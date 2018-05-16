المتهم باغتيال الزواري يمثل اليوم أمام محكمة في البوسنة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

مثل مواطن من البوسنة، مطلوب من قبل السلطات التونسية، أمام محكمة في سراييفو اليوم الأربعاء بسبب تهم تتعلق بالإرهاب على خلفية دوره في اغتيال المهندس محمد الزواري في 15 ديسمبر 2016.

وقال القاضي برانكو بريتش إن تونس تتهم إلفير سراك بالتحريض على "أعمال إرهابية والانتماء لمنظمة إرهابية بالإضافة إلى الإخلال بالأمن العام والأمن الدولي".

ونفى سراك، الذي تم اعتقاله أمس الثلاثاء، ارتكاب أي مخالفات وقال إنه كان في رحلة عمل في تونس في ديسمبر 2016.

وقال بيرتش إن القرار بشأن ترحيل سراك سيتم اتخاذه قريبا، بحسب ما اوردته وكالة رويترز.

واغتيل المهندس الزواري والخبير في الطائرات بدون طيار بالرصاص في ديسمبر 2016 أمام منزله في مدينة العين بصفاقس. واعتقلت السلطات التونسية آنذاك 10 تونسيين لكن اثنين من الأجانب المتهمين بالتخطيط للاغتيال تمكنا من الفرار.

ووجهت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" أصابع الاتهام إلى الكيان الصهيوني في اغتيال الزواري الذي قالت أنه كان عضوا فيها لمدة 10 سنوات.

واعتقلت الشرطة الكرواتية في مارس مواطنا من البوسنة مطلوبا في تونس بنفس التهم. وقضت محكمة كرواتية الأسبوع الماضي بالسماح بترحيله إلى تونس، وقال محاموه إنهم سيستأنفون الحكم.

وات