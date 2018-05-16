سوسة: القبض على مجرم خطير محل 10 مناشير تفتيش

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكّنت يوم 15 ماي 2018 الوحدات التابعة لفرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية بعد نصب كمين محكم من القبض على مجرم خطير (عمره 38 سنة قاطن بحمام سوسة) والذي بالتّحرّي معه تبيّن أنّه محلّ 10 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة مختلفة من أجل ترويج المخدرات وبيع الخمر خلسة.

وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.