وزارة العدل تفتح مناظرة لانتداب 250 ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى للقضاء

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تونس- الشروق اون لاين: أعلنت وزارة العدل عن إجراء مناظرة بالمواد لانتداب 250 ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى للقضاء وذلك يوم الثلاثاء 17 جويلية 2018 والأيام الموالية له. و تتضمن ملفات الترشح التي توجه مباشرة إلى وزارة العدل (شارع باب بنات) عن طريق البريد أو تودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي بالوزارة في أجل أقصاه يوم الاثنيــن 11 جوان 2018.
مطلب ترشح باسم وزير العدل،
نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية دون حاجة إلى إشهاد بمطابقتها للأصل،
نسخة مجردة من الشهادة الوطنية في الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو شهادة معادلة دون حاجة إلى إشهاد بمطابقتها للأصل ،
ظرفان متنبران يحملان اسم المترشح وعنوانه،
وأن يكون سن المترشح اثنين وعشرين عاما على الأقل وأربعين عاما على الأكثر في تاريخ أول جانفي 2018 وعلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية الإدلاء بشهادة تسجيل بمكتب الشغل بعنوان طالب شغل أو تربص تأهيل للحياة المهنية وتكون محيّنة أو بشهادة تبيّن فترة العمل المدني الفعلي والمقضّاة بصفة عون متربص أو مترسم أو وقتي أو متعاقد بالإدارات العمومية أو بالجماعات المحلّية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو بالمنشآت العمومية أو بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كلّ ذلك طبق الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006.
كما يشترط أن يتضمن ملف الترشح بعد النجاح في المواد الكتابية :
مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة الوطنية في الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو الشهادة المعادلة،
شهادة في الجنسية،
شهادة طبية تسلم من طبيب الإدارة،
مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،
ثلاث صور شمسية،
تونس- الشروق اون لاين: أعلنت وزارة العدل عن إجراء مناظرة بالمواد لانتداب 250 ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى للقضاء وذلك يوم الثلاثاء 17 جويلية 2018 والأيام الموالية له. و تتضمن ملفات الترشح التي توجه مباشرة إلى وزارة العدل (شارع باب بنات) عن طريق البريد أو تودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي بالوزارة في أجل أقصاه يوم الاثنيــن 11 جوان 2018.
مطلب ترشح باسم وزير العدل،
نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية دون حاجة إلى إشهاد بمطابقتها للأصل،
نسخة مجردة من الشهادة الوطنية في الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو شهادة معادلة دون حاجة إلى إشهاد بمطابقتها للأصل ،
ظرفان متنبران يحملان اسم المترشح وعنوانه،
وأن يكون سن المترشح اثنين وعشرين عاما على الأقل وأربعين عاما على الأكثر في تاريخ أول جانفي 2018 وعلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية الإدلاء بشهادة تسجيل بمكتب الشغل بعنوان طالب شغل أو تربص تأهيل للحياة المهنية وتكون محيّنة أو بشهادة تبيّن فترة العمل المدني الفعلي والمقضّاة بصفة عون متربص أو مترسم أو وقتي أو متعاقد بالإدارات العمومية أو بالجماعات المحلّية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو بالمنشآت العمومية أو بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كلّ ذلك طبق الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006.
كما يشترط أن يتضمن ملف الترشح بعد النجاح في المواد الكتابية :
مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة الوطنية في الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو الشهادة المعادلة،
شهادة في الجنسية،
شهادة طبية تسلم من طبيب الإدارة،
مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،
ثلاث صور شمسية،
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
15:19العاصمة: الإطاحة بشبكة دوليّة مختصّة في تجارة المخدّرات
16 ماي 2018
-
14:58المتهم باغتيال الزواري يمثل اليوم أمام محكمة في البوسنة
16 ماي 2018
-
14:33كرة اليد: الرابطة ترفض احتراز الترجي ضد مكارم المهدية
16 ماي 2018
-
13:42كرة اليد: اتحاد منزل تميم يعلق مشاركته في البطولة
16 ماي 2018
-
13:30البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير
16 ماي 2018
-
13:16الجهيناوي يطمئن على صحة نوفل الزيادي في باريس
16 ماي 2018
-
12:58القصر: القبض على شخص حاول إرشاء دورية أمنية
16 ماي 2018
-
-
-
12:03سوسة: غلق 77 روضة أطفال عشوائية
16 ماي 2018
-
-
11:30سوسة: القبض على مجرم خطير محل 10 مناشير تفتيش
16 ماي 2018
-
11:09كيف نشرب الماء في رمضان؟
16 ماي 2018
-
10:50القيروان: القبض على المتهم الرئيسي في عملية سطو على مبلغ 42 الف دينار
16 ماي 2018
-
-
10:29القيروان: حجز 320 ألف دينار من العملات الأجنبية
16 ماي 2018
-
10:19طبيب يكرم معلميه بعد 50 سنة (فيديو)
16 ماي 2018
-
10:06مارادونا رئيسا لمجلس إدارة نادي 'دينامو بريست'
16 ماي 2018
-
10:01"الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة
16 ماي 2018