية الى 41.7% موفى مارس
16 ماي 2018
-
16:58الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018
-
15:19العاصمة: الإطاحة بشبكة دوليّة مختصّة في تجارة المخدّرات
16 ماي 2018
-
14:58المتهم باغتيال الزواري يمثل اليوم أمام محكمة في البوسنة
16 ماي 2018
-
14:33كرة اليد: الرابطة ترفض احتراز الترجي ضد مكارم المهدية
16 ماي 2018
-
13:42كرة اليد: اتحاد منزل تميم يعلق مشاركته في البطولة
16 ماي 2018
-
13:30البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير
16 ماي 2018
-
13:16الجهيناوي يطمئن على صحة نوفل الزيادي في باريس
16 ماي 2018