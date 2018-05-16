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طبيب يكرم معلميه بعد 50 سنة (فيديو)
في بادرة طيبة قام طبيب يدعى خير الدين الصدقاوي بتكريم معلميه بعد مرور 50 سنة على مرحلته دراسته الابتدائية في طبربة. وقام الطبيب حسب تقرير مصور للقناة الوطنية الى جمع المعلمين حيث قام بتكريمهم على ما بذلوه من اجل تعليمه.
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طبيب يكرم معلميه بعد 50 سنة (فيديو)
16 ماي 2018 السّاعة 10:19
في بادرة طيبة قام طبيب يدعى خير الدين الصدقاوي بتكريم معلميه بعد مرور 50 سنة على مرحلته دراسته الابتدائية في...المزيد >>
طبيب يكرم معلميه بعد 50 سنة (فيديو)
في بادرة طيبة قام طبيب يدعى خير الدين الصدقاوي بتكريم معلميه بعد مرور 50 سنة على مرحلته دراسته الابتدائية في طبربة. وقام الطبيب حسب تقرير مصور للقناة الوطنية الى جمع المعلمين حيث قام بتكريمهم على ما بذلوه من اجل تعليمه.
القيروان: القبض على المتهم الرئيسي في عملية سطو على مبلغ 42 الف دينار
16 ماي 2018 السّاعة 10:50
القيروان- الشروق أون لاين- جما الدين الذهبي: نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني...المزيد >>
باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر الله أنها هي من تدير القدس"
16 ماي 2018 السّاعة 10:34
واصل عبد الحميد حكيم مدير معهد أبحاث الشرق الأوسط في جدة، تمجيده للاحتلال الإسرائيلي، حيث هنأ من أسماها بـ...المزيد >>
القيروان: حجز 320 ألف دينار من العملات الأجنبية
16 ماي 2018 السّاعة 10:29
القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: تمكن أعوان مركز الأمن الوطني القيروان المدينة خلال الليلة...المزيد >>
طبيب يكرم معلميه بعد 50 سنة (فيديو)
16 ماي 2018 السّاعة 10:19
في بادرة طيبة قام طبيب يدعى خير الدين الصدقاوي بتكريم معلميه بعد مرور 50 سنة على مرحلته دراسته الابتدائية في...المزيد >>
-
10:50القيروان: القبض على المتهم الرئيسي في عملية سطو على مبلغ 42 الف دينار
16 ماي 2018
-
-
10:29القيروان: حجز 320 ألف دينار من العملات الأجنبية
16 ماي 2018
-
10:19طبيب يكرم معلميه بعد 50 سنة (فيديو)
16 ماي 2018
-
10:06مارادونا رئيسا لمجلس إدارة نادي 'دينامو بريست'
16 ماي 2018
-
10:01"الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة
16 ماي 2018
-
09:32الشاعر معاوية الصويعي على قناة ليبيا 24
16 ماي 2018
-
09:23واتساب يدخل خصائص جديدة على الدردشة الجماعية
16 ماي 2018
-
09:03حمام سوسة: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة
16 ماي 2018
-
08:25شركة يابانية تعتذر لركاب قطار غادر قبل ميعاده بـ25 ثانية
16 ماي 2018
-
07:48132 مليون دينار لتامين تزويد ولاية تطاوين بمياه الشرب في صائفة 2018
16 ماي 2018
-
07:32عواصف عاتية تضرب أمريكا وتعطل الحركة في عدة ولايات
16 ماي 2018
-
07:25حمدي النقاز: كأس مصر ليس الأخير في مسيرتي مع الزمالك
16 ماي 2018
-
-
06:35إيقاف مأذون سعودي روّج لمهنته عبر مقطع مصور
16 ماي 2018
-
06:13الجيش الليبي يستعيد 3 مواقع في درنة
16 ماي 2018
-
00:31انيس البدري: نثق في امكانياتنا رغم صعوبة المهة في كاس العالم .. فيديو
16 ماي 2018
-
00:24خليل شمام سنواصل العمل وشرف لي اقحامي في القائمة الموسعة للمنتخب.. فيديو
16 ماي 2018
-
00:21يوسف البلايلي يؤكد انه مكشخ الموسم المقبل رغم العروض... فيديو
16 ماي 2018
-
00:16ماهر بالصغيّر: نجحنا في تجاوز منافس صعب المراس
16 ماي 2018
عبد الحميد الرياحيخطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...المزيد >>
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