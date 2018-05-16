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يوم الأربعاء 16 ماي 2018
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طبيب يكرم معلميه بعد 50 سنة (فيديو)
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الأولى
طبيب يكرم معلميه بعد 50 سنة (فيديو)
16 ماي 2018 | 10:19

في بادرة طيبة قام طبيب يدعى خير الدين الصدقاوي بتكريم معلميه بعد مرور 50 سنة على مرحلته دراسته الابتدائية في طبربة. وقام الطبيب حسب تقرير مصور للقناة الوطنية الى جمع المعلمين حيث قام بتكريمهم على ما بذلوه من اجل تعليمه.

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طبيب يكرم معلميه بعد 50 سنة (فيديو)
16 ماي 2018 السّاعة 10:19
في بادرة طيبة قام طبيب يدعى خير الدين الصدقاوي بتكريم معلميه بعد مرور 50 سنة على مرحلته دراسته الابتدائية في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
طبيب يكرم معلميه بعد 50 سنة (فيديو)
16 ماي 2018 | 10:19

في بادرة طيبة قام طبيب يدعى خير الدين الصدقاوي بتكريم معلميه بعد مرور 50 سنة على مرحلته دراسته الابتدائية في طبربة. وقام الطبيب حسب تقرير مصور للقناة الوطنية الى جمع المعلمين حيث قام بتكريمهم على ما بذلوه من اجل تعليمه.

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القيروان: القبض على المتهم الرئيسي في عملية سطو على مبلغ 42 الف دينار
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القيروان- الشروق أون لاين- جما الدين الذهبي: نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني...
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باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر الله أنها هي من تدير القدس"
16 ماي 2018 السّاعة 10:34
واصل عبد الحميد حكيم مدير معهد أبحاث الشرق الأوسط في جدة، تمجيده للاحتلال الإسرائيلي، حيث هنأ من أسماها بـ...
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القيروان: حجز 320 ألف دينار من العملات الأجنبية
16 ماي 2018 السّاعة 10:29
القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: تمكن أعوان مركز الأمن الوطني القيروان المدينة خلال الليلة...
المزيد >>
طبيب يكرم معلميه بعد 50 سنة (فيديو)
16 ماي 2018 السّاعة 10:19
في بادرة طيبة قام طبيب يدعى خير الدين الصدقاوي بتكريم معلميه بعد مرور 50 سنة على مرحلته دراسته الابتدائية في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان كمال عمران في ذمّة الله جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع... سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد
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