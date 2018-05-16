شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال

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أكدت شقيقة المخضرم جانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، أنها لا تعتقد أن الوقت قد حان، لاعتزال قائد السيدة العجوز، رغم أنه من المتوقع أن يعلن أخيها، البالغ من العمر 40 عاما، اعتزاله، في مؤتمر صحفي، سيعقد غدا الخميس.
وقالت فيرونيكا بوفون، في تصريحات نقلتها صحيفة توتو سبورت "كنت لاعبة كرة طائرة، وفي سن الـ 27 عاما، كان أمامي 1000 سبب، للرغبة في الاعتزال، لكنني أبحث الآن، في السبب الذي يدفع جانلويجي لفعل ذلك؟، لأن عمره 40 عاما؟، وما هي المشكلة في ذلك؟"
وأضافت "نحن نتحدث عن حارس المرمى، الذي كان بطل الرواية في تحقيق لقب الكالتشيو، للمرة السابعة على التوالي مع يوفنتوس".
وتابعت "ناهيك عن أن بوفون في دوري الأبطال، هذا الموسم، وعلى ملعب البرنابيو، ضد ريال مدريد، في إياب ربع النهائي، قدم مباراة رائعة، شقيقي كنز عالمي".
وأتمت "أنا شقيقته وأحبه كثيرا، لكنني لا أعتقد حقا، أن الوقت قد حان للوداع، عيون بوفون لا تعطيني الشعور، بأنه يريد أن يتوقف عن اللعب".
أكدت شقيقة المخضرم جانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، أنها لا تعتقد أن الوقت قد حان، لاعتزال قائد السيدة العجوز، رغم أنه من المتوقع أن يعلن أخيها، البالغ من العمر 40 عاما، اعتزاله، في مؤتمر صحفي، سيعقد غدا الخميس.
وقالت فيرونيكا بوفون، في تصريحات نقلتها صحيفة توتو سبورت "كنت لاعبة كرة طائرة، وفي سن الـ 27 عاما، كان أمامي 1000 سبب، للرغبة في الاعتزال، لكنني أبحث الآن، في السبب الذي يدفع جانلويجي لفعل ذلك؟، لأن عمره 40 عاما؟، وما هي المشكلة في ذلك؟"
وأضافت "نحن نتحدث عن حارس المرمى، الذي كان بطل الرواية في تحقيق لقب الكالتشيو، للمرة السابعة على التوالي مع يوفنتوس".
وتابعت "ناهيك عن أن بوفون في دوري الأبطال، هذا الموسم، وعلى ملعب البرنابيو، ضد ريال مدريد، في إياب ربع النهائي، قدم مباراة رائعة، شقيقي كنز عالمي".
وأتمت "أنا شقيقته وأحبه كثيرا، لكنني لا أعتقد حقا، أن الوقت قد حان للوداع، عيون بوفون لا تعطيني الشعور، بأنه يريد أن يتوقف عن اللعب".
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
16:52الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018
-
15:19العاصمة: الإطاحة بشبكة دوليّة مختصّة في تجارة المخدّرات
16 ماي 2018
-
14:58المتهم باغتيال الزواري يمثل اليوم أمام محكمة في البوسنة
16 ماي 2018
-
14:33كرة اليد: الرابطة ترفض احتراز الترجي ضد مكارم المهدية
16 ماي 2018
-
13:42كرة اليد: اتحاد منزل تميم يعلق مشاركته في البطولة
16 ماي 2018
-
13:30البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير
16 ماي 2018
-
13:16الجهيناوي يطمئن على صحة نوفل الزيادي في باريس
16 ماي 2018
-
12:58القصر: القبض على شخص حاول إرشاء دورية أمنية
16 ماي 2018
-
-
-
12:03سوسة: غلق 77 روضة أطفال عشوائية
16 ماي 2018
-
-
11:30سوسة: القبض على مجرم خطير محل 10 مناشير تفتيش
16 ماي 2018
-
11:09كيف نشرب الماء في رمضان؟
16 ماي 2018
-
10:50القيروان: القبض على المتهم الرئيسي في عملية سطو على مبلغ 42 الف دينار
16 ماي 2018