شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال

أكدت شقيقة المخضرم جانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، أنها لا تعتقد أن الوقت قد حان، لاعتزال قائد السيدة العجوز، رغم أنه من المتوقع أن يعلن أخيها، البالغ من العمر 40 عاما، اعتزاله، في مؤتمر صحفي، سيعقد غدا الخميس.

وقالت فيرونيكا بوفون، في تصريحات نقلتها صحيفة توتو سبورت "كنت لاعبة كرة طائرة، وفي سن الـ 27 عاما، كان أمامي 1000 سبب، للرغبة في الاعتزال، لكنني أبحث الآن، في السبب الذي يدفع جانلويجي لفعل ذلك؟، لأن عمره 40 عاما؟، وما هي المشكلة في ذلك؟"

وأضافت "نحن نتحدث عن حارس المرمى، الذي كان بطل الرواية في تحقيق لقب الكالتشيو، للمرة السابعة على التوالي مع يوفنتوس".

وتابعت "ناهيك عن أن بوفون في دوري الأبطال، هذا الموسم، وعلى ملعب البرنابيو، ضد ريال مدريد، في إياب ربع النهائي، قدم مباراة رائعة، شقيقي كنز عالمي".

وأتمت "أنا شقيقته وأحبه كثيرا، لكنني لا أعتقد حقا، أن الوقت قد حان للوداع، عيون بوفون لا تعطيني الشعور، بأنه يريد أن يتوقف عن اللعب".