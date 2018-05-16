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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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سوسة: غلق 77 روضة أطفال عشوائية
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الأولى
سوسة: غلق 77 روضة أطفال عشوائية
16 ماي 2018 | 12:03

تم خلال الفترة من غرة نوفمبر 2017 الى غاية 20 افريل 2018 غلق 77 روضة أطفال عشوائية بولاية سوسة وذلك عقب زيارات معاينة قامت بها اللجنة الجهوية لمراقبة ومتابعة فضاءات الطفولة الفوضوية التي يترأسها والي الجهة

وأفاد تقرير أصدرته هذه اللجنة الجهوية أن والي سوسة اتخذ إجراءات بغلق هذه الفضاءات استنادا إلى ملخص أعمال اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي أثبتت ان هذه الفضاءات تستقبل او تحتضن أطفالا على خلاف الصيغ القانونية وتغيب داخلها شروط السلامة والصحة.

وكان أعضاء اللجنة قاموا منذ شهر نوفمبر الماضي وفق محتوى التقرير ب169 زيارة ميدانية لفضاءات طفولة بمختلف معتمديات ولاية سوسة ولاحظوا جملة من الاخلالات التي تشكل خطرا على سلامة الاطفال بهذه الفضاءات الفوضوية.

 وتصدّرت أكودة وسوسة جوهرة وسوسة الرياض وسوسة سيدي عبد الحميد قائمة المعتمديات بولاية سوسة التي تم فيها اتخاذ قرار إيقاف نشاط فضاءات تحتضن أطفالا على غير الصيغ القانونية.

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الأولى
سوسة: غلق 77 روضة أطفال عشوائية
16 ماي 2018 | 12:03

تم خلال الفترة من غرة نوفمبر 2017 الى غاية 20 افريل 2018 غلق 77 روضة أطفال عشوائية بولاية سوسة وذلك عقب زيارات معاينة قامت بها اللجنة الجهوية لمراقبة ومتابعة فضاءات الطفولة الفوضوية التي يترأسها والي الجهة

وأفاد تقرير أصدرته هذه اللجنة الجهوية أن والي سوسة اتخذ إجراءات بغلق هذه الفضاءات استنادا إلى ملخص أعمال اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي أثبتت ان هذه الفضاءات تستقبل او تحتضن أطفالا على خلاف الصيغ القانونية وتغيب داخلها شروط السلامة والصحة.

وكان أعضاء اللجنة قاموا منذ شهر نوفمبر الماضي وفق محتوى التقرير ب169 زيارة ميدانية لفضاءات طفولة بمختلف معتمديات ولاية سوسة ولاحظوا جملة من الاخلالات التي تشكل خطرا على سلامة الاطفال بهذه الفضاءات الفوضوية.

 وتصدّرت أكودة وسوسة جوهرة وسوسة الرياض وسوسة سيدي عبد الحميد قائمة المعتمديات بولاية سوسة التي تم فيها اتخاذ قرار إيقاف نشاط فضاءات تحتضن أطفالا على غير الصيغ القانونية.

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