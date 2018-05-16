القيروان: القبض على المتهم الرئيسي في عملية سطو على مبلغ 42 الف دينار

القيروان- الشروق أون لاين- جما الدين الذهبي: نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقيروان المدينة مساء الثلاثاء 15 ماي في المتهم الرئيسي في عملية سرقة مبلغ مالي قدره 42 ألف دينار من داخل شاحنة خفيفة ركنها صاحبها بالقرب من مفترق سيدي عرفة وسط مدينة القيروان. وجدت عملية السرقة منذ حوالي أسبوعين عندما قام أربعة منحرفين بترصد مواطن وحال خروجه من أحد الفروع البنكية وسط مدينة القيروان قاموا بتعقبه، وبتوقف شاحنته قاموا بتهشيم بلورها والاستيلاء على المبلغ المالي الذي قام بسحبه.

يذكر أن المتهم الرئيسي في هذه العملية منحرف عمره 25 سنة، يكنى بـ"السفاح" يقطن بحي المنشية وسط مدينة القيروان وصادرة في شأنه عدة مناشير تفتيش وقضايا تتعلق بالسرقة والسطو والبراكاج. وبمراجعة النيابة العمومية في شأنه أذنت بإيقافه في انتظار إحالته وشركائه الثلاثة الموقوفين على أنظار العدالة.