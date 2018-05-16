الجهيناوي يطمئن على صحة نوفل الزيادي في باريس

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تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها الى باريس زار اليوم وزير الخارجية خميس الجهيناوي رفقة سفير تونس بباريس عبدالعزيز الرٌصٌاع نوفل الزيادي القنصل في القنصلية العامة بباريس في مركز النقاهة الذي يقيم فيه بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة على القلب .

ويذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أتصٍل أكثر من مرة هاتفيا للاطمئنان على صحة نوفل الزيادي أحد القيادات التاريخية للحركة الطلابية وأحد مؤسسي الحزب الاشتراكي.