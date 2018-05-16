سوسة: غلق 77 روضة أطفال عشوائية

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تم خلال الفترة من غرة نوفمبر 2017 الى غاية 20 افريل 2018 غلق 77 روضة أطفال عشوائية بولاية سوسة وذلك عقب زيارات معاينة قامت بها اللجنة الجهوية لمراقبة ومتابعة فضاءات الطفولة الفوضوية التي يترأسها والي الجهة
وأفاد تقرير أصدرته هذه اللجنة الجهوية أن والي سوسة اتخذ إجراءات بغلق هذه الفضاءات استنادا إلى ملخص أعمال اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي أثبتت ان هذه الفضاءات تستقبل او تحتضن أطفالا على خلاف الصيغ القانونية وتغيب داخلها شروط السلامة والصحة.
وكان أعضاء اللجنة قاموا منذ شهر نوفمبر الماضي وفق محتوى التقرير ب169 زيارة ميدانية لفضاءات طفولة بمختلف معتمديات ولاية سوسة ولاحظوا جملة من الاخلالات التي تشكل خطرا على سلامة الاطفال بهذه الفضاءات الفوضوية.
وتصدّرت أكودة وسوسة جوهرة وسوسة الرياض وسوسة سيدي عبد الحميد قائمة المعتمديات بولاية سوسة التي تم فيها اتخاذ قرار إيقاف نشاط فضاءات تحتضن أطفالا على غير الصيغ القانونية.
تم خلال الفترة من غرة نوفمبر 2017 الى غاية 20 افريل 2018 غلق 77 روضة أطفال عشوائية بولاية سوسة وذلك عقب زيارات معاينة قامت بها اللجنة الجهوية لمراقبة ومتابعة فضاءات الطفولة الفوضوية التي يترأسها والي الجهة
وأفاد تقرير أصدرته هذه اللجنة الجهوية أن والي سوسة اتخذ إجراءات بغلق هذه الفضاءات استنادا إلى ملخص أعمال اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي أثبتت ان هذه الفضاءات تستقبل او تحتضن أطفالا على خلاف الصيغ القانونية وتغيب داخلها شروط السلامة والصحة.
وكان أعضاء اللجنة قاموا منذ شهر نوفمبر الماضي وفق محتوى التقرير ب169 زيارة ميدانية لفضاءات طفولة بمختلف معتمديات ولاية سوسة ولاحظوا جملة من الاخلالات التي تشكل خطرا على سلامة الاطفال بهذه الفضاءات الفوضوية.
وتصدّرت أكودة وسوسة جوهرة وسوسة الرياض وسوسة سيدي عبد الحميد قائمة المعتمديات بولاية سوسة التي تم فيها اتخاذ قرار إيقاف نشاط فضاءات تحتضن أطفالا على غير الصيغ القانونية.
-
12:58القصر: القبض على شخص حاول إرشاء دورية أمنية
16 ماي 2018
-
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
12:03سوسة: غلق 77 روضة أطفال عشوائية
16 ماي 2018
-
-
11:30سوسة: القبض على مجرم خطير محل 10 مناشير تفتيش
16 ماي 2018
-
11:09كيف نشرب الماء في رمضان؟
16 ماي 2018
-
10:50القيروان: القبض على المتهم الرئيسي في عملية سطو على مبلغ 42 الف دينار
16 ماي 2018
-
-
10:29القيروان: حجز 320 ألف دينار من العملات الأجنبية
16 ماي 2018
-
10:19طبيب يكرم معلميه بعد 50 سنة (فيديو)
16 ماي 2018
-
10:06مارادونا رئيسا لمجلس إدارة نادي 'دينامو بريست'
16 ماي 2018
-
10:01"الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة
16 ماي 2018
-
09:32الشاعر معاوية الصويعي على قناة ليبيا 24
16 ماي 2018
-
09:23واتساب يدخل خصائص جديدة على الدردشة الجماعية
16 ماي 2018
-
09:03حمام سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة
16 ماي 2018
-
08:25شركة يابانية تعتذر لركاب قطار غادر قبل ميعاده بـ25 ثانية
16 ماي 2018
-
07:48132 مليون دينار لتامين تزويد ولاية تطاوين بمياه الشرب في صائفة 2018
16 ماي 2018
-
07:32عواصف عاتية تضرب أمريكا وتعطل الحركة في عدة ولايات
16 ماي 2018