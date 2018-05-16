القصر: القبض على شخص حاول إرشاء دورية أمنية

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها قبل قليل ان راقبت أن دورية فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالقصر من ولاية قفصة راقبت يوم أمس شاحنة نقل خفيف محمّلة بأوعية بلاستيكية معدة لتهريب المحروقات وأثناء التحري مع سائقها حاول إرشاء أعوان دورية الحرس الوطني من أجل إخلاء سبيله.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شانه موضوعها "إرشاء موظف عمومي" وحجز الأوعية البلاستيكية والشاحنة التي قدرت قيمتها المالية بحوالي 30الف دينارا.