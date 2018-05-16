مدير عام الصوناد: خصّصنا مشاريع لتغطية حاجيات الجنوب الشرقي من الماء الى حدود 2035‎

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تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي لـ"الشروق اون لاين" ان هناك رؤية واضحة الى حدود سنة 2035 بالنسبة لكامل الجمهورية عامة وخاصة الجنوب الشرقي من خلال انجاز محطات التحلية المبرمجة على غرار محطة جربة التي انطلقت في الاشتغال ومحطة تحلية مياه البحر بالزارات بمرحلتيها الاثنتين (50 الف متر مكعب ثم 100 الف متر مكعب) اضافة الى عديد الابار التي سيتم انجازها بتطاوين، موضّحا ان هذه البرامج ستمكن من تجاوز ندرة المياه في الجنوب الشرقي وتغطية حاجياته الى حدود 2035.
وبهذه المناسبة، بين الرئيس المدير العام الى ان امكانيات الشركة المتاحة لا تمكنها من القيام بهذه المشاريع الضخمة ما يضطرها الى الاقتراض من المنظمات الدولية.
واشار هلالي، على هامش مشاركته في المجلس الجهوي للمياه بمقر ولاية تطاوين تحت اشراف كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، الى ان قيمة المشاريع المبرمجة لفائدة ولاية تطاوين من قبل شركة الصوناد بلغت ما يعادل 130 مليون دينار منها 70 مليون دينار حصة تطاوين من محطة تحلية مياه البحر بالزارات التي تقدر تكلفتها الجملية تقدر ب230 مليون دينار.
تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي لـ"الشروق اون لاين" ان هناك رؤية واضحة الى حدود سنة 2035 بالنسبة لكامل الجمهورية عامة وخاصة الجنوب الشرقي من خلال انجاز محطات التحلية المبرمجة على غرار محطة جربة التي انطلقت في الاشتغال ومحطة تحلية مياه البحر بالزارات بمرحلتيها الاثنتين (50 الف متر مكعب ثم 100 الف متر مكعب) اضافة الى عديد الابار التي سيتم انجازها بتطاوين، موضّحا ان هذه البرامج ستمكن من تجاوز ندرة المياه في الجنوب الشرقي وتغطية حاجياته الى حدود 2035.
وبهذه المناسبة، بين الرئيس المدير العام الى ان امكانيات الشركة المتاحة لا تمكنها من القيام بهذه المشاريع الضخمة ما يضطرها الى الاقتراض من المنظمات الدولية.
واشار هلالي، على هامش مشاركته في المجلس الجهوي للمياه بمقر ولاية تطاوين تحت اشراف كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، الى ان قيمة المشاريع المبرمجة لفائدة ولاية تطاوين من قبل شركة الصوناد بلغت ما يعادل 130 مليون دينار منها 70 مليون دينار حصة تطاوين من محطة تحلية مياه البحر بالزارات التي تقدر تكلفتها الجملية تقدر ب230 مليون دينار.
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
15:19العاصمة: الإطاحة بشبكة دوليّة مختصّة في تجارة المخدّرات
16 ماي 2018
-
14:58المتهم باغتيال الزواري يمثل اليوم أمام محكمة في البوسنة
16 ماي 2018
-
14:33كرة اليد: الرابطة ترفض احتراز الترجي ضد مكارم المهدية
16 ماي 2018
-
13:42كرة اليد: اتحاد منزل تميم يعلق مشاركته في البطولة
16 ماي 2018
-
13:30البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير
16 ماي 2018
-
13:16الجهيناوي يطمئن على صحة نوفل الزيادي في باريس
16 ماي 2018
-
12:58القصر: القبض على شخص حاول إرشاء دورية أمنية
16 ماي 2018
-
-
-
12:03سوسة: غلق 77 روضة أطفال عشوائية
16 ماي 2018
-
-
11:30سوسة: القبض على مجرم خطير محل 10 مناشير تفتيش
16 ماي 2018
-
11:09كيف نشرب الماء في رمضان؟
16 ماي 2018
-
10:50القيروان: القبض على المتهم الرئيسي في عملية سطو على مبلغ 42 الف دينار
16 ماي 2018
-
-
10:29القيروان: حجز 320 ألف دينار من العملات الأجنبية
16 ماي 2018
-
10:19طبيب يكرم معلميه بعد 50 سنة (فيديو)
16 ماي 2018
-
10:06مارادونا رئيسا لمجلس إدارة نادي 'دينامو بريست'
16 ماي 2018
-
10:01"الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة
16 ماي 2018