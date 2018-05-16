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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر الله أنها هي من تدير القدس"
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الأولى
باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر الله أنها هي من تدير القدس"
16 ماي 2018 | 10:34

واصل عبد الحميد حكيم مدير معهد أبحاث الشرق الأوسط في جدة، تمجيده للاحتلال الإسرائيلي، حيث هنأ من أسماها بـ "دولة إسرائيل" بنقل السفارة الأمريكية الى القدس.

وقال حكيم في تغريده على حسابه بتويتر: "أتقدم بالتهنئة لدولة إسرائيل شعبا وحكومة بمناسبة هذا الحدث التاريخي".

وتابع: "عندما زرت القدس وجدتها مدينة من العالم الاول فأدركت احترام المجتمع الإسرائيلي لعاصمتهم المقدسة ولثقافة حرية العبادة فيها وشكرت الله بأن مكة والمدينة والقدس تحت إدارة أنظمة تحترم قداسة هذه المدن وجعلتها من أجمل مدن العالم"

وكان الباحث السعودي قد ألقى تصريحات سابقة قال فيها: "نحن كعرب علينا أنْ نعترف وندرك أنّ القدس هي رمز دينيّ لليهود أيضًا، ومقدس مثل قداسة مكة والمدينة للمسلمين".

وأضاف: "على العقل العربي أنْ يتحرر من المورث الناصري ومفهوم الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي الذي غرس ثقافة كراهية اليهود وإنكار حقهم التاريخيّ في المنطقة".

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باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر الله أنها هي من تدير القدس"
16 ماي 2018 | 10:34

واصل عبد الحميد حكيم مدير معهد أبحاث الشرق الأوسط في جدة، تمجيده للاحتلال الإسرائيلي، حيث هنأ من أسماها بـ "دولة إسرائيل" بنقل السفارة الأمريكية الى القدس.

وقال حكيم في تغريده على حسابه بتويتر: "أتقدم بالتهنئة لدولة إسرائيل شعبا وحكومة بمناسبة هذا الحدث التاريخي".

وتابع: "عندما زرت القدس وجدتها مدينة من العالم الاول فأدركت احترام المجتمع الإسرائيلي لعاصمتهم المقدسة ولثقافة حرية العبادة فيها وشكرت الله بأن مكة والمدينة والقدس تحت إدارة أنظمة تحترم قداسة هذه المدن وجعلتها من أجمل مدن العالم"

وكان الباحث السعودي قد ألقى تصريحات سابقة قال فيها: "نحن كعرب علينا أنْ نعترف وندرك أنّ القدس هي رمز دينيّ لليهود أيضًا، ومقدس مثل قداسة مكة والمدينة للمسلمين".

وأضاف: "على العقل العربي أنْ يتحرر من المورث الناصري ومفهوم الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي الذي غرس ثقافة كراهية اليهود وإنكار حقهم التاريخيّ في المنطقة".

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باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر الله أنها هي من تدير القدس"
16 ماي 2018 السّاعة 10:34
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طبيب يكرم معلميه بعد 50 سنة (فيديو)
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عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
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