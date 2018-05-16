الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 16 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
المتهم باغتيال الزواري يمثل اليوم أمام محكمة في البوسنة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
الأولى
المتهم باغتيال الزواري يمثل اليوم أمام محكمة في البوسنة
16 ماي 2018 | 14:58

  مثل مواطن من البوسنة، مطلوب من قبل السلطات التونسية، أمام محكمة في سراييفو اليوم الأربعاء بسبب تهم تتعلق بالإرهاب على خلفية دوره  في اغتيال المهندس محمد الزواري في 15 ديسمبر 2016.

 وقال القاضي برانكو بريتش إن تونس تتهم إلفير سراك بالتحريض على "أعمال إرهابية والانتماء لمنظمة إرهابية بالإضافة إلى الإخلال بالأمن العام والأمن الدولي".

   ونفى سراك، الذي تم اعتقاله أمس الثلاثاء، ارتكاب أي مخالفات وقال إنه كان في رحلة عمل في تونس في ديسمبر 2016.

   وقال بيرتش إن القرار بشأن ترحيل سراك سيتم اتخاذه قريبا، بحسب ما اوردته وكالة رويترز.

   واغتيل المهندس الزواري والخبير في الطائرات بدون طيار بالرصاص في ديسمبر 2016 أمام منزله في مدينة العين بصفاقس. واعتقلت السلطات التونسية آنذاك 10 تونسيين لكن اثنين من الأجانب المتهمين بالتخطيط للاغتيال تمكنا من الفرار.

   ووجهت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" أصابع الاتهام إلى الكيان الصهيوني في اغتيال الزواري الذي قالت أنه كان عضوا فيها لمدة 10 سنوات.

   واعتقلت الشرطة الكرواتية في مارس مواطنا من البوسنة مطلوبا في تونس بنفس التهم.   وقضت محكمة كرواتية الأسبوع الماضي بالسماح بترحيله إلى تونس، وقال محاموه إنهم سيستأنفون الحكم.

 

وات
تقرؤون أيضا
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018 السّاعة 12:35
أوقات الإمساك والإفطار بجميع ولايات الجمهورية - (إمساكية 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اليوم الأربعاء 16 ماي 2018...
المزيد >>
الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018 السّاعة 16:52
يفكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في تعيين الأسطورة زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، كمدير فني لمنتخب...
المزيد >>
وزير التجارة: انتظام عمليات التزويد والتزود ومتابعة سير السوق وتكثيف المراقبة الاقتصادية
16 ماي 2018 السّاعة 16:41
عقد وزير التجارة عمر الباهي ندوة صحفية صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة تطرق فيها إلى استعدادات الوزارة لشهر...
المزيد >>
شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018 السّاعة 16:16
أكدت شقيقة المخضرم جانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، أنها لا تعتقد أن الوقت قد حان، لاعتزال قائد السيدة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
المتهم باغتيال الزواري يمثل اليوم أمام محكمة في البوسنة
16 ماي 2018 | 14:58

  مثل مواطن من البوسنة، مطلوب من قبل السلطات التونسية، أمام محكمة في سراييفو اليوم الأربعاء بسبب تهم تتعلق بالإرهاب على خلفية دوره  في اغتيال المهندس محمد الزواري في 15 ديسمبر 2016.

 وقال القاضي برانكو بريتش إن تونس تتهم إلفير سراك بالتحريض على "أعمال إرهابية والانتماء لمنظمة إرهابية بالإضافة إلى الإخلال بالأمن العام والأمن الدولي".

   ونفى سراك، الذي تم اعتقاله أمس الثلاثاء، ارتكاب أي مخالفات وقال إنه كان في رحلة عمل في تونس في ديسمبر 2016.

   وقال بيرتش إن القرار بشأن ترحيل سراك سيتم اتخاذه قريبا، بحسب ما اوردته وكالة رويترز.

   واغتيل المهندس الزواري والخبير في الطائرات بدون طيار بالرصاص في ديسمبر 2016 أمام منزله في مدينة العين بصفاقس. واعتقلت السلطات التونسية آنذاك 10 تونسيين لكن اثنين من الأجانب المتهمين بالتخطيط للاغتيال تمكنا من الفرار.

   ووجهت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" أصابع الاتهام إلى الكيان الصهيوني في اغتيال الزواري الذي قالت أنه كان عضوا فيها لمدة 10 سنوات.

   واعتقلت الشرطة الكرواتية في مارس مواطنا من البوسنة مطلوبا في تونس بنفس التهم.   وقضت محكمة كرواتية الأسبوع الماضي بالسماح بترحيله إلى تونس، وقال محاموه إنهم سيستأنفون الحكم.

 

وات
تقرؤون أيضا
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018 السّاعة 12:35
أوقات الإمساك والإفطار بجميع ولايات الجمهورية - (إمساكية 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اليوم الأربعاء 16 ماي 2018...
المزيد >>
الاتحاد الفرنسي يبدأ التفاوض مع زيدان
16 ماي 2018 السّاعة 16:52
يفكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في تعيين الأسطورة زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، كمدير فني لمنتخب...
المزيد >>
وزير التجارة: انتظام عمليات التزويد والتزود ومتابعة سير السوق وتكثيف المراقبة الاقتصادية
16 ماي 2018 السّاعة 16:41
عقد وزير التجارة عمر الباهي ندوة صحفية صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة تطرق فيها إلى استعدادات الوزارة لشهر...
المزيد >>
شقيقة بوفون تطالبه بعدم الاعتزال
16 ماي 2018 السّاعة 16:16
أكدت شقيقة المخضرم جانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، أنها لا تعتقد أن الوقت قد حان، لاعتزال قائد السيدة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018
﻿