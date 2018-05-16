القيروان: حجز 320 ألف دينار من العملات الأجنبية

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القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: تمكن أعوان مركز الأمن الوطني القيروان المدينة خلال الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء وبعد استشارة ممثل النيابة العمومية ومداهمة منزل كائن بأحد أحياء مدينة القيروان واخضاعه للتفتيش من حجز مبلغ من العملة الأجنبية قدر بـ 320 ألف دينار قام صاحبها بجمعها بطرق غير قانونية في السوق السوداء.

وقد تم إيقافه في انتظار مباشرة البحث معه وعرضه لاحقا على أنظار العدالة.