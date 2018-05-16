الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا

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سيغيب لاعب الترجي، محمد علي منصر، عن فريقه في المباراة القادمة، لحساب الجولة الثالثة لدور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، أمام كمبالا سيتي الأوغندي، على الملعب الأولمبي برادس، يوم 17 جويلية القادم.
ويأتي ذلك بسبب حصوله، أمس، على البطاقة الصفراء الثانية، خلال الفوز (4-1) على تاونشيب البوتسواني، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.
من جهة أخرى، سيخلد الترجي للراحة، بدايةً من اليوم، قبل استئناف النشاط، للإعداد للموسم الجديد.
ويتصدر الترجي مجموعته حاليًا في دوري الأبطال، برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفه كمبالا وتاونشيب، بـ3 نقاط لكل منهما، ثم الأهلي بنقطة وحيدة.
سيغيب لاعب الترجي، محمد علي منصر، عن فريقه في المباراة القادمة، لحساب الجولة الثالثة لدور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، أمام كمبالا سيتي الأوغندي، على الملعب الأولمبي برادس، يوم 17 جويلية القادم.
ويأتي ذلك بسبب حصوله، أمس، على البطاقة الصفراء الثانية، خلال الفوز (4-1) على تاونشيب البوتسواني، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.
من جهة أخرى، سيخلد الترجي للراحة، بدايةً من اليوم، قبل استئناف النشاط، للإعداد للموسم الجديد.
ويتصدر الترجي مجموعته حاليًا في دوري الأبطال، برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفه كمبالا وتاونشيب، بـ3 نقاط لكل منهما، ثم الأهلي بنقطة وحيدة.
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
16:52الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018
-
15:19العاصمة: الإطاحة بشبكة دوليّة مختصّة في تجارة المخدّرات
16 ماي 2018
-
14:58المتهم باغتيال الزواري يمثل اليوم أمام محكمة في البوسنة
16 ماي 2018
-
14:33كرة اليد: الرابطة ترفض احتراز الترجي ضد مكارم المهدية
16 ماي 2018
-
13:42كرة اليد: اتحاد منزل تميم يعلق مشاركته في البطولة
16 ماي 2018
-
13:30البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير
16 ماي 2018
-
13:16الجهيناوي يطمئن على صحة نوفل الزيادي في باريس
16 ماي 2018
-
12:58القصر: القبض على شخص حاول إرشاء دورية أمنية
16 ماي 2018
-
-
-
12:03سوسة: غلق 77 روضة أطفال عشوائية
16 ماي 2018
-
-
11:30سوسة: القبض على مجرم خطير محل 10 مناشير تفتيش
16 ماي 2018
-
11:09كيف نشرب الماء في رمضان؟
16 ماي 2018
-
10:50القيروان: القبض على المتهم الرئيسي في عملية سطو على مبلغ 42 الف دينار
16 ماي 2018