العاصمة: الإطاحة بشبكة دوليّة مختصّة في تجارة المخدّرات

-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
16:52الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018
-
15:19العاصمة: الإطاحة بشبكة دوليّة مختصّة في تجارة المخدّرات
16 ماي 2018
-
14:58المتهم باغتيال الزواري يمثل اليوم أمام محكمة في البوسنة
16 ماي 2018
-
14:33كرة اليد: الرابطة ترفض احتراز الترجي ضد مكارم المهدية
16 ماي 2018
-
13:42كرة اليد: اتحاد منزل تميم يعلق مشاركته في البطولة
16 ماي 2018
-
13:30البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير
16 ماي 2018
-
13:16الجهيناوي يطمئن على صحة نوفل الزيادي في باريس
16 ماي 2018
-
12:58القصر: القبض على شخص حاول إرشاء دورية أمنية
16 ماي 2018
-
-
-
12:03سوسة: غلق 77 روضة أطفال عشوائية
16 ماي 2018
-
-
11:30سوسة: القبض على مجرم خطير محل 10 مناشير تفتيش
16 ماي 2018
-
11:09كيف نشرب الماء في رمضان؟
16 ماي 2018
-
10:50القيروان: القبض على المتهم الرئيسي في عملية سطو على مبلغ 42 الف دينار
16 ماي 2018
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل انه على إثر توفر معلومات مفادها إندماج شخص عمره 31 سنة قاطن تونس العاصمة له سوابق في مجال ترويج المخدّرات ضمن شبكة دوليّة مختصّة في تجارة الأقراص المخدّرة من نوع "إكستازي" تنشط بين أوروبا وتونس.
بإيلاء الموضوع الأهميّة اللازمة، تمكّنت يوم 15 ماي 2018 الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة من إماطة اللثام عن الشبكة المذكورة وإلقاء القبض على رجل وإمرأة يحملان جنسيّة إحدى الدّول الأوروبيّة أعمارهما 27 و28 سنة قادمين من أوروبا عبر مطار تونس قرطاج الدّولي حيث كان المعني بانتظارهما.
بتفتيش أمتعتهما تفتيشا دقيقا تمّ العثور على عدد 6150 قرصا مخدّرا نوع "إكستازي" (مخفية بإحكام داخل كيس معدّ لطعام الكلاب) تقدّرُ قيمتها الماليّة الجمليّة بـ 310 ألف دينار ومبلغ مالي من العملة الأجنبيّة قدره 1300 "أورو".
كما تمّ حجز مبلغ مالي من العملة التونسية قدره 1460 دينار ومبلغ مالي من العملة الأجنبيّة قدره 1500 "أورو" بحوزة الشخص التونسي.
بتعميق التحرّيات وبعد مراجعة النيابة العموميّة تمّت مداهمة منزلي الشخص التونسي وحجز عدد 135 قرصا مخدّرا من النوع المذكور ومبالغ ماليّة من العملة التونسيّة قدرها 283 ألف دينار متأتية من عائدات الإتجار في الأقراص المخدّرة وسيّارة كان يستغلها المعني في عمليّة الترويج.
باستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل انه على إثر توفر معلومات مفادها إندماج شخص عمره 31 سنة قاطن تونس العاصمة له سوابق في مجال ترويج المخدّرات ضمن شبكة دوليّة مختصّة في تجارة الأقراص المخدّرة من نوع "إكستازي" تنشط بين أوروبا وتونس.
بإيلاء الموضوع الأهميّة اللازمة، تمكّنت يوم 15 ماي 2018 الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة من إماطة اللثام عن الشبكة المذكورة وإلقاء القبض على رجل وإمرأة يحملان جنسيّة إحدى الدّول الأوروبيّة أعمارهما 27 و28 سنة قادمين من أوروبا عبر مطار تونس قرطاج الدّولي حيث كان المعني بانتظارهما.
بتفتيش أمتعتهما تفتيشا دقيقا تمّ العثور على عدد 6150 قرصا مخدّرا نوع "إكستازي" (مخفية بإحكام داخل كيس معدّ لطعام الكلاب) تقدّرُ قيمتها الماليّة الجمليّة بـ 310 ألف دينار ومبلغ مالي من العملة الأجنبيّة قدره 1300 "أورو".
كما تمّ حجز مبلغ مالي من العملة التونسية قدره 1460 دينار ومبلغ مالي من العملة الأجنبيّة قدره 1500 "أورو" بحوزة الشخص التونسي.
بتعميق التحرّيات وبعد مراجعة النيابة العموميّة تمّت مداهمة منزلي الشخص التونسي وحجز عدد 135 قرصا مخدّرا من النوع المذكور ومبالغ ماليّة من العملة التونسيّة قدرها 283 ألف دينار متأتية من عائدات الإتجار في الأقراص المخدّرة وسيّارة كان يستغلها المعني في عمليّة الترويج.
باستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
16:52الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018
-
-
16:16شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018
-
15:58الترجي يخسر لاعبه أمام كمبالا
16 ماي 2018
-
15:40بوشبكة: القبض على شخصين بصدد تصوير المسالك الجبلبة والبوابة الحدودية
16 ماي 2018
-
15:19العاصمة: الإطاحة بشبكة دوليّة مختصّة في تجارة المخدّرات
16 ماي 2018
-
14:58المتهم باغتيال الزواري يمثل اليوم أمام محكمة في البوسنة
16 ماي 2018
-
14:33كرة اليد: الرابطة ترفض احتراز الترجي ضد مكارم المهدية
16 ماي 2018
-
13:42كرة اليد: اتحاد منزل تميم يعلق مشاركته في البطولة
16 ماي 2018
-
13:30البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير
16 ماي 2018
-
13:16الجهيناوي يطمئن على صحة نوفل الزيادي في باريس
16 ماي 2018
-
12:58القصر: القبض على شخص حاول إرشاء دورية أمنية
16 ماي 2018
-
-
-
12:03سوسة: غلق 77 روضة أطفال عشوائية
16 ماي 2018
-
-
11:30سوسة: القبض على مجرم خطير محل 10 مناشير تفتيش
16 ماي 2018
-
11:09كيف نشرب الماء في رمضان؟
16 ماي 2018
-
10:50القيروان: القبض على المتهم الرئيسي في عملية سطو على مبلغ 42 الف دينار
16 ماي 2018