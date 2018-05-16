كرة اليد: الرابطة ترفض احتراز الترجي ضد مكارم المهدية

تونس- الشروق اون لاين- منير الزوابي: اصدرت منذ قليل الرابطة الوطنية لكرة اليد قرارها بخصوص احتراز الترجي الرياضي على مشاركة اللاعب إلياس الزمال في مقابلته مع مكارم المهدية وصرحت الرابطة بقبول الاحتراز شكلا ورفضه من حيث الاصل وبالتالي اقرار النتيجة الحاصلة على الميدان وهي هزيمة الترجي الرياضي امام مكارم المهدية ويبقى الترتيب على ما هو عليه الآن.