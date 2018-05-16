كرة اليد: اتحاد منزل تميم يعلق مشاركته في البطولة

تونس- الشروق أون لاين- منير الزوابي: أكد رئيس اتحاد منزل تميم عبد الرحيم المنصوري لـ"الشروق اون لاين" قبل قليل ان هيئة الاتحاد قررت تعليق نشاط فريقها في البطولة احتجاجا على تغيير موعد مقابلتي الجولة الرابعة لمجموعة تفادي النزول من يوم السبت الى يوم الاحد دون استشارة الفريقين المستضيفين اتحاد منزل تميم الذي سيستقبل بعث بني خيار، ونادي هيبون الذي يستقبل جمعية الحمامات.

وأكد المنصوري ان فريقه أصبح مستهدفا واتهم الرابطة والجامعة بالسعي لخدمة فرق منافسة لهم على تفادي النزول مبرزا ان تأجيل المقابلتين سببه تمكين جمعية الحمامات من استعادة لاعبها الانغولي الذي يعود الى تونس يوم الجمعة القادم.

وقال المنصوري ان اتحاد منزل تميم لن يلعب المباراة يوم الاحد وهو متمسك بالوقت المعين مسبقا من طرف الرابطة وهو يوم الجمعة.