كرة اليد: اتحاد منزل تميم يعلق مشاركته في البطولة

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تونس- الشروق أون لاين- منير الزوابي: أكد رئيس اتحاد منزل تميم عبد الرحيم المنصوري لـ"الشروق اون لاين" قبل قليل ان هيئة الاتحاد قررت تعليق نشاط فريقها في البطولة احتجاجا على تغيير موعد مقابلتي الجولة الرابعة لمجموعة تفادي النزول من يوم السبت الى يوم الاحد دون استشارة الفريقين المستضيفين اتحاد منزل تميم الذي سيستقبل بعث بني خيار، ونادي هيبون الذي يستقبل جمعية الحمامات.
وأكد المنصوري ان فريقه أصبح مستهدفا واتهم الرابطة والجامعة بالسعي لخدمة فرق منافسة لهم على تفادي النزول مبرزا ان تأجيل المقابلتين سببه تمكين جمعية الحمامات من استعادة لاعبها الانغولي الذي يعود الى تونس يوم الجمعة القادم.
وقال المنصوري ان اتحاد منزل تميم لن يلعب المباراة يوم الاحد وهو متمسك بالوقت المعين مسبقا من طرف الرابطة وهو يوم الجمعة.
تونس- الشروق أون لاين- منير الزوابي: أكد رئيس اتحاد منزل تميم عبد الرحيم المنصوري لـ"الشروق اون لاين" قبل قليل ان هيئة الاتحاد قررت تعليق نشاط فريقها في البطولة احتجاجا على تغيير موعد مقابلتي الجولة الرابعة لمجموعة تفادي النزول من يوم السبت الى يوم الاحد دون استشارة الفريقين المستضيفين اتحاد منزل تميم الذي سيستقبل بعث بني خيار، ونادي هيبون الذي يستقبل جمعية الحمامات.
وأكد المنصوري ان فريقه أصبح مستهدفا واتهم الرابطة والجامعة بالسعي لخدمة فرق منافسة لهم على تفادي النزول مبرزا ان تأجيل المقابلتين سببه تمكين جمعية الحمامات من استعادة لاعبها الانغولي الذي يعود الى تونس يوم الجمعة القادم.
وقال المنصوري ان اتحاد منزل تميم لن يلعب المباراة يوم الاحد وهو متمسك بالوقت المعين مسبقا من طرف الرابطة وهو يوم الجمعة.
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
15:19العاصمة: الإطاحة بشبكة دوليّة مختصّة في تجارة المخدّرات
16 ماي 2018
-
14:58المتهم باغتيال الزواري يمثل اليوم أمام محكمة في البوسنة
16 ماي 2018
-
14:33كرة اليد: الرابطة ترفض احتراز الترجي ضد مكارم المهدية
16 ماي 2018
-
13:42كرة اليد: اتحاد منزل تميم يعلق مشاركته في البطولة
16 ماي 2018
-
13:30البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير
16 ماي 2018
-
13:16الجهيناوي يطمئن على صحة نوفل الزيادي في باريس
16 ماي 2018
-
12:58القصر: القبض على شخص حاول إرشاء دورية أمنية
16 ماي 2018
-
-
-
12:03سوسة: غلق 77 روضة أطفال عشوائية
16 ماي 2018
-
-
11:30سوسة: القبض على مجرم خطير محل 10 مناشير تفتيش
16 ماي 2018
-
11:09كيف نشرب الماء في رمضان؟
16 ماي 2018
-
10:50القيروان: القبض على المتهم الرئيسي في عملية سطو على مبلغ 42 الف دينار
16 ماي 2018
-
-
10:29القيروان: حجز 320 ألف دينار من العملات الأجنبية
16 ماي 2018
-
10:19طبيب يكرم معلميه بعد 50 سنة (فيديو)
16 ماي 2018
-
10:06مارادونا رئيسا لمجلس إدارة نادي 'دينامو بريست'
16 ماي 2018
-
10:01"الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة
16 ماي 2018