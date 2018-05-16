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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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أريانة: تزويد السوق بأكثر من 157 الف طن من المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان
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الأولى
أريانة: تزويد السوق بأكثر من 157 الف طن من المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان
16 ماي 2018 | 11:41

شرعت المصالح الجهوية للتجارة بولاية اريانة في تامين تزويد السوق بالجهة بالمواد الاستهلاكية ومراقبة مسالك التوزيع وضمان شفافية المعاملات التجارية خلال شهر رمضان حيث ينتظر تزويد السوق باكثر من 157 الف طنا من المواد الاساسية وخاصة الخضر والغلال واللحوم الحمراء .

وحسب تقرير صادر عن الادارة الجهوية للتجارة باريانة فتقدر حاجيات الجهة خلال شهر رمضان من مادة البطاطا بحوالي 25 الف طن تم توفيرها بما سيمكن من تزويد السوق بانتظام وباسعار مقبولة كما سيتم تزويد السوق بمادة الطماطم الفصلية بنحو 70 الف طن ا والفلفل بحوالي 34 الف طن .

اما الخضر الورقية فينتظر تزويد السوق بها من بقايا الانتاج الشتوي مع دخول الخضر الورقية الصيفية حيز الاستهلاك بنحو 5ر4 طن من المعدنوس وطن واحد من « الكلافس » مع تواصل التزود بالبصل الربعي خلال الفترة القادمة بصفة عادية الى حين دخول الانتاج الفصلي من البصل خلال النصف الثاني من رمضان.

ويبقى العرض متوفرا ومتنوعا من الغلال الصيفية على غرار المشمش والبوصاع والعوينة والخوخ البدري فضلا عن بداية دخول انتاج الدلاع والبطيخ وتوفر مخزونات كافية من التفاح والتمور والموز والفراولو لتناهز الكميات المتوفرة من الغلال 16 الف طنا.

ويقدر معدل الانتاج الشهري للبيض بولاية اريانة بحوالي 149 مليون بيضة اما المخزون التعديلي منه فيبلغ 40 مليون بيضة من مجموع برنامج يعادل 50 مليون بيضة مع العلم ان حاجيات شهر رمضان من البيض على الصعيد الوطني يقدر ب200 مليون بيضة.

كما ينتظر توفير حوالي 5ر10 الف طن من لحم الدجاج مع مخزونات اضافية ب1120 طنا وتوفير 5900 طن من لحم الديك الرومي ومخزونات بحوالي 524 طنا وهي كميات تعتبر غير كافية ويمكن ان تساهم في ارتفاع اسعار هذه المادة فضلا عن ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء وخاصة لحوم الابقار التي ستعرف نقصا في السوق المحلية وذلك رغم اقرار مواصلة توريد لحوم الابقار المبردة بنحو 2000 طنا الى جانب توريد 200 طنا من لحوم الضان المجمدة لفائدة القطاع السياحي.

وبالنسبة للحليب ومشتقاته فان تقرير الادارة الجهوية للتجارة باريانة يؤكد توفر هذه المادة التي تعرف ذروة الانتاج في شهر رمضان الى جانب توفر مخزونات تعديلية في حدود 27 مليون لتر كما تتم متباعة تنظيم تزويد السوق بالزيوت النباتية المدعمة انطلاقا من وحدات التعليب وصولا الى تجار الجملة والتفصيل لتلافي اي خلل محتمل في التزويد مع العلم ان نحو 29 تاجرا يقومون بتزويد ولاية اريانة بمادة الزيت النباتي المدعم فضلا عن تزويد الجهة بكميات هامة من المواد الاساسية كالسكر والقهوة والشاي والارز .

وينتظر ايضا تزويد السوق بجهة اريانة بالمياه المعدنية المعلبة خلال شهر رمضان والموسم الصيفي بصفة عادية ومنتظمة حيث تم الاتفاق على تكوين مخزون احتياطي بين 60 و80 مليون لترا لمجابهة فترة ذروة الاستهلاك وتغطية الحاجيات الاضافية للفترة الصيفية وشهر رمضان.

وات
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الأولى
أريانة: تزويد السوق بأكثر من 157 الف طن من المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان
16 ماي 2018 | 11:41

شرعت المصالح الجهوية للتجارة بولاية اريانة في تامين تزويد السوق بالجهة بالمواد الاستهلاكية ومراقبة مسالك التوزيع وضمان شفافية المعاملات التجارية خلال شهر رمضان حيث ينتظر تزويد السوق باكثر من 157 الف طنا من المواد الاساسية وخاصة الخضر والغلال واللحوم الحمراء .

وحسب تقرير صادر عن الادارة الجهوية للتجارة باريانة فتقدر حاجيات الجهة خلال شهر رمضان من مادة البطاطا بحوالي 25 الف طن تم توفيرها بما سيمكن من تزويد السوق بانتظام وباسعار مقبولة كما سيتم تزويد السوق بمادة الطماطم الفصلية بنحو 70 الف طن ا والفلفل بحوالي 34 الف طن .

اما الخضر الورقية فينتظر تزويد السوق بها من بقايا الانتاج الشتوي مع دخول الخضر الورقية الصيفية حيز الاستهلاك بنحو 5ر4 طن من المعدنوس وطن واحد من « الكلافس » مع تواصل التزود بالبصل الربعي خلال الفترة القادمة بصفة عادية الى حين دخول الانتاج الفصلي من البصل خلال النصف الثاني من رمضان.

ويبقى العرض متوفرا ومتنوعا من الغلال الصيفية على غرار المشمش والبوصاع والعوينة والخوخ البدري فضلا عن بداية دخول انتاج الدلاع والبطيخ وتوفر مخزونات كافية من التفاح والتمور والموز والفراولو لتناهز الكميات المتوفرة من الغلال 16 الف طنا.

ويقدر معدل الانتاج الشهري للبيض بولاية اريانة بحوالي 149 مليون بيضة اما المخزون التعديلي منه فيبلغ 40 مليون بيضة من مجموع برنامج يعادل 50 مليون بيضة مع العلم ان حاجيات شهر رمضان من البيض على الصعيد الوطني يقدر ب200 مليون بيضة.

كما ينتظر توفير حوالي 5ر10 الف طن من لحم الدجاج مع مخزونات اضافية ب1120 طنا وتوفير 5900 طن من لحم الديك الرومي ومخزونات بحوالي 524 طنا وهي كميات تعتبر غير كافية ويمكن ان تساهم في ارتفاع اسعار هذه المادة فضلا عن ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء وخاصة لحوم الابقار التي ستعرف نقصا في السوق المحلية وذلك رغم اقرار مواصلة توريد لحوم الابقار المبردة بنحو 2000 طنا الى جانب توريد 200 طنا من لحوم الضان المجمدة لفائدة القطاع السياحي.

وبالنسبة للحليب ومشتقاته فان تقرير الادارة الجهوية للتجارة باريانة يؤكد توفر هذه المادة التي تعرف ذروة الانتاج في شهر رمضان الى جانب توفر مخزونات تعديلية في حدود 27 مليون لتر كما تتم متباعة تنظيم تزويد السوق بالزيوت النباتية المدعمة انطلاقا من وحدات التعليب وصولا الى تجار الجملة والتفصيل لتلافي اي خلل محتمل في التزويد مع العلم ان نحو 29 تاجرا يقومون بتزويد ولاية اريانة بمادة الزيت النباتي المدعم فضلا عن تزويد الجهة بكميات هامة من المواد الاساسية كالسكر والقهوة والشاي والارز .

وينتظر ايضا تزويد السوق بجهة اريانة بالمياه المعدنية المعلبة خلال شهر رمضان والموسم الصيفي بصفة عادية ومنتظمة حيث تم الاتفاق على تكوين مخزون احتياطي بين 60 و80 مليون لترا لمجابهة فترة ذروة الاستهلاك وتغطية الحاجيات الاضافية للفترة الصيفية وشهر رمضان.

وات
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