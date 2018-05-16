الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 16 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
العاصمة: الإطاحة بشبكة دوليّة مختصّة في تجارة المخدّرات
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
الأولى
العاصمة: الإطاحة بشبكة دوليّة مختصّة في تجارة المخدّرات
16 ماي 2018 | 15:19

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل انه على إثر توفر معلومات مفادها إندماج شخص عمره 31 سنة قاطن تونس العاصمة له سوابق في مجال ترويج المخدّرات ضمن شبكة دوليّة مختصّة في تجارة الأقراص المخدّرة من نوع "إكستازي" تنشط بين أوروبا وتونس.

بإيلاء الموضوع الأهميّة اللازمة، تمكّنت يوم 15 ماي 2018 الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة من إماطة اللثام عن الشبكة المذكورة وإلقاء القبض على رجل وإمرأة يحملان جنسيّة إحدى الدّول الأوروبيّة أعمارهما 27 و28 سنة قادمين من أوروبا عبر مطار تونس قرطاج الدّولي حيث كان المعني بانتظارهما.

بتفتيش أمتعتهما تفتيشا دقيقا تمّ العثور على عدد 6150 قرصا مخدّرا نوع "إكستازي"  (مخفية بإحكام داخل كيس معدّ لطعام الكلاب) تقدّرُ قيمتها الماليّة الجمليّة بـ 310 ألف دينار ومبلغ مالي من العملة الأجنبيّة قدره 1300 "أورو".

كما تمّ حجز مبلغ مالي من العملة التونسية قدره 1460 دينار ومبلغ مالي من العملة الأجنبيّة قدره 1500 "أورو" بحوزة الشخص التونسي.

بتعميق التحرّيات وبعد مراجعة النيابة العموميّة تمّت مداهمة منزلي الشخص التونسي وحجز عدد 135 قرصا مخدّرا من النوع المذكور ومبالغ ماليّة من العملة التونسيّة قدرها 283 ألف دينار متأتية من عائدات الإتجار في الأقراص المخدّرة وسيّارة كان يستغلها المعني في عمليّة الترويج.

باستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.

 

تقرؤون أيضا
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018 السّاعة 12:35
أوقات الإمساك والإفطار بجميع ولايات الجمهورية - (إمساكية 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اليوم الأربعاء 16 ماي 2018...
المزيد >>
الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018 السّاعة 16:52
يفكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في تعيين الأسطورة زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، كمدير فني لمنتخب...
المزيد >>
وزير التجارة: انتظام عمليات التزويد والتزود ومتابعة سير السوق وتكثيف المراقبة الاقتصادية
16 ماي 2018 السّاعة 16:41
عقد وزير التجارة عمر الباهي ندوة صحفية صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة تطرق فيها إلى استعدادات الوزارة لشهر...
المزيد >>
شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018 السّاعة 16:16
أكدت شقيقة المخضرم جانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، أنها لا تعتقد أن الوقت قد حان، لاعتزال قائد السيدة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
العاصمة: الإطاحة بشبكة دوليّة مختصّة في تجارة المخدّرات
16 ماي 2018 | 15:19

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل انه على إثر توفر معلومات مفادها إندماج شخص عمره 31 سنة قاطن تونس العاصمة له سوابق في مجال ترويج المخدّرات ضمن شبكة دوليّة مختصّة في تجارة الأقراص المخدّرة من نوع "إكستازي" تنشط بين أوروبا وتونس.

بإيلاء الموضوع الأهميّة اللازمة، تمكّنت يوم 15 ماي 2018 الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة من إماطة اللثام عن الشبكة المذكورة وإلقاء القبض على رجل وإمرأة يحملان جنسيّة إحدى الدّول الأوروبيّة أعمارهما 27 و28 سنة قادمين من أوروبا عبر مطار تونس قرطاج الدّولي حيث كان المعني بانتظارهما.

بتفتيش أمتعتهما تفتيشا دقيقا تمّ العثور على عدد 6150 قرصا مخدّرا نوع "إكستازي"  (مخفية بإحكام داخل كيس معدّ لطعام الكلاب) تقدّرُ قيمتها الماليّة الجمليّة بـ 310 ألف دينار ومبلغ مالي من العملة الأجنبيّة قدره 1300 "أورو".

كما تمّ حجز مبلغ مالي من العملة التونسية قدره 1460 دينار ومبلغ مالي من العملة الأجنبيّة قدره 1500 "أورو" بحوزة الشخص التونسي.

بتعميق التحرّيات وبعد مراجعة النيابة العموميّة تمّت مداهمة منزلي الشخص التونسي وحجز عدد 135 قرصا مخدّرا من النوع المذكور ومبالغ ماليّة من العملة التونسيّة قدرها 283 ألف دينار متأتية من عائدات الإتجار في الأقراص المخدّرة وسيّارة كان يستغلها المعني في عمليّة الترويج.

باستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.

 

تقرؤون أيضا
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018 السّاعة 12:35
أوقات الإمساك والإفطار بجميع ولايات الجمهورية - (إمساكية 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اليوم الأربعاء 16 ماي 2018...
المزيد >>
الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018 السّاعة 16:52
يفكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في تعيين الأسطورة زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، كمدير فني لمنتخب...
المزيد >>
وزير التجارة: انتظام عمليات التزويد والتزود ومتابعة سير السوق وتكثيف المراقبة الاقتصادية
16 ماي 2018 السّاعة 16:41
عقد وزير التجارة عمر الباهي ندوة صحفية صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة تطرق فيها إلى استعدادات الوزارة لشهر...
المزيد >>
شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018 السّاعة 16:16
أكدت شقيقة المخضرم جانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، أنها لا تعتقد أن الوقت قد حان، لاعتزال قائد السيدة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
﻿