طبيب يكرم معلميه بعد 50 سنة (فيديو)

في بادرة طيبة قام طبيب يدعى خير الدين الصدقاوي بتكريم معلميه بعد مرور 50 سنة على مرحلته دراسته الابتدائية في طبربة. وقام الطبيب حسب تقرير مصور للقناة الوطنية الى جمع المعلمين حيث قام بتكريمهم على ما بذلوه من اجل تعليمه.