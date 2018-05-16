بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكنت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية ببوشبكة من ولاية القصرين مساء امس الثلاثاء من القبض على شخصين على متن سيارة رباعية الدفع كانا بصدد تصوير المسالك الجبلية المحاذية لقرية بوشبكة الحدودية مع الجزائر والبوابة الحدودية بالجهة .

و قد تعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بفريانة بمزيد التحري في الموضوع بعد ان اذنت النيابة العمومية بايقافهما.