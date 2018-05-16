وزارة العدل تفتح مناظرة لانتداب 250 ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى للقضاء

تونس- الشروق اون لاين: أعلنت وزارة العدل عن إجراء مناظرة بالمواد لانتداب 250 ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى للقضاء وذلك يوم الثلاثاء 17 جويلية 2018 والأيام الموالية له. و تتضمن ملفات الترشح التي توجه مباشرة إلى وزارة العدل (شارع باب بنات) عن طريق البريد أو تودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي بالوزارة في أجل أقصاه يوم الاثنيــن 11 جوان 2018.

مطلب ترشح باسم وزير العدل،

نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية دون حاجة إلى إشهاد بمطابقتها للأصل،

نسخة مجردة من الشهادة الوطنية في الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو شهادة معادلة دون حاجة إلى إشهاد بمطابقتها للأصل ،

ظرفان متنبران يحملان اسم المترشح وعنوانه،

وأن يكون سن المترشح اثنين وعشرين عاما على الأقل وأربعين عاما على الأكثر في تاريخ أول جانفي 2018 وعلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية الإدلاء بشهادة تسجيل بمكتب الشغل بعنوان طالب شغل أو تربص تأهيل للحياة المهنية وتكون محيّنة أو بشهادة تبيّن فترة العمل المدني الفعلي والمقضّاة بصفة عون متربص أو مترسم أو وقتي أو متعاقد بالإدارات العمومية أو بالجماعات المحلّية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو بالمنشآت العمومية أو بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كلّ ذلك طبق الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006.

كما يشترط أن يتضمن ملف الترشح بعد النجاح في المواد الكتابية :

مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،

نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة الوطنية في الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو الشهادة المعادلة،

شهادة في الجنسية،

شهادة طبية تسلم من طبيب الإدارة،

مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،

ثلاث صور شمسية،