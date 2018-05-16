الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان

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يفكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في تعيين الأسطورة زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، كمدير فني لمنتخب الديوك في المستقبل.

وكان الاتحاد الفرنسي، قد جدد عقد ديديه ديشامب، المدرب الحالي للديوك حتى عام 2020، ورغم ذلك هناك شكوك بشأن استمراره.

ووفقا لصحيفة "إل كونفيدنسيال" الإسبانية، فإن الاتحاد الفرنسي قد تواصل بالفعل مع زيدان لبحث إمكانية توليه تدريب منتخب الديوك في المستقبل.

ولم يبق أمام زيدان لإنقاذ موسمه الحالي، سوى التتويج مع فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن خسر الليجا وكأس الملك لصالح الغريم المحلي برشلونة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الملكي نظيره ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، في مدينة كييف الأوكرانية يوم 26 مايو/آيار الجاري.

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