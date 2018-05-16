القيروان: القبض على المتهم الرئيسي في عملية سطو على مبلغ 42 الف دينار

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القيروان- الشروق أون لاين- جما الدين الذهبي: نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقيروان المدينة مساء الثلاثاء 15 ماي في المتهم الرئيسي في عملية سرقة مبلغ مالي قدره 42 ألف دينار من داخل شاحنة خفيفة ركنها صاحبها بالقرب من مفترق سيدي عرفة وسط مدينة القيروان. وجدت عملية السرقة منذ حوالي أسبوعين عندما قام أربعة منحرفين بترصد مواطن وحال خروجه من أحد الفروع البنكية وسط مدينة القيروان قاموا بتعقبه، وبتوقف شاحنته قاموا بتهشيم بلورها والاستيلاء على المبلغ المالي الذي قام بسحبه.
يذكر أن المتهم الرئيسي في هذه العملية منحرف عمره 25 سنة، يكنى بـ"السفاح" يقطن بحي المنشية وسط مدينة القيروان وصادرة في شأنه عدة مناشير تفتيش وقضايا تتعلق بالسرقة والسطو والبراكاج. وبمراجعة النيابة العمومية في شأنه أذنت بإيقافه في انتظار إحالته وشركائه الثلاثة الموقوفين على أنظار العدالة.
القيروان- الشروق أون لاين- جما الدين الذهبي: نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقيروان المدينة مساء الثلاثاء 15 ماي في المتهم الرئيسي في عملية سرقة مبلغ مالي قدره 42 ألف دينار من داخل شاحنة خفيفة ركنها صاحبها بالقرب من مفترق سيدي عرفة وسط مدينة القيروان. وجدت عملية السرقة منذ حوالي أسبوعين عندما قام أربعة منحرفين بترصد مواطن وحال خروجه من أحد الفروع البنكية وسط مدينة القيروان قاموا بتعقبه، وبتوقف شاحنته قاموا بتهشيم بلورها والاستيلاء على المبلغ المالي الذي قام بسحبه.
يذكر أن المتهم الرئيسي في هذه العملية منحرف عمره 25 سنة، يكنى بـ"السفاح" يقطن بحي المنشية وسط مدينة القيروان وصادرة في شأنه عدة مناشير تفتيش وقضايا تتعلق بالسرقة والسطو والبراكاج. وبمراجعة النيابة العمومية في شأنه أذنت بإيقافه في انتظار إحالته وشركائه الثلاثة الموقوفين على أنظار العدالة.
-
12:58القصر: القبض على شخص حاول إرشاء دورية أمنية
16 ماي 2018
-
-
-
12:35(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018
-
12:03سوسة: غلق 77 روضة أطفال عشوائية
16 ماي 2018
-
-
11:30سوسة: القبض على مجرم خطير محل 10 مناشير تفتيش
16 ماي 2018
-
11:09كيف نشرب الماء في رمضان؟
16 ماي 2018
-
10:50القيروان: القبض على المتهم الرئيسي في عملية سطو على مبلغ 42 الف دينار
16 ماي 2018
-
-
10:29القيروان: حجز 320 ألف دينار من العملات الأجنبية
16 ماي 2018
-
10:19طبيب يكرم معلميه بعد 50 سنة (فيديو)
16 ماي 2018
-
10:06مارادونا رئيسا لمجلس إدارة نادي 'دينامو بريست'
16 ماي 2018
-
10:01"الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة
16 ماي 2018
-
09:32الشاعر معاوية الصويعي على قناة ليبيا 24
16 ماي 2018
-
09:23واتساب يدخل خصائص جديدة على الدردشة الجماعية
16 ماي 2018
-
09:03حمام سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة
16 ماي 2018
-
08:25شركة يابانية تعتذر لركاب قطار غادر قبل ميعاده بـ25 ثانية
16 ماي 2018
-
07:48132 مليون دينار لتامين تزويد ولاية تطاوين بمياه الشرب في صائفة 2018
16 ماي 2018
-
07:32عواصف عاتية تضرب أمريكا وتعطل الحركة في عدة ولايات
16 ماي 2018