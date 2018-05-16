العاصمة: الإطاحة بشبكة دوليّة مختصّة في تجارة المخدّرات

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل انه على إثر توفر معلومات مفادها إندماج شخص عمره 31 سنة قاطن تونس العاصمة له سوابق في مجال ترويج المخدّرات ضمن شبكة دوليّة مختصّة في تجارة الأقراص المخدّرة من نوع "إكستازي" تنشط بين أوروبا وتونس.

بإيلاء الموضوع الأهميّة اللازمة، تمكّنت يوم 15 ماي 2018 الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة من إماطة اللثام عن الشبكة المذكورة وإلقاء القبض على رجل وإمرأة يحملان جنسيّة إحدى الدّول الأوروبيّة أعمارهما 27 و28 سنة قادمين من أوروبا عبر مطار تونس قرطاج الدّولي حيث كان المعني بانتظارهما.

بتفتيش أمتعتهما تفتيشا دقيقا تمّ العثور على عدد 6150 قرصا مخدّرا نوع "إكستازي" (مخفية بإحكام داخل كيس معدّ لطعام الكلاب) تقدّرُ قيمتها الماليّة الجمليّة بـ 310 ألف دينار ومبلغ مالي من العملة الأجنبيّة قدره 1300 "أورو".

كما تمّ حجز مبلغ مالي من العملة التونسية قدره 1460 دينار ومبلغ مالي من العملة الأجنبيّة قدره 1500 "أورو" بحوزة الشخص التونسي.

بتعميق التحرّيات وبعد مراجعة النيابة العموميّة تمّت مداهمة منزلي الشخص التونسي وحجز عدد 135 قرصا مخدّرا من النوع المذكور ومبالغ ماليّة من العملة التونسيّة قدرها 283 ألف دينار متأتية من عائدات الإتجار في الأقراص المخدّرة وسيّارة كان يستغلها المعني في عمليّة الترويج.

باستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.