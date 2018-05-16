مدير عام الصوناد: خصّصنا مشاريع لتغطية حاجيات الجنوب الشرقي من الماء الى حدود 2035‎

تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي لـ"الشروق اون لاين" ان هناك رؤية واضحة الى حدود سنة 2035 بالنسبة لكامل الجمهورية عامة وخاصة الجنوب الشرقي من خلال انجاز محطات التحلية المبرمجة على غرار محطة جربة التي انطلقت في الاشتغال ومحطة تحلية مياه البحر بالزارات بمرحلتيها الاثنتين (50 الف متر مكعب ثم 100 الف متر مكعب) اضافة الى عديد الابار التي سيتم انجازها بتطاوين، موضّحا ان هذه البرامج ستمكن من تجاوز ندرة المياه في الجنوب الشرقي وتغطية حاجياته الى حدود 2035.

وبهذه المناسبة، بين الرئيس المدير العام الى ان امكانيات الشركة المتاحة لا تمكنها من القيام بهذه المشاريع الضخمة ما يضطرها الى الاقتراض من المنظمات الدولية.

واشار هلالي، على هامش مشاركته في المجلس الجهوي للمياه بمقر ولاية تطاوين تحت اشراف كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، الى ان قيمة المشاريع المبرمجة لفائدة ولاية تطاوين من قبل شركة الصوناد بلغت ما يعادل 130 مليون دينار منها 70 مليون دينار حصة تطاوين من محطة تحلية مياه البحر بالزارات التي تقدر تكلفتها الجملية تقدر ب230 مليون دينار.