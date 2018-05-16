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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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القصر: القبض على شخص حاول إرشاء دورية أمنية
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الأولى
القصر: القبض على شخص حاول إرشاء دورية أمنية
16 ماي 2018 | 12:58

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها قبل قليل ان راقبت أن دورية فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالقصر من ولاية قفصة راقبت يوم أمس شاحنة نقل خفيف محمّلة بأوعية بلاستيكية معدة لتهريب المحروقات وأثناء التحري مع سائقها حاول إرشاء أعوان دورية الحرس الوطني من أجل إخلاء سبيله.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شانه موضوعها "إرشاء موظف عمومي" وحجز الأوعية البلاستيكية والشاحنة التي قدرت قيمتها المالية بحوالي 30الف دينارا.

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القصر: القبض على شخص حاول إرشاء دورية أمنية
16 ماي 2018 | 12:58

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها قبل قليل ان راقبت أن دورية فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالقصر من ولاية قفصة راقبت يوم أمس شاحنة نقل خفيف محمّلة بأوعية بلاستيكية معدة لتهريب المحروقات وأثناء التحري مع سائقها حاول إرشاء أعوان دورية الحرس الوطني من أجل إخلاء سبيله.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شانه موضوعها "إرشاء موظف عمومي" وحجز الأوعية البلاستيكية والشاحنة التي قدرت قيمتها المالية بحوالي 30الف دينارا.

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المتهم باغتيال الزواري يمثل اليوم أمام محكمة في البوسنة
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كرة اليد: الرابطة ترفض احتراز الترجي ضد مكارم المهدية
16 ماي 2018 السّاعة 14:33
تونس- الشروق اون لاين- منير الزوابي: اصدرت منذ قليل الرابطة الوطنية لكرة اليد قرارها بخصوص احتراز الترجي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
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