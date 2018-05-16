القصر: القبض على شخص حاول إرشاء دورية أمنية

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أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها قبل قليل ان راقبت أن دورية فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالقصر من ولاية قفصة راقبت يوم أمس شاحنة نقل خفيف محمّلة بأوعية بلاستيكية معدة لتهريب المحروقات وأثناء التحري مع سائقها حاول إرشاء أعوان دورية الحرس الوطني من أجل إخلاء سبيله.
وباستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شانه موضوعها "إرشاء موظف عمومي" وحجز الأوعية البلاستيكية والشاحنة التي قدرت قيمتها المالية بحوالي 30الف دينارا.
أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها قبل قليل ان راقبت أن دورية فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالقصر من ولاية قفصة راقبت يوم أمس شاحنة نقل خفيف محمّلة بأوعية بلاستيكية معدة لتهريب المحروقات وأثناء التحري مع سائقها حاول إرشاء أعوان دورية الحرس الوطني من أجل إخلاء سبيله.
وباستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شانه موضوعها "إرشاء موظف عمومي" وحجز الأوعية البلاستيكية والشاحنة التي قدرت قيمتها المالية بحوالي 30الف دينارا.
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
15:19العاصمة: الإطاحة بشبكة دوليّة مختصّة في تجارة المخدّرات
16 ماي 2018
-
14:58المتهم باغتيال الزواري يمثل اليوم أمام محكمة في البوسنة
16 ماي 2018
-
14:33كرة اليد: الرابطة ترفض احتراز الترجي ضد مكارم المهدية
16 ماي 2018
-
13:42كرة اليد: اتحاد منزل تميم يعلق مشاركته في البطولة
16 ماي 2018
-
13:30البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير
16 ماي 2018
-
13:16الجهيناوي يطمئن على صحة نوفل الزيادي في باريس
16 ماي 2018
-
12:58القصر: القبض على شخص حاول إرشاء دورية أمنية
16 ماي 2018
-
-
-
12:03سوسة: غلق 77 روضة أطفال عشوائية
16 ماي 2018
-
-
11:30سوسة: القبض على مجرم خطير محل 10 مناشير تفتيش
16 ماي 2018
-
11:09كيف نشرب الماء في رمضان؟
16 ماي 2018
-
10:50القيروان: القبض على المتهم الرئيسي في عملية سطو على مبلغ 42 الف دينار
16 ماي 2018
-
-
10:29القيروان: حجز 320 ألف دينار من العملات الأجنبية
16 ماي 2018
-
10:19طبيب يكرم معلميه بعد 50 سنة (فيديو)
16 ماي 2018
-
10:06مارادونا رئيسا لمجلس إدارة نادي 'دينامو بريست'
16 ماي 2018
-
10:01"الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة
16 ماي 2018