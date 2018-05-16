الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان

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يفكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في تعيين الأسطورة زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، كمدير فني لمنتخب الديوك في المستقبل.
وكان الاتحاد الفرنسي، قد جدد عقد ديديه ديشامب، المدرب الحالي للديوك حتى عام 2020، ورغم ذلك هناك شكوك بشأن استمراره.
ووفقا لصحيفة "إل كونفيدنسيال" الإسبانية، فإن الاتحاد الفرنسي قد تواصل بالفعل مع زيدان لبحث إمكانية توليه تدريب منتخب الديوك في المستقبل.
ولم يبق أمام زيدان لإنقاذ موسمه الحالي، سوى التتويج مع فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن خسر الليجا وكأس الملك لصالح الغريم المحلي برشلونة.
ومن المقرر أن يلتقي الفريق الملكي نظيره ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، في مدينة كييف الأوكرانية يوم 26 مايو/آيار الجاري.
شاهد أيضًا: هلا مونديال.. دموع صلاح تنهي لعنة الفراعنة
يفكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في تعيين الأسطورة زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، كمدير فني لمنتخب الديوك في المستقبل.
وكان الاتحاد الفرنسي، قد جدد عقد ديديه ديشامب، المدرب الحالي للديوك حتى عام 2020، ورغم ذلك هناك شكوك بشأن استمراره.
ووفقا لصحيفة "إل كونفيدنسيال" الإسبانية، فإن الاتحاد الفرنسي قد تواصل بالفعل مع زيدان لبحث إمكانية توليه تدريب منتخب الديوك في المستقبل.
ولم يبق أمام زيدان لإنقاذ موسمه الحالي، سوى التتويج مع فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن خسر الليجا وكأس الملك لصالح الغريم المحلي برشلونة.
ومن المقرر أن يلتقي الفريق الملكي نظيره ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، في مدينة كييف الأوكرانية يوم 26 مايو/آيار الجاري.
شاهد أيضًا: هلا مونديال.. دموع صلاح تنهي لعنة الفراعنة
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
16:52الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018
-
15:19العاصمة: الإطاحة بشبكة دوليّة مختصّة في تجارة المخدّرات
16 ماي 2018
-
14:58المتهم باغتيال الزواري يمثل اليوم أمام محكمة في البوسنة
16 ماي 2018
-
14:33كرة اليد: الرابطة ترفض احتراز الترجي ضد مكارم المهدية
16 ماي 2018
-
13:42كرة اليد: اتحاد منزل تميم يعلق مشاركته في البطولة
16 ماي 2018
-
13:30البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير
16 ماي 2018
-
13:16الجهيناوي يطمئن على صحة نوفل الزيادي في باريس
16 ماي 2018
-
12:58القصر: القبض على شخص حاول إرشاء دورية أمنية
16 ماي 2018
-
-
-
12:03سوسة: غلق 77 روضة أطفال عشوائية
16 ماي 2018
-
-
11:30سوسة: القبض على مجرم خطير محل 10 مناشير تفتيش
16 ماي 2018
-
11:09كيف نشرب الماء في رمضان؟
16 ماي 2018
-
10:50القيروان: القبض على المتهم الرئيسي في عملية سطو على مبلغ 42 الف دينار
16 ماي 2018