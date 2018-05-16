سوسة: القبض على مجرم خطير محل 10 مناشير تفتيش
-
12:58القصر: القبض على شخص حاول إرشاء دورية أمنية
16 ماي 2018
-
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
12:03سوسة: غلق 77 روضة أطفال عشوائية
16 ماي 2018
-
-
11:30سوسة: القبض على مجرم خطير محل 10 مناشير تفتيش
16 ماي 2018
-
11:09كيف نشرب الماء في رمضان؟
16 ماي 2018
-
10:50القيروان: القبض على المتهم الرئيسي في عملية سطو على مبلغ 42 الف دينار
16 ماي 2018
-
-
10:29القيروان: حجز 320 ألف دينار من العملات الأجنبية
16 ماي 2018
-
10:19طبيب يكرم معلميه بعد 50 سنة (فيديو)
16 ماي 2018
-
10:06مارادونا رئيسا لمجلس إدارة نادي 'دينامو بريست'
16 ماي 2018
-
10:01"الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة
16 ماي 2018
-
09:32الشاعر معاوية الصويعي على قناة ليبيا 24
16 ماي 2018
-
09:23واتساب يدخل خصائص جديدة على الدردشة الجماعية
16 ماي 2018
-
09:03حمام سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة
16 ماي 2018
-
08:25شركة يابانية تعتذر لركاب قطار غادر قبل ميعاده بـ25 ثانية
16 ماي 2018
-
07:48132 مليون دينار لتامين تزويد ولاية تطاوين بمياه الشرب في صائفة 2018
16 ماي 2018
-
07:32عواصف عاتية تضرب أمريكا وتعطل الحركة في عدة ولايات
16 ماي 2018
عبد الحميد الرياحيخطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
سوسة: القبض على مجرم خطير محل 10 مناشير تفتيش
تمكّنت يوم 15 ماي 2018 الوحدات التابعة لفرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية بعد نصب كمين محكم من القبض على مجرم خطير (عمره 38 سنة قاطن بحمام سوسة) والذي بالتّحرّي معه تبيّن أنّه محلّ 10 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة مختلفة من أجل ترويج المخدرات وبيع الخمر خلسة.
وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
القصر: القبض على شخص حاول إرشاء دورية أمنية
16 ماي 2018 السّاعة 12:58
أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها قبل قليل ان راقبت أن دورية فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني...المزيد >>
مدير عام الصوناد: خصّصنا مشاريع لتغطية حاجيات الجنوب الشرقي من الماء الى حدود 2035
16 ماي 2018 السّاعة 12:48
تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح...المزيد >>
وزارة العدل تفتح مناظرة لانتداب 250 ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى للقضاء
16 ماي 2018 السّاعة 12:41
تونس- الشروق اون لاين: أعلنت وزارة العدل عن إجراء مناظرة بالمواد لانتداب 250 ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى...المزيد >>
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018 السّاعة 12:35
أوقات الإمساك والإفطار بجميع ولايات الجمهورية - (إمساكية 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اليوم الأربعاء 16 ماي 2018...المزيد >>
سوسة: القبض على مجرم خطير محل 10 مناشير تفتيش
تمكّنت يوم 15 ماي 2018 الوحدات التابعة لفرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية بعد نصب كمين محكم من القبض على مجرم خطير (عمره 38 سنة قاطن بحمام سوسة) والذي بالتّحرّي معه تبيّن أنّه محلّ 10 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة مختلفة من أجل ترويج المخدرات وبيع الخمر خلسة.
وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
القصر: القبض على شخص حاول إرشاء دورية أمنية
16 ماي 2018 السّاعة 12:58
أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها قبل قليل ان راقبت أن دورية فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني...المزيد >>
مدير عام الصوناد: خصّصنا مشاريع لتغطية حاجيات الجنوب الشرقي من الماء الى حدود 2035
16 ماي 2018 السّاعة 12:48
تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح...المزيد >>
وزارة العدل تفتح مناظرة لانتداب 250 ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى للقضاء
16 ماي 2018 السّاعة 12:41
تونس- الشروق اون لاين: أعلنت وزارة العدل عن إجراء مناظرة بالمواد لانتداب 250 ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى...المزيد >>
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018 السّاعة 12:35
أوقات الإمساك والإفطار بجميع ولايات الجمهورية - (إمساكية 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اليوم الأربعاء 16 ماي 2018...المزيد >>
-
12:58القصر: القبض على شخص حاول إرشاء دورية أمنية
16 ماي 2018
-
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
12:03سوسة: غلق 77 روضة أطفال عشوائية
16 ماي 2018
-
-
11:30سوسة: القبض على مجرم خطير محل 10 مناشير تفتيش
16 ماي 2018
-
11:09كيف نشرب الماء في رمضان؟
16 ماي 2018
-
10:50القيروان: القبض على المتهم الرئيسي في عملية سطو على مبلغ 42 الف دينار
16 ماي 2018
-
-
10:29القيروان: حجز 320 ألف دينار من العملات الأجنبية
16 ماي 2018
-
10:19طبيب يكرم معلميه بعد 50 سنة (فيديو)
16 ماي 2018
-
10:06مارادونا رئيسا لمجلس إدارة نادي 'دينامو بريست'
16 ماي 2018
-
10:01"الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة
16 ماي 2018
-
09:32الشاعر معاوية الصويعي على قناة ليبيا 24
16 ماي 2018
-
09:23واتساب يدخل خصائص جديدة على الدردشة الجماعية
16 ماي 2018
-
09:03حمام سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة
16 ماي 2018
-
08:25شركة يابانية تعتذر لركاب قطار غادر قبل ميعاده بـ25 ثانية
16 ماي 2018
-
07:48132 مليون دينار لتامين تزويد ولاية تطاوين بمياه الشرب في صائفة 2018
16 ماي 2018
-
07:32عواصف عاتية تضرب أمريكا وتعطل الحركة في عدة ولايات
16 ماي 2018
عبد الحميد الرياحيخطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة