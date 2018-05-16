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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
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الأولى
الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018 | 15:58

سيغيب لاعب الترجي، محمد علي منصر، عن فريقه في المباراة القادمة، لحساب الجولة الثالثة لدور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، أمام كمبالا سيتي الأوغندي، على الملعب الأولمبي برادس، يوم 17 جويلية القادم.

ويأتي ذلك بسبب حصوله، أمس، على البطاقة الصفراء الثانية، خلال الفوز (4-1) على تاونشيب البوتسواني، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

من جهة أخرى، سيخلد الترجي للراحة، بدايةً من اليوم، قبل استئناف النشاط، للإعداد للموسم الجديد.

ويتصدر الترجي مجموعته حاليًا في دوري الأبطال، برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفه كمبالا وتاونشيب، بـ3 نقاط لكل منهما، ثم الأهلي بنقطة وحيدة.

 

 

وكالات
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الأولى
الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018 | 15:58

سيغيب لاعب الترجي، محمد علي منصر، عن فريقه في المباراة القادمة، لحساب الجولة الثالثة لدور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، أمام كمبالا سيتي الأوغندي، على الملعب الأولمبي برادس، يوم 17 جويلية القادم.

ويأتي ذلك بسبب حصوله، أمس، على البطاقة الصفراء الثانية، خلال الفوز (4-1) على تاونشيب البوتسواني، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

من جهة أخرى، سيخلد الترجي للراحة، بدايةً من اليوم، قبل استئناف النشاط، للإعداد للموسم الجديد.

ويتصدر الترجي مجموعته حاليًا في دوري الأبطال، برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفه كمبالا وتاونشيب، بـ3 نقاط لكل منهما، ثم الأهلي بنقطة وحيدة.

 

 

وكالات
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